F1 tarihinde bugün: 12 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1907
Formula 1'de üç yarışa çıkan Eugene Chaboud dünyaya geldi. 1950-1951 yılları arasında katıldığı bu üç yarışta bir puan elde etti. 1983 yılında, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Eugene Chaboud, Lago-Talbot T26D-GS
Fotoğraf: LAT Images
1917
Robert Manzon, 12 Nisan 1917'de dünyaya geldi. 1950-1956 yılları arasında 28 yarışa katıldı. İk podyum ve 16 puan elde etti. En iyi şampiyona sonucu 1952'deki altıncılığıydı. 2015 yılında 97 yaşında hayatını kaybetti.
Robert Manzon, Gordini T32
Fotoğraf: LAT Images
1942
Şampiyon olamayan ama yeteneğini kanıtlayan pilotlardan birisi olan Carlos Reutemann, 1942'de dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 146 yarışa çıktı. 12 galibiyet, 6 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 45 podyum elde etti. 1981'de dünya ikincisi oldu. 1975, 1978 ve 1980'de ise dünya üçüncüsü oldu. Toplamda dört takım için yarıştı ve en en çok Williams'la podyuma çıksa da, en çok galibiyeti (beş galibiyet) Ferrari ile aldı.
Carlos Reutemann, Brabham BT37 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Carlos Reutemann
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Carlos Reutemann's, Brabham BT37 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Carlos Reutemann, Brabham BT37 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Carlos Reutemann, Brabham BT34 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Carlos Reutemann, Brabham BT45
Fotoğraf: Sutton Images
Carlos Reutemann, Brabham BT44
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1950
Formula 1'in efsane takım patronlarından birisi olan Flavio Briatore dünyaya geldi. Hem Benetton hem de Renault ile çok sayıda şampiyonluk elde etmeyi başardı. Ancak Crashgate skandalının ardından spordan pek de iyi şekilde ayrılamadı.
Flavio Briatore, Renault F1 Managing Director
Fotoğraf: Sutton Images
Flavio Briatore, Benetton F1 ve Luciano Benetton, Alessandro Benetton
Fotoğraf: Sutton Images
Flavio Briatore
Fotoğraf: Sutton Images
Flavio Briatore
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Fernando Alonso, McLaren, with Flavio Briatore on the grid
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Flavio Briatore, Renault Team Principal with model Heidi Klum
Fotoğraf: Sutton Images
Takım Menajeri Flavio Briatore, Renault, Jenson Button, Renault, Giancarlo Fisichella, Renault
Fotoğraf: Russell Batchelor / Motorsport Images
Michael Schumacher, Benetton Ford with Flavio Briatore, Benetton team manager and Damon Hill, Williams Renault
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Benetton with team manager Flavio Briatore
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Flavio Briatore, and Riccardo Patrese, Benetton
Fotoğraf: Ercole Colombo
1961
Corrado Fabi dünyaya geldi. Formula 1'de sadece bir tam sezon geçirdi ve 1983'te Osella takımı ile 9 Grand Prix'de yer aldı. Ertesi sezon da Brabham için yarıştı. Ama hiçbir başarı elde edemedi. Bununla birlikte 1982 yılında Avrupa Formula 2'de şampiyon olmayı başardı. Sonrasında farklı serilerde yarışsa da başarılı olamadı.
Corrado Fabi, Brabham BT53 BMW
Fotoğraf: LAT Images
The brothers Teo Fabi and Corrado Fabi
Fotoğraf: Sutton Images
1962
İskoç pilot Ron Flockhart, Mustang'iyle geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti. 1956-1960 yılları arasında 14 F1 yarışına katılmıştı.1956'da İtalya Grand Prix'sini üçüncü bitirirken, 1960'da Lotus ile Fransa'da altıncı olmuştu. 1956'da küçük İskoç ekibi Ecurie Ecosse ile eski bir Jaguar sürerek, Ninian Sanderson ile Le Mans 24 Saat'i kazandı kazandı. Ertesi yıl bu kez Ivor Bueb ile aynı takım için yarıştı ve yine kazandı.
Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, Chris Bristow, Cooper T51 Borgward, BRM P25 of Ron Flockhart
Fotoğraf: LAT Images
Ron Flockhart, Connaught B Alta
Fotoğraf: LAT Images
1981
Nelson Piquet, Arjantin GP sıralama turlarında Brabham Ford ile 1:42.665 le en hızlı isim olmayı başardı ve Alain Prost 0.316 saniye geride ikinci olurken, Alan Jones 0.973 saniye geride üçüncü oldu.
Yarışta Piquet 26.6 saniye farkla rahat bir zafer elde ederken, podyumu Carlos Reutemann ve Alain Prost tamamladı.
Nelson Piquet, Brabham-Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Nelson Piquet, Brabham BT49C
Fotoğraf: David Phipps
Nelson Piquet, Brabham BT49C-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
1987
Sezonun ilk yarışı Brezilya'da yapıldı ve sıralama turlarına Williams-Honda damga vurdu. Nigel Mansell, takım arkadaşı Nelson Piquet'nin 0.4, üçüncü sıradaki Ayrton Senna'nın ise 2.2 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak iyi bir yarış çıkaran Alain Prost 13. turda aldığı liderliği zafere dönüştürmeyi başardı. Piquet 40.5 saniye geride ikinci olurken, Prost'un takım arkadaşı Stefan Johansson 56.7 saniye geride üçüncü oldu. Mansell ise mekanik problem nedeniyle altıncı oldu.
Nelson Piquet, Williams FW11B Honda, Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T, Teo Fabi, Benetton B187 Ford, Thierry Boutsen, Benetton B187 Ford ve Nigel Mansell, Williams FW11B Honda
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Alain Prost, McLaren MP4/3
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/3
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Nelson Piquet, Williams, 3. Stefan Johansson, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
1998
Sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren-Mercedes pilotu David Coulthard'ın olmuş ve Ferrari pilotu Michael Schumacher, iki McLaren pilotunun arasına girmeyi başarmıştı. Schumacher ilk turda yerini Mika Hakkinen'e kaptırsa bile ikinci turda yerini geri aldı ve beşinci turda Coulthard ile çok konuşulan bir temas yaşadı. Coulthard virajı kaçırdı ve dışarı taştı, tam o esnada geçiş fırsatı yakalayan Schumacher, virajı tamamen içten dönerek rakibini geçmeye çalıştı. Ama Coulthard kapıyı kapatmaya çalışınca ikili temas yaşadı. McLaren pilotu bu olay sonrası spin attı. Schumacher sonrasında Hakknen'in 22.8 saniye önünde zafere ulaşmayı başardı. Irvine ise 57.7 saniye geride üçüncü sırada finiş gördü. Coulthard ise yarıştan sonra kaçan galibiyetten ötürü çok sinirliydi ve "Sanırım galibiyet almak için bu kadar agresif olmak gerekiyor." diyerek Schumacher'e yüklendi.
Mika Hakkinen, McLaren Mercedes MP4/13 ve Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: 1. Michael Schumacher, Ferrari; 2. Mika Hakkinen, McLaren; 3. Eddie Irvine, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Eddie Irvine, Ferrari F300 pit stop çıkışı lastik yakıyor
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Ferrari F300, pitstop
Fotoğraf: Sutton Images
Jacques Villeneuve, Williams FW20, pit stop
Fotoğraf: Sutton Images
Tora Takagi, Tyrrell Ford 026
Fotoğraf: Sutton Images
David Coulthard, Mclaren MP4-13
Fotoğraf: Sutton Images
2015
2015 Çin GP sıralama turlarında Lewis Hamilton, Nico Rosberg'in sadece 0.042 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Yarışta Hamilton performansını korumaya devam etti ve güvenlik aracı arkasında biten yarışta zafere ulaşan isim oldu. Rosberg ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü, Kimi Raikkonen ise dördüncü oldu.
Lewis Hamilton, yarışın startıyla birlikte lider
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 ve ikinci Nico Rosberg Mercedes AMG F1, takımıyla birlik
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 ve ikinci Nico Rosberg Mercedes AMG F1, takımıyla birlik
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 podyum kutlaması
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 ve ikinci takım arkadaşı Nico Rosberg Mercedes AMG F
Fotoğraf: XPB Images
Pole pozisyonu Lewis Hamilton için, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1, podyumda şampanyayla birlikte galibiyetini kutluyor
Fotoğraf: XPB Images
Alakalı video
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen
F1 tarihinde bugün: 12 Nisan
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
05:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
09:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
06:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
09:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
|
09:10
15:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler
|
3 Eyl - 6 EylBiletler