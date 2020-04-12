F1 tarihinde bugün: 12 Nisan

1907

Formula 1'de üç yarışa çıkan Eugene Chaboud dünyaya geldi. 1950-1951 yılları arasında katıldığı bu üç yarışta bir puan elde etti. 1983 yılında, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Slider Liste Eugene Chaboud, Lago-Talbot T26D-GS 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1917

Robert Manzon, 12 Nisan 1917'de dünyaya geldi. 1950-1956 yılları arasında 28 yarışa katıldı. İk podyum ve 16 puan elde etti. En iyi şampiyona sonucu 1952'deki altıncılığıydı. 2015 yılında 97 yaşında hayatını kaybetti.

Slider Liste Robert Manzon, Gordini T32 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1942

Şampiyon olamayan ama yeteneğini kanıtlayan pilotlardan birisi olan Carlos Reutemann, 1942'de dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 146 yarışa çıktı. 12 galibiyet, 6 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 45 podyum elde etti. 1981'de dünya ikincisi oldu. 1975, 1978 ve 1980'de ise dünya üçüncüsü oldu. Toplamda dört takım için yarıştı ve en en çok Williams'la podyuma çıksa da, en çok galibiyeti (beş galibiyet) Ferrari ile aldı.

Slider Liste Carlos Reutemann, Brabham BT37 Ford 1 / 7 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Carlos Reutemann 2 / 7 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Carlos Reutemann's, Brabham BT37 Ford 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images Carlos Reutemann, Brabham BT37 Ford 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Carlos Reutemann, Brabham BT34 Ford 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Carlos Reutemann, Brabham BT45 6 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Carlos Reutemann, Brabham BT44 7 / 7 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1950

Formula 1'in efsane takım patronlarından birisi olan Flavio Briatore dünyaya geldi. Hem Benetton hem de Renault ile çok sayıda şampiyonluk elde etmeyi başardı. Ancak Crashgate skandalının ardından spordan pek de iyi şekilde ayrılamadı.

Slider Liste Flavio Briatore, Renault F1 Managing Director 1 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Flavio Briatore, Benetton F1 ve Luciano Benetton, Alessandro Benetton 2 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Flavio Briatore 3 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Flavio Briatore 4 / 10 Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren, with Flavio Briatore on the grid 5 / 10 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Flavio Briatore, Renault Team Principal with model Heidi Klum 6 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Takım Menajeri Flavio Briatore, Renault, Jenson Button, Renault, Giancarlo Fisichella, Renault 7 / 10 Fotoğraf: Russell Batchelor / Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton Ford with Flavio Briatore, Benetton team manager and Damon Hill, Williams Renault 8 / 10 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Benetton with team manager Flavio Briatore 9 / 10 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Flavio Briatore, and Riccardo Patrese, Benetton 10 / 10 Fotoğraf: Ercole Colombo

1961

Corrado Fabi dünyaya geldi. Formula 1'de sadece bir tam sezon geçirdi ve 1983'te Osella takımı ile 9 Grand Prix'de yer aldı. Ertesi sezon da Brabham için yarıştı. Ama hiçbir başarı elde edemedi. Bununla birlikte 1982 yılında Avrupa Formula 2'de şampiyon olmayı başardı. Sonrasında farklı serilerde yarışsa da başarılı olamadı.

Slider Liste Corrado Fabi, Brabham BT53 BMW 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images The brothers Teo Fabi and Corrado Fabi 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

1962

İskoç pilot Ron Flockhart, Mustang'iyle geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti. 1956-1960 yılları arasında 14 F1 yarışına katılmıştı.1956'da İtalya Grand Prix'sini üçüncü bitirirken, 1960'da Lotus ile Fransa'da altıncı olmuştu. 1956'da küçük İskoç ekibi Ecurie Ecosse ile eski bir Jaguar sürerek, Ninian Sanderson ile Le Mans 24 Saat'i kazandı kazandı. Ertesi yıl bu kez Ivor Bueb ile aynı takım için yarıştı ve yine kazandı.

Slider Liste Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, Chris Bristow, Cooper T51 Borgward, BRM P25 of Ron Flockhart 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Ron Flockhart, Connaught B Alta 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1981

Nelson Piquet, Arjantin GP sıralama turlarında Brabham Ford ile 1:42.665 le en hızlı isim olmayı başardı ve Alain Prost 0.316 saniye geride ikinci olurken, Alan Jones 0.973 saniye geride üçüncü oldu.

Yarışta Piquet 26.6 saniye farkla rahat bir zafer elde ederken, podyumu Carlos Reutemann ve Alain Prost tamamladı.

Slider Liste Nelson Piquet, Brabham-Ford 1 / 3 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Nelson Piquet, Brabham BT49C 2 / 3 Fotoğraf: David Phipps Nelson Piquet, Brabham BT49C-Ford Cosworth 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1987

Sezonun ilk yarışı Brezilya'da yapıldı ve sıralama turlarına Williams-Honda damga vurdu. Nigel Mansell, takım arkadaşı Nelson Piquet'nin 0.4, üçüncü sıradaki Ayrton Senna'nın ise 2.2 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak iyi bir yarış çıkaran Alain Prost 13. turda aldığı liderliği zafere dönüştürmeyi başardı. Piquet 40.5 saniye geride ikinci olurken, Prost'un takım arkadaşı Stefan Johansson 56.7 saniye geride üçüncü oldu. Mansell ise mekanik problem nedeniyle altıncı oldu.

Slider Liste Nelson Piquet, Williams FW11B Honda, Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T, Teo Fabi, Benetton B187 Ford, Thierry Boutsen, Benetton B187 Ford ve Nigel Mansell, Williams FW11B Honda 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Alain Prost, McLaren MP4/3 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/3 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Nelson Piquet, Williams, 3. Stefan Johansson, McLaren 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna 5 / 5 Fotoğraf: XPB Images

1998

Sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren-Mercedes pilotu David Coulthard'ın olmuş ve Ferrari pilotu Michael Schumacher, iki McLaren pilotunun arasına girmeyi başarmıştı. Schumacher ilk turda yerini Mika Hakkinen'e kaptırsa bile ikinci turda yerini geri aldı ve beşinci turda Coulthard ile çok konuşulan bir temas yaşadı. Coulthard virajı kaçırdı ve dışarı taştı, tam o esnada geçiş fırsatı yakalayan Schumacher, virajı tamamen içten dönerek rakibini geçmeye çalıştı. Ama Coulthard kapıyı kapatmaya çalışınca ikili temas yaşadı. McLaren pilotu bu olay sonrası spin attı. Schumacher sonrasında Hakknen'in 22.8 saniye önünde zafere ulaşmayı başardı. Irvine ise 57.7 saniye geride üçüncü sırada finiş gördü. Coulthard ise yarıştan sonra kaçan galibiyetten ötürü çok sinirliydi ve "Sanırım galibiyet almak için bu kadar agresif olmak gerekiyor." diyerek Schumacher'e yüklendi.

Slider Liste Mika Hakkinen, McLaren Mercedes MP4/13 ve Michael Schumacher, Ferrari F300 1 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Ferrari F300 2 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: 1. Michael Schumacher, Ferrari; 2. Mika Hakkinen, McLaren; 3. Eddie Irvine, Ferrari 3 / 10 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari 4 / 10 Fotoğraf: LAT Images Eddie Irvine, Ferrari F300 pit stop çıkışı lastik yakıyor 5 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F300 6 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Ferrari F300, pitstop 7 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Jacques Villeneuve, Williams FW20, pit stop 8 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Tora Takagi, Tyrrell Ford 026 9 / 10 Fotoğraf: Sutton Images David Coulthard, Mclaren MP4-13 10 / 10 Fotoğraf: Sutton Images

2015

2015 Çin GP sıralama turlarında Lewis Hamilton, Nico Rosberg'in sadece 0.042 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Yarışta Hamilton performansını korumaya devam etti ve güvenlik aracı arkasında biten yarışta zafere ulaşan isim oldu. Rosberg ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü, Kimi Raikkonen ise dördüncü oldu.

Slider Liste Lewis Hamilton, yarışın startıyla birlikte lider 1 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması 2 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 ve ikinci Nico Rosberg Mercedes AMG F1, takımıyla birlik 3 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 ve ikinci Nico Rosberg Mercedes AMG F1, takımıyla birlik 4 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 podyum kutlaması 5 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması 6 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 ve ikinci takım arkadaşı Nico Rosberg Mercedes AMG F 7 / 9 Fotoğraf: XPB Images Pole pozisyonu Lewis Hamilton için, Mercedes AMG F1 8 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1, podyumda şampanyayla birlikte galibiyetini kutluyor 9 / 9 Fotoğraf: XPB Images

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