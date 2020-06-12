F1 tarihinde bugün: 12 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1930
İngiliz pilot Innes Ireland dünyaya geldi. 50 Grand Prix'ye katıldı ve 1 galibiyet ile 4 podyum elde etti. En iyi şampiyona sonucu 1960 yılındaki dördüncülüğüydü.
Innes Ireland
Fotoğraf: LAT Images
Innes Ireland, Lotus 21-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Giancarlo Baghetti leads in the Ferrari 156, while Lotus 21 driver Innes Ireland gets it crossed up
Fotoğraf: Sutton Images
Innes Ireland, Lotus 18 Climax ve Alan Stacey, Lotus 18 Climax
Fotoğraf: LAT Images
Doug Serrurier, LDS Mk1 Alfa Romeo ve Innes Ireland, Lotus 24 Climax
Fotoğraf: LAT Images
1966
1966 Belçika GP sıralama turları gerçekleşti ve John Surtees 3.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Ertesi gün de Jochen Rindt'in 42.1 saniye önünde zafere ulaştı. Lorenzo Bandini ise podyumu tamamladı.
John Surtees, Ferrari
Fotoğraf: David Phipps
1983
1983 Kanada GP sıralama turları gerçekleşti ve Rene Arnoux 0.1 saniye farkla Ferrari'ye pole pozisyonunu getirdi.
Ertesi gün 42 saniye gibi büyük bir farkla zafere ulaşırken, Eddie Cheever ile Patrick Tambay podyumu tamamladılar. Ayrıca bu, Alain Prost'un 50. yarışıydı.
Rene Arnoux, Ferrari 126C3
Fotoğraf: LAT Images
1994
Benetton ile Kanada'da iki Ferrari ile iki Williams'ı mağlup eden Michael Schumacher, pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Yarışta 39.6 saniye farkla zafere ulaşırken, Damon Hill ikinci ve Jean Alesi üçüncü oldu. O yarışta dördüncü Gerhard Berger'e kadar herkese tur bindirdi.
Michael Schumacher, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
John Barnard, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13
Fotoğraf: Sutton Images
Andrea de Cesaris, Sauber C13
Fotoğraf: Sutton Images
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Fotoğraf: Sutton Images
2005
Jenson Button'ın harika bir turla pole pozisyonunu aldığı 2005 Kanada GP'de Michael Schumacher ve Fernando Alonso sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradan yarışa başladılar.
Startla birlikte Giancarlo Fisicihella liderliğe yükseldi ancak yolda kaldı. Daha sonra Fernando Alonso liderliği aldı ama o da sorun yaşadı.
Juan Pablo Montoya liderliğe yükseldi fakat diskalifiye edildi. Son olarak Kimi Raikkonen liderliği aldı ve zafer ulaştı.
Michael Schumacher ikinci ve yarışa son sıradan başlayan Rubens Barrichello üçüncü oldu.
Podyum: Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
2011
Unutulmaz 2011 Kanada GP'ye Sebastian Vettel pole pozisyonundan başladı.
Yağmurun etkilediği yarış tam 4 saat 4 dakika sonra bitti. Jenson Button son sıraya kadar gerilediği yarışta, son turda Sebastian Vettel'i geçerek galibiyete uzandı.
Vettel ikinci ve Mark Webber üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren, second place Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third p
Fotoğraf: Sutton Images
Jenson Button, McLaren Mercedes; Sebastian Vettel, Red Bull Racing; Mark Webber (AUS), Red Bull Raci
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Paddy Lowe, McLaren Teknik Direktörü, Jenson Button, McLaren ve Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sutton Images
Jenson Button, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Jenson Button, McLaren MP4/26
Fotoğraf: Sutton Images
2016
2016 Kanada GP'ye Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladı. Yarışta Hamilton zafere ulaşırken, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas podyumu tamamladılar.
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 parc ferme
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
Fotoğraf: Mercedes AMG
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 parc ferme
Fotoğraf: Mercedes AMG
Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari; 1. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 3. Valtteri Bottas, Willia
Fotoğraf: Mercedes AMG
Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari; 1. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 3. Valtteri Bottas, Willia
Fotoğraf: Mercedes AMG
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül