F1 tarihinde bugün: 12 Temmuz
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1987
Nelson Piquet, yakın geçen Britanya sıralama turlarında Nigel Mansell'ın önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün ise Mansell, 1.9 saniye farkla zafere ulaştı. Piquet ikinci olurken, Ayrton Senna üçüncü oldu.
Williams pilotları o yarışta herkese tur bindirdiler.
Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams, 2.Nelson Piquet, Williams, 3. Ayrton Senna, Team Lotus
Fotoğraf: LAT Images
Satoru Nakajima, Team Lotus Honda 99T
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
Fotoğraf: LAT Images
1992
Damon Hill'in ilk yarışı olan 1992 Britanya'ya Nigel Mansell ilk sıradan başladı.
Riccardo Patrese'den tam 1.9 saniye daha iyi bir tur atarak pole pozisyonunu kazanan Mansell, ertesi gün 39 saniye farkla galibiyete ulaştı.
Patrese ikinci ve Martin Brundle üçüncü oldu.
Nigel Mansell, Williams FW14B
Fotoğraf: LAT Images
Ivan Capelli, Ferrari F92A
Fotoğraf: LAT Images
1998
Mika Hakkinen'in pole pozisyonundan başladı 1998 Britanya GP yağmur altında geçti ve Michael Schumacher 22.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Hakkinen ikinci ve Eddie Irvine üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Eddie Irvine, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: LAT Images
David Coulthard, McLaren MP4/13
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
Fotoğraf: LAT Images
2009
2009 Almanya yarışı gerçekleşti ve Mark Webber pole pozisyonundan başladığı yarışta 9 saniye farkla zafere ulaştı.
Sebastian Vettel, Red Bull'a dubleyi getirirken, Felipe Massa üçüncü olarak podyuma çıktı.
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve champagne
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Start, race ve Rubens Barrichello, Brawn GP, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Mark Webber, Red Bull
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
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