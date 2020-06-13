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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 13 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 13 Haziran
Ekleyen:
, Editör
13 Haz 2020 14:17

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1965

1965 Belçika GP sıralama turlarında Graham Hill 2.1 saniye gibi büyük bir farkla Jim Clark'ı geçerek pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün zafer 44.8 saniye farkla Clark'ın oldu. Jackie Stewart ikinci sırada finiş görürken, Bruce McLaren üçüncü olarak podyumu tamamladı.

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Jim Clark, Lotus 33

Jim Clark, Lotus 33
1/1

Fotoğraf: Sutton Images

 

1976

1976 İsveç GP sıralama turlarında Jody Scheckter 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ertesi gün zafere ulaşırken, Patrick Depailler 19.7 saniye farkla ikinci oldu ve takımına dubleyi getirdi.

Niki Lauda ise 33.8 saniye geride üçüncü olarak podyumu tamamladı.

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Jody Scheckter, Tyrrell P34-Ford galibiyetin ardından takımın önünde duruyor

Jody Scheckter, Tyrrell P34-Ford galibiyetin ardından takımın önünde duruyor
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Jody Scheckter, Tyrrell P34 Ford

Jody Scheckter, Tyrrell P34 Ford
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1982

Ferrari pilotu Didier Pironi, Ferrari'nin güçlü olduğu Gilles Villeneuve pistinde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Brabham fırtınası vardı ve Nelson Piquet zafere ulaşırken, Riccardo Patrese ikinci oldu.

John Watson ise iki Brabham pilotunun gerisinde üçüncü oldu.

Ancak yarışın en büyük olayı startta yaşanan büyük kaza sonrası araçta sıkışan ve yanarak hayatını kaybeden Riccardo Paletti'nin olayıydı.

Güçlü çarpışmanın etkisiyle Paletti göğüsünden yaralandı ve araç içinde bilinci kapalı olarak yatar halde görüldü. Didier Pironi ve FIA'nın baş doktoru Sid Watkins olay yerine saniyeler içinde ulaştı. Watkins Osella'nın içine müdahaleye çalışırken, aracın tamamen dolu deposundan sızan benzin bir anda aracın çevresinde ateşten bir duvar oluşturdu. Pist görevlileri alevlerin hala aracın içindeki pilota ulaşmadan söndürülmesi için hemen çalışmaya başladı. Yangın söndürüldüğünde yaralı Paletti'nin kalbi durmuştu. İtalyan pilotu aracın içinden çıkarmak görevlilerin tam 25 dakikasını aldı. Helikopterle Royal Victoria Hastanesi'ne ulaştırılan sürücü, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

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Nelson Piquet, Brabham BT50

Nelson Piquet, Brabham BT50
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası

Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası

Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1993

Alain Prost'un pole pozisyonunu kazandığı 1993 Kanada GP'de Williams üstünlüğü vardı. Fakat ertesi gün Prost zafere ulaşsa da, Schumacher iki Williams'ın arasına girerek ikinci olmayı başardı.

Damon Hill ise üçüncü oldu. Ayrton Senna o yarışta alternatör arızası ile yarış dışı kaldı.

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Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
1/10

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
2/10

Fotoğraf: Sutton Images

JJ Lehto

JJ Lehto
3/10

Fotoğraf: Tom Haapanen

Karl Wendlinger, Sauber C12

Karl Wendlinger, Sauber C12
4/10

Fotoğraf: LAT Images

Gerhard Berger

Gerhard Berger
5/10

Fotoğraf: Tom Haapanen

Alex Zanardi

Alex Zanardi
6/10

Fotoğraf: Tom Haapanen

Ayrton Senna

Ayrton Senna
7/10

Fotoğraf: Tom Haapanen

Damon Hill

Damon Hill
8/10

Fotoğraf: Tom Haapanen

Erik Comas ve Damon Hill

Erik Comas ve Damon Hill
9/10

Fotoğraf: Tom Haapanen

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
10/10

Fotoğraf: Sutton Images

 

1999

Schumacher 1999 Kanada GP'ye pole pozisyonundan başlasa da, ertesi gün 29. turda kaza yaptı ve zafer McLaren pilotu Mika Hakkinen'in oldu.

Giancarlo Fisichella ikinci olup Benetton'a podyumu getirirken, Eddie Irivine üçüncü oldu.

O yarışta çok sayıda araç finiş göremedi.

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Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, ikinci Giancarlo Fisichella, Benetton

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, ikinci Giancarlo Fisichella, Benetton
1/6

Mika Hakkinen, Adrian Newey, McLaren

Mika Hakkinen, Adrian Newey, McLaren
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Benetton Takımı fotoğrafı

Benetton Takımı fotoğrafı
3/6

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
4/6

Fotoğraf: Ercole Colombo

Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari

Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari
5/6

Fotoğraf: Sutton Images

Jacques Villeneuve, BAR

Jacques Villeneuve, BAR
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

 

2004

2004 Kanada GP sıralama turlarında sürpriz şekilde Ralf Schumacher pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışa altıncı başlayan Schumacher uzun yarışta zafere ulaşmayı başardı.

Ralf Schumacher ikinci olmuştu ancak dört aracın diskalifiye edilmesiyle birlikte Rubens Barrichello ikinci ve Jenson Button üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
1/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
2/8

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
3/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
4/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pitstop, Michael Schumacher

Pitstop, Michael Schumacher
5/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Ralf Schumacher

Podyum: Ralf Schumacher
6/8

Fotoğraf: BMW AG

Podyum: champagnefor Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: champagnefor Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
7/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher
8/8

Fotoğraf: BMW AG

 

2010

Lewis Hamilton, 2010 Kanada'ye pole pozisyonundan başladı ve ertesi gün zafere ulaştı. Jenson Button, McLaren'a dubleyi getirirken, Fernando Alonso da Ferrari'si ile podyumu tamamladı.

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Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes ve 3. Fern

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes ve 3. Fern
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes ve 3. Fern

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes ve 3. Fern
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Start: Lewis Hamilton, McLaren Mercedes leads

Start: Lewis Hamilton, McLaren Mercedes leads
8/8

Fotoğraf: XPB Images

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Editör İnci Beğen

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