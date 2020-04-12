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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 12 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 12 Nisan
Ekleyen:
, Editör
12 Nis 2020 16:25

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1907

Formula 1'de üç yarışa çıkan Eugene Chaboud dünyaya geldi. 1950-1951 yılları arasında katıldığı bu üç yarışta bir puan elde etti. 1983 yılında, 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Eugene Chaboud, Lago-Talbot T26D-GS

Eugene Chaboud, Lago-Talbot T26D-GS
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1917

Robert Manzon, 12 Nisan 1917'de dünyaya geldi. 1950-1956 yılları arasında 28 yarışa katıldı. İk podyum ve 16 puan elde etti. En iyi şampiyona sonucu 1952'deki altıncılığıydı. 2015 yılında 97 yaşında hayatını kaybetti.

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Robert Manzon, Gordini T32

Robert Manzon, Gordini T32
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1942

Şampiyon olamayan ama yeteneğini kanıtlayan pilotlardan birisi olan Carlos Reutemann, 1942'de dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 146 yarışa çıktı. 12 galibiyet, 6 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 45 podyum elde etti. 1981'de dünya ikincisi oldu. 1975, 1978 ve 1980'de ise dünya üçüncüsü oldu. Toplamda dört takım için yarıştı ve en en çok Williams'la podyuma çıksa da, en çok galibiyeti (beş galibiyet) Ferrari ile aldı.

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Carlos Reutemann, Brabham BT37 Ford

Carlos Reutemann, Brabham BT37 Ford
1/7

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Carlos Reutemann

Carlos Reutemann
2/7

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Carlos Reutemann's, Brabham BT37 Ford

Carlos Reutemann's, Brabham BT37 Ford
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Carlos Reutemann, Brabham BT37 Ford

Carlos Reutemann, Brabham BT37 Ford
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Carlos Reutemann, Brabham BT34 Ford

Carlos Reutemann, Brabham BT34 Ford
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Carlos Reutemann, Brabham BT45

Carlos Reutemann, Brabham BT45
6/7

Fotoğraf: Sutton Images

Carlos Reutemann, Brabham BT44

Carlos Reutemann, Brabham BT44
7/7

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

1950

Formula 1'in efsane takım patronlarından birisi olan Flavio Briatore dünyaya geldi. Hem Benetton hem de Renault ile çok sayıda şampiyonluk elde etmeyi başardı. Ancak Crashgate skandalının ardından spordan pek de iyi şekilde ayrılamadı.

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Flavio Briatore, Renault F1 Managing Director

Flavio Briatore, Renault F1 Managing Director
1/10

Fotoğraf: Sutton Images

Flavio Briatore, Benetton F1 ve Luciano Benetton, Alessandro Benetton

Flavio Briatore, Benetton F1 ve Luciano Benetton, Alessandro Benetton
2/10

Fotoğraf: Sutton Images

Flavio Briatore

Flavio Briatore
3/10

Fotoğraf: Sutton Images

Flavio Briatore

Flavio Briatore
4/10

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, McLaren, with Flavio Briatore on the grid

Fernando Alonso, McLaren, with Flavio Briatore on the grid
5/10

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Flavio Briatore, Renault Team Principal with model Heidi Klum

Flavio Briatore, Renault Team Principal with model Heidi Klum
6/10

Fotoğraf: Sutton Images

Takım Menajeri Flavio Briatore, Renault, Jenson Button, Renault, Giancarlo Fisichella, Renault

Takım Menajeri Flavio Briatore, Renault, Jenson Button, Renault, Giancarlo Fisichella, Renault
7/10

Fotoğraf: Russell Batchelor / Motorsport Images

Michael Schumacher, Benetton Ford with Flavio Briatore, Benetton team manager and Damon Hill, Williams Renault

Michael Schumacher, Benetton Ford with Flavio Briatore, Benetton team manager and Damon Hill, Williams Renault
8/10

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Benetton with team manager Flavio Briatore

Michael Schumacher, Benetton with team manager Flavio Briatore
9/10

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Flavio Briatore, and Riccardo Patrese, Benetton

Michael Schumacher, Flavio Briatore, and Riccardo Patrese, Benetton
10/10

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

 

1961

Corrado Fabi dünyaya geldi. Formula 1'de sadece bir tam sezon geçirdi ve 1983'te Osella takımı ile 9 Grand Prix'de yer aldı. Ertesi sezon da Brabham için yarıştı. Ama hiçbir başarı elde edemedi. Bununla birlikte 1982 yılında Avrupa Formula 2'de şampiyon olmayı başardı. Sonrasında farklı serilerde yarışsa da başarılı olamadı. 

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Corrado Fabi, Brabham BT53 BMW

Corrado Fabi, Brabham BT53 BMW
1/2

Fotoğraf: LAT Images

The brothers Teo Fabi and Corrado Fabi

The brothers Teo Fabi and Corrado Fabi
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1962

İskoç pilot Ron Flockhart, Mustang'iyle geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti. 1956-1960 yılları arasında 14 F1 yarışına katılmıştı.1956'da İtalya Grand Prix'sini üçüncü bitirirken, 1960'da Lotus ile Fransa'da altıncı olmuştu. 1956'da küçük İskoç ekibi Ecurie Ecosse ile eski bir Jaguar sürerek,  Ninian Sanderson ile Le Mans 24 Saat'i kazandı kazandı. Ertesi yıl bu kez Ivor Bueb ile aynı takım için yarıştı ve yine kazandı.

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Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, Chris Bristow, Cooper T51 Borgward, BRM P25 of Ron Flockhart

Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, Chris Bristow, Cooper T51 Borgward, BRM P25 of Ron Flockhart
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Ron Flockhart, Connaught B Alta

Ron Flockhart, Connaught B Alta
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1981

Nelson Piquet, Arjantin GP sıralama turlarında Brabham Ford ile 1:42.665 le en hızlı isim olmayı başardı ve Alain Prost 0.316 saniye geride ikinci olurken, Alan Jones 0.973 saniye geride üçüncü oldu.

Yarışta Piquet 26.6 saniye farkla rahat bir zafer elde ederken, podyumu Carlos Reutemann ve Alain Prost tamamladı.

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Nelson Piquet, Brabham-Ford

Nelson Piquet, Brabham-Ford
1/3

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nelson Piquet, Brabham BT49C

Nelson Piquet, Brabham BT49C
2/3

Fotoğraf: David Phipps

Nelson Piquet, Brabham BT49C-Ford Cosworth

Nelson Piquet, Brabham BT49C-Ford Cosworth
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1987

Sezonun ilk yarışı Brezilya'da yapıldı ve sıralama turlarına Williams-Honda damga vurdu. Nigel Mansell, takım arkadaşı Nelson Piquet'nin 0.4, üçüncü sıradaki Ayrton Senna'nın ise 2.2 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak iyi bir yarış çıkaran Alain Prost 13. turda aldığı liderliği zafere dönüştürmeyi başardı. Piquet 40.5 saniye geride ikinci olurken, Prost'un takım arkadaşı Stefan Johansson 56.7 saniye geride üçüncü oldu. Mansell ise mekanik problem nedeniyle altıncı oldu.

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Nelson Piquet, Williams FW11B Honda, Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T, Teo Fabi, Benetton B187 Ford, Thierry Boutsen, Benetton B187 Ford ve Nigel Mansell, Williams FW11B Honda

Nelson Piquet, Williams FW11B Honda, Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T, Teo Fabi, Benetton B187 Ford, Thierry Boutsen, Benetton B187 Ford ve Nigel Mansell, Williams FW11B Honda
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Alain Prost, McLaren MP4/3

Yarış galibi Alain Prost, McLaren MP4/3
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/3

Alain Prost, McLaren MP4/3
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Nelson Piquet, Williams, 3. Stefan Johansson, McLaren

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Nelson Piquet, Williams, 3. Stefan Johansson, McLaren
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
5/5

Fotoğraf: XPB Images

 

 

1998

Sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren-Mercedes pilotu David Coulthard'ın olmuş ve Ferrari pilotu Michael Schumacher, iki McLaren pilotunun arasına girmeyi başarmıştı. Schumacher ilk turda yerini Mika Hakkinen'e kaptırsa bile ikinci turda yerini geri aldı ve beşinci turda Coulthard ile çok konuşulan bir temas yaşadı. Coulthard virajı kaçırdı ve dışarı taştı, tam o esnada geçiş fırsatı yakalayan Schumacher, virajı tamamen içten dönerek rakibini geçmeye çalıştı. Ama Coulthard kapıyı kapatmaya çalışınca ikili temas yaşadı. McLaren pilotu bu olay sonrası spin attı. Schumacher sonrasında Hakknen'in 22.8 saniye önünde zafere ulaşmayı başardı. Irvine ise 57.7 saniye geride üçüncü sırada finiş gördü. Coulthard ise yarıştan sonra kaçan galibiyetten ötürü çok sinirliydi ve "Sanırım galibiyet almak için bu kadar agresif olmak gerekiyor." diyerek Schumacher'e yüklendi.

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Mika Hakkinen, McLaren Mercedes MP4/13 ve Michael Schumacher, Ferrari F300

Mika Hakkinen, McLaren Mercedes MP4/13 ve Michael Schumacher, Ferrari F300
1/10

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300
2/10

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: 1. Michael Schumacher, Ferrari; 2. Mika Hakkinen, McLaren; 3. Eddie Irvine, Ferrari

Podyum: 1. Michael Schumacher, Ferrari; 2. Mika Hakkinen, McLaren; 3. Eddie Irvine, Ferrari
3/10

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
4/10

Fotoğraf: LAT Images

Eddie Irvine, Ferrari F300 pit stop çıkışı lastik yakıyor

Eddie Irvine, Ferrari F300 pit stop çıkışı lastik yakıyor
5/10

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F300

Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F300
6/10

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Ferrari F300, pitstop

Michael Schumacher, Ferrari F300, pitstop
7/10

Fotoğraf: Sutton Images

Jacques Villeneuve, Williams FW20, pit stop

Jacques Villeneuve, Williams FW20, pit stop
8/10

Fotoğraf: Sutton Images

Tora Takagi, Tyrrell Ford 026

Tora Takagi, Tyrrell Ford 026
9/10

Fotoğraf: Sutton Images

David Coulthard, Mclaren MP4-13

David Coulthard, Mclaren MP4-13
10/10

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

2015

2015 Çin GP sıralama turlarında Lewis Hamilton, Nico Rosberg'in sadece 0.042 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Yarışta Hamilton performansını korumaya devam etti ve güvenlik aracı arkasında biten yarışta zafere ulaşan isim oldu. Rosberg ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü, Kimi Raikkonen ise dördüncü oldu.

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Lewis Hamilton, yarışın startıyla birlikte lider

Lewis Hamilton, yarışın startıyla birlikte lider
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 ve ikinci Nico Rosberg Mercedes AMG F1, takımıyla birlik

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 ve ikinci Nico Rosberg Mercedes AMG F1, takımıyla birlik
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 ve ikinci Nico Rosberg Mercedes AMG F1, takımıyla birlik

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 ve ikinci Nico Rosberg Mercedes AMG F1, takımıyla birlik
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 podyum kutlaması

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 podyum kutlaması
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 ve ikinci takım arkadaşı Nico Rosberg Mercedes AMG F

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 W06 ve ikinci takım arkadaşı Nico Rosberg Mercedes AMG F
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Pole pozisyonu Lewis Hamilton için, Mercedes AMG F1

Pole pozisyonu Lewis Hamilton için, Mercedes AMG F1
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1, podyumda şampanyayla birlikte galibiyetini kutluyor

Yarış Galibi Lewis Hamilton Mercedes AMG F1, podyumda şampanyayla birlikte galibiyetini kutluyor
9/9

Fotoğraf: XPB Images

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