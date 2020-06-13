F1 tarihinde bugün: 13 Haziran

1965

1965 Belçika GP sıralama turlarında Graham Hill 2.1 saniye gibi büyük bir farkla Jim Clark'ı geçerek pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün zafer 44.8 saniye farkla Clark'ın oldu. Jackie Stewart ikinci sırada finiş görürken, Bruce McLaren üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Slider Liste Jim Clark, Lotus 33 1 / 1 Fotoğraf: Sutton Images

1976

1976 İsveç GP sıralama turlarında Jody Scheckter 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ertesi gün zafere ulaşırken, Patrick Depailler 19.7 saniye farkla ikinci oldu ve takımına dubleyi getirdi.

Niki Lauda ise 33.8 saniye geride üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Slider Liste Jody Scheckter, Tyrrell P34-Ford galibiyetin ardından takımın önünde duruyor 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Jody Scheckter, Tyrrell P34 Ford 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1982

Ferrari pilotu Didier Pironi, Ferrari'nin güçlü olduğu Gilles Villeneuve pistinde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Brabham fırtınası vardı ve Nelson Piquet zafere ulaşırken, Riccardo Patrese ikinci oldu.

John Watson ise iki Brabham pilotunun gerisinde üçüncü oldu.

Ancak yarışın en büyük olayı startta yaşanan büyük kaza sonrası araçta sıkışan ve yanarak hayatını kaybeden Riccardo Paletti'nin olayıydı.

Güçlü çarpışmanın etkisiyle Paletti göğüsünden yaralandı ve araç içinde bilinci kapalı olarak yatar halde görüldü. Didier Pironi ve FIA'nın baş doktoru Sid Watkins olay yerine saniyeler içinde ulaştı. Watkins Osella'nın içine müdahaleye çalışırken, aracın tamamen dolu deposundan sızan benzin bir anda aracın çevresinde ateşten bir duvar oluşturdu. Pist görevlileri alevlerin hala aracın içindeki pilota ulaşmadan söndürülmesi için hemen çalışmaya başladı. Yangın söndürüldüğünde yaralı Paletti'nin kalbi durmuştu. İtalyan pilotu aracın içinden çıkarmak görevlilerin tam 25 dakikasını aldı. Helikopterle Royal Victoria Hastanesi'ne ulaştırılan sürücü, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Slider Liste Nelson Piquet, Brabham BT50 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1993

Alain Prost'un pole pozisyonunu kazandığı 1993 Kanada GP'de Williams üstünlüğü vardı. Fakat ertesi gün Prost zafere ulaşsa da, Schumacher iki Williams'ın arasına girerek ikinci olmayı başardı.

Damon Hill ise üçüncü oldu. Ayrton Senna o yarışta alternatör arızası ile yarış dışı kaldı.

Slider Liste Alain Prost, Williams FW15C 1 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams FW15C 2 / 10 Fotoğraf: Sutton Images JJ Lehto 3 / 10 Fotoğraf: Tom Haapanen Karl Wendlinger, Sauber C12 4 / 10 Fotoğraf: LAT Images Gerhard Berger 5 / 10 Fotoğraf: Tom Haapanen Alex Zanardi 6 / 10 Fotoğraf: Tom Haapanen Ayrton Senna 7 / 10 Fotoğraf: Tom Haapanen Damon Hill 8 / 10 Fotoğraf: Tom Haapanen Erik Comas ve Damon Hill 9 / 10 Fotoğraf: Tom Haapanen Alain Prost, Williams FW15C 10 / 10 Fotoğraf: Sutton Images

1999

Schumacher 1999 Kanada GP'ye pole pozisyonundan başlasa da, ertesi gün 29. turda kaza yaptı ve zafer McLaren pilotu Mika Hakkinen'in oldu.

Giancarlo Fisichella ikinci olup Benetton'a podyumu getirirken, Eddie Irivine üçüncü oldu.

O yarışta çok sayıda araç finiş göremedi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, ikinci Giancarlo Fisichella, Benetton 1 / 6 Mika Hakkinen, Adrian Newey, McLaren 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Benetton Takımı fotoğrafı 3 / 6 Michael Schumacher, Ferrari 4 / 6 Fotoğraf: Ercole Colombo Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari 5 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Jacques Villeneuve, BAR 6 / 6 Fotoğraf: Sutton Images

2004

2004 Kanada GP sıralama turlarında sürpriz şekilde Ralf Schumacher pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışa altıncı başlayan Schumacher uzun yarışta zafere ulaşmayı başardı.

Ralf Schumacher ikinci olmuştu ancak dört aracın diskalifiye edilmesiyle birlikte Rubens Barrichello ikinci ve Jenson Button üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 1 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 2 / 8 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello 3 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello 4 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Pitstop, Michael Schumacher 5 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Ralf Schumacher 6 / 8 Fotoğraf: BMW AG Podyum: champagnefor Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello 7 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Ralf Schumacher 8 / 8 Fotoğraf: BMW AG

2010

Lewis Hamilton, 2010 Kanada'ye pole pozisyonundan başladı ve ertesi gün zafere ulaştı. Jenson Button, McLaren'a dubleyi getirirken, Fernando Alonso da Ferrari'si ile podyumu tamamladı.