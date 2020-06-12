F1 tarihinde bugün: 12 Haziran

1930

İngiliz pilot Innes Ireland dünyaya geldi. 50 Grand Prix'ye katıldı ve 1 galibiyet ile 4 podyum elde etti. En iyi şampiyona sonucu 1960 yılındaki dördüncülüğüydü.

Slider Liste Innes Ireland 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Innes Ireland, Lotus 21-Climax 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Giancarlo Baghetti leads in the Ferrari 156, while Lotus 21 driver Innes Ireland gets it crossed up 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Innes Ireland, Lotus 18 Climax ve Alan Stacey, Lotus 18 Climax 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Doug Serrurier, LDS Mk1 Alfa Romeo ve Innes Ireland, Lotus 24 Climax 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

1966

1966 Belçika GP sıralama turları gerçekleşti ve John Surtees 3.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ertesi gün de Jochen Rindt'in 42.1 saniye önünde zafere ulaştı. Lorenzo Bandini ise podyumu tamamladı.

Slider Liste John Surtees, Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: David Phipps

1983

1983 Kanada GP sıralama turları gerçekleşti ve Rene Arnoux 0.1 saniye farkla Ferrari'ye pole pozisyonunu getirdi.

Ertesi gün 42 saniye gibi büyük bir farkla zafere ulaşırken, Eddie Cheever ile Patrick Tambay podyumu tamamladılar. Ayrıca bu, Alain Prost'un 50. yarışıydı.

Slider Liste Rene Arnoux, Ferrari 126C3 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1994

Benetton ile Kanada'da iki Ferrari ile iki Williams'ı mağlup eden Michael Schumacher, pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarışta 39.6 saniye farkla zafere ulaşırken, Damon Hill ikinci ve Jean Alesi üçüncü oldu. O yarışta dördüncü Gerhard Berger'e kadar herkese tur bindirdi.

Slider Liste Michael Schumacher, Benetton 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images John Barnard, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari 2 / 5 Fotoğraf: Ercole Colombo Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Andrea de Cesaris, Sauber C13 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Mekanikerlerin raft yarışında Sauber ekibi batıyor! 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

2005

Jenson Button'ın harika bir turla pole pozisyonunu aldığı 2005 Kanada GP'de Michael Schumacher ve Fernando Alonso sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradan yarışa başladılar.

Startla birlikte Giancarlo Fisicihella liderliğe yükseldi ancak yolda kaldı. Daha sonra Fernando Alonso liderliği aldı ama o da sorun yaşadı.

Juan Pablo Montoya liderliğe yükseldi fakat diskalifiye edildi. Son olarak Kimi Raikkonen liderliği aldı ve zafer ulaştı.

Michael Schumacher ikinci ve yarışa son sıradan başlayan Rubens Barrichello üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Kimi Raikkonen 1 / 6 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello 2 / 6 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor 5 / 6 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor 6 / 6 Fotoğraf: XPB Images

2011

Unutulmaz 2011 Kanada GP'ye Sebastian Vettel pole pozisyonundan başladı.

Yağmurun etkilediği yarış tam 4 saat 4 dakika sonra bitti. Jenson Button son sıraya kadar gerilediği yarışta, son turda Sebastian Vettel'i geçerek galibiyete uzandı.

Vettel ikinci ve Mark Webber üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren, second place Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third p 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Jenson Button, McLaren Mercedes; Sebastian Vettel, Red Bull Racing; Mark Webber (AUS), Red Bull Raci 2 / 5 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Paddy Lowe, McLaren Teknik Direktörü, Jenson Button, McLaren ve Mark Webber, Red Bull Racing 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Jenson Button, McLaren Mercedes 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Jenson Button, McLaren MP4/26 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

2016

2016 Kanada GP'ye Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladı. Yarışta Hamilton zafere ulaşırken, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas podyumu tamamladılar.