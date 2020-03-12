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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 12 Mart

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12 Mart 1993: Prost emeklilikten dönüyor, ilk yarışı rahat şekilde kazanıyor

12 Mart 1993: Prost emeklilikten dönüyor, ilk yarışı rahat şekilde kazanıyor
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Fotoğraf: Sutton Images

1992 yılında Formula 1'de yarışmayan Alain Prost, 16 yarışlık 1993 sezonunda spora geri döndü. Sezonun ilk yarışı olan Güney Afrika Grand Prix'sinde, takım arkadaşı Damon Hill'e 1.8 saniye fark atan Prost, kendisinden şüphe edenlere harika bir cevap vermiş oldu. Yarışa pole pozisyonundan başladı ve 72 turluk yarışı, en yakın rakibi Ayron Senna'nın 1 dakika 19.8 saniye önünde ilk sırada noktaladı. Senna'nın Williams'a gelmesini engelleyen Prost'un bu hareketi Brezilyalı pilotu da sinirlendirdi. Senna, "Korkakça davranıyor. 1993'te her şeyi kendisi için hazırladı. Bu, herkesin botla katıldığı 100 metrelik koşuya koşu ayakkabıları ile katılmak gibi." dedi.

12 Mart 1998: Ferrari, Schumacher'e yeni teklif yapıyor

12 Mart 1998: Ferrari, Schumacher'e yeni teklif yapıyor
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Fotoğraf: Ercole Colombo

Ferrari, Schumacher'e kariyerinin geri kalanında Ferrari'de yarışması için 52 milyon sterlin teklif etmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu anlaşmaya, emeklilik sonrası İtalyan markanı elçisi olma fırsatı da konulacaktı. Bu hamle, Schumacher'in McLaren-Mercedes'e geçebileceği iddiaları sonrasında geldi. Sonuç olarak Alman pilot takımda kalarak beş şampiyonluk kazandı ve 2006'da emekli oldu. 2010'da ise Mercedes'le beklenmedik bir geri dönüş yaptı.

12 Mart 2000: Schumacher sezona galibiyetle başlıyor

12 Mart 2000: Schumacher sezona galibiyetle başlıyor
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Sezonun ilk yarışı Avustralya'da yapıldı ve Ferrari pilotu Michael Schumacher, takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun önünde zafere ulaştı. Schumacher, yarıştan sonra "Bu araç inanılmaz hızlı. Araca bindiğim ilk anda bunun şampiyonluk için savaşabileceğim bir araç olduğunu biliyordum." dedi. Haklı çıktı ve Ferrari'de yaşadığı şampiyonlukların ilkini o yıl kazandı. Kardeşi Ralf Schumacher, BMW Williams adına 50. yarışına çıktı ve üçüncü oldu. Jenson Button, BMW ile ilk yarışına çıkarken, Nick Heidfeld de Prost için ilk yarışına çıktı. Ayrıca Minardi ile ilk F1 yarışına çıkan Gaston Mazzacane, Button'la birlikte finiş göremedi. Heidfeld ise liderin iki tur gerisinde dokuzuncu oldu.

12 Mart 2006: Bahreyn'deki ilk yarışı Alonso kazanıyor

12 Mart 2006: Bahreyn'deki ilk yarışı Alonso kazanıyor
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Fotoğraf: XPB Images

Formula 1 takviminin yeni yarışı olan Bahreyn, 2006 yılının açılış yarışına ev sahipliği yaptı. Bu yarışta ilk kez bir saatlik sıralama formatı kullanıldı. Michael Schumacher pole pozisyonunu kazandı ve yarışın en hızlı turunu da ilk F1 yarışına çıkan Nico Rosberg kaydetti. Midland, Toro Rosso ve Super Aguri'nin F1'deki ilk yarışı oldu. Yarışı Fernando Alonso kazanırken, Schumacher ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.

Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 17:12

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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Per 12 Mar
Cum 13 Mar
09:00
00:00
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

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