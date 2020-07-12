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Formula 1 / Son dakika

F1 tarihinde bugün: 12 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 12 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 14:52

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1987

Nelson Piquet, yakın geçen Britanya sıralama turlarında Nigel Mansell'ın önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün ise Mansell, 1.9 saniye farkla zafere ulaştı. Piquet ikinci olurken, Ayrton Senna üçüncü oldu.

Williams pilotları o yarışta herkese tur bindirdiler.

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Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams, 2.Nelson Piquet, Williams, 3. Ayrton Senna, Team Lotus

Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams, 2.Nelson Piquet, Williams, 3. Ayrton Senna, Team Lotus
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Satoru Nakajima, Team Lotus Honda 99T

Satoru Nakajima, Team Lotus Honda 99T
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1992

Damon Hill'in ilk yarışı olan 1992 Britanya'ya Nigel Mansell ilk sıradan başladı.

Riccardo Patrese'den tam 1.9 saniye daha iyi bir tur atarak pole pozisyonunu kazanan Mansell, ertesi gün 39 saniye farkla galibiyete ulaştı.

Patrese ikinci ve Martin Brundle üçüncü oldu.

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Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Ivan Capelli, Ferrari F92A

Ivan Capelli, Ferrari F92A
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1998

Mika Hakkinen'in pole pozisyonundan başladı 1998 Britanya GP yağmur altında geçti ve Michael Schumacher 22.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Hakkinen ikinci ve Eddie Irvine üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Eddie Irvine, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Eddie Irvine, Ferrari
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300
3/5

Fotoğraf: LAT Images

David Coulthard, McLaren MP4/13

David Coulthard, McLaren MP4/13
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

2009

2009 Almanya yarışı gerçekleşti ve Mark Webber pole pozisyonundan başladığı yarışta 9 saniye farkla zafere ulaştı.

Sebastian Vettel, Red Bull'a dubleyi getirirken, Felipe Massa üçüncü olarak podyuma çıktı.

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Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve champagne

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve champagne
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Start, race ve Rubens Barrichello, Brawn GP, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Mark Webber, Red Bull

Start, race ve Rubens Barrichello, Brawn GP, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Mark Webber, Red Bull
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
9/9

Fotoğraf: XPB Images

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