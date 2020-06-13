F1 tarihinde bugün: 13 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1965
1965 Belçika GP sıralama turlarında Graham Hill 2.1 saniye gibi büyük bir farkla Jim Clark'ı geçerek pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün zafer 44.8 saniye farkla Clark'ın oldu. Jackie Stewart ikinci sırada finiş görürken, Bruce McLaren üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Jim Clark, Lotus 33
Fotoğraf: Sutton Images
1976
1976 İsveç GP sıralama turlarında Jody Scheckter 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ertesi gün zafere ulaşırken, Patrick Depailler 19.7 saniye farkla ikinci oldu ve takımına dubleyi getirdi.
Niki Lauda ise 33.8 saniye geride üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Jody Scheckter, Tyrrell P34-Ford galibiyetin ardından takımın önünde duruyor
Fotoğraf: LAT Images
Jody Scheckter, Tyrrell P34 Ford
Fotoğraf: LAT Images
1982
Ferrari pilotu Didier Pironi, Ferrari'nin güçlü olduğu Gilles Villeneuve pistinde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Brabham fırtınası vardı ve Nelson Piquet zafere ulaşırken, Riccardo Patrese ikinci oldu.
John Watson ise iki Brabham pilotunun gerisinde üçüncü oldu.
Ancak yarışın en büyük olayı startta yaşanan büyük kaza sonrası araçta sıkışan ve yanarak hayatını kaybeden Riccardo Paletti'nin olayıydı.
Güçlü çarpışmanın etkisiyle Paletti göğüsünden yaralandı ve araç içinde bilinci kapalı olarak yatar halde görüldü. Didier Pironi ve FIA'nın baş doktoru Sid Watkins olay yerine saniyeler içinde ulaştı. Watkins Osella'nın içine müdahaleye çalışırken, aracın tamamen dolu deposundan sızan benzin bir anda aracın çevresinde ateşten bir duvar oluşturdu. Pist görevlileri alevlerin hala aracın içindeki pilota ulaşmadan söndürülmesi için hemen çalışmaya başladı. Yangın söndürüldüğünde yaralı Paletti'nin kalbi durmuştu. İtalyan pilotu aracın içinden çıkarmak görevlilerin tam 25 dakikasını aldı. Helikopterle Royal Victoria Hastanesi'ne ulaştırılan sürücü, kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Nelson Piquet, Brabham BT50
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası
Fotoğraf: LAT Images
1993
Alain Prost'un pole pozisyonunu kazandığı 1993 Kanada GP'de Williams üstünlüğü vardı. Fakat ertesi gün Prost zafere ulaşsa da, Schumacher iki Williams'ın arasına girerek ikinci olmayı başardı.
Damon Hill ise üçüncü oldu. Ayrton Senna o yarışta alternatör arızası ile yarış dışı kaldı.
Alain Prost, Williams FW15C
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Williams FW15C
Fotoğraf: Sutton Images
JJ Lehto
Fotoğraf: Tom Haapanen
Karl Wendlinger, Sauber C12
Fotoğraf: LAT Images
Gerhard Berger
Fotoğraf: Tom Haapanen
Alex Zanardi
Fotoğraf: Tom Haapanen
Ayrton Senna
Fotoğraf: Tom Haapanen
Damon Hill
Fotoğraf: Tom Haapanen
Erik Comas ve Damon Hill
Fotoğraf: Tom Haapanen
Alain Prost, Williams FW15C
Fotoğraf: Sutton Images
1999
Schumacher 1999 Kanada GP'ye pole pozisyonundan başlasa da, ertesi gün 29. turda kaza yaptı ve zafer McLaren pilotu Mika Hakkinen'in oldu.
Giancarlo Fisichella ikinci olup Benetton'a podyumu getirirken, Eddie Irivine üçüncü oldu.
O yarışta çok sayıda araç finiş göremedi.
Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, ikinci Giancarlo Fisichella, Benetton
Mika Hakkinen, Adrian Newey, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Benetton Takımı fotoğrafı
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
Jacques Villeneuve, BAR
Fotoğraf: Sutton Images
2004
2004 Kanada GP sıralama turlarında sürpriz şekilde Ralf Schumacher pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışa altıncı başlayan Schumacher uzun yarışta zafere ulaşmayı başardı.
Ralf Schumacher ikinci olmuştu ancak dört aracın diskalifiye edilmesiyle birlikte Rubens Barrichello ikinci ve Jenson Button üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pitstop, Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Ralf Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: champagnefor Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Ralf Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
2010
Lewis Hamilton, 2010 Kanada'ye pole pozisyonundan başladı ve ertesi gün zafere ulaştı. Jenson Button, McLaren'a dubleyi getirirken, Fernando Alonso da Ferrari'si ile podyumu tamamladı.
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes ve 3. Fern
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Jenson Button, McLaren Mercedes ve 3. Fern
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Start: Lewis Hamilton, McLaren Mercedes leads
Fotoğraf: XPB Images
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