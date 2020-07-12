F1 tarihinde bugün: 12 Temmuz

1987

Nelson Piquet, yakın geçen Britanya sıralama turlarında Nigel Mansell'ın önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün ise Mansell, 1.9 saniye farkla zafere ulaştı. Piquet ikinci olurken, Ayrton Senna üçüncü oldu.

Williams pilotları o yarışta herkese tur bindirdiler.

Slider Liste Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams, 2.Nelson Piquet, Williams, 3. Ayrton Senna, Team Lotus 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Satoru Nakajima, Team Lotus Honda 99T 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1992

Damon Hill'in ilk yarışı olan 1992 Britanya'ya Nigel Mansell ilk sıradan başladı.

Riccardo Patrese'den tam 1.9 saniye daha iyi bir tur atarak pole pozisyonunu kazanan Mansell, ertesi gün 39 saniye farkla galibiyete ulaştı.

Patrese ikinci ve Martin Brundle üçüncü oldu.

Slider Liste Nigel Mansell, Williams FW14B 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Ivan Capelli, Ferrari F92A 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1998

Mika Hakkinen'in pole pozisyonundan başladı 1998 Britanya GP yağmur altında geçti ve Michael Schumacher 22.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Hakkinen ikinci ve Eddie Irvine üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Eddie Irvine, Ferrari 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Ferrari F300 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F300 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images David Coulthard, McLaren MP4/13 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2009

2009 Almanya yarışı gerçekleşti ve Mark Webber pole pozisyonundan başladığı yarışta 9 saniye farkla zafere ulaştı.

Sebastian Vettel, Red Bull'a dubleyi getirirken, Felipe Massa üçüncü olarak podyuma çıktı.