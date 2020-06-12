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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 12 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 12 Haziran
Ekleyen:
, Editör
12 Haz 2020 14:23

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1930

İngiliz pilot Innes Ireland dünyaya geldi. 50 Grand Prix'ye katıldı ve 1 galibiyet ile 4 podyum elde etti. En iyi şampiyona sonucu 1960 yılındaki dördüncülüğüydü.

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Innes Ireland

Innes Ireland
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Innes Ireland, Lotus 21-Climax

Innes Ireland, Lotus 21-Climax
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Giancarlo Baghetti leads in the Ferrari 156, while Lotus 21 driver Innes Ireland gets it crossed up

Giancarlo Baghetti leads in the Ferrari 156, while Lotus 21 driver Innes Ireland gets it crossed up
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Innes Ireland, Lotus 18 Climax ve Alan Stacey, Lotus 18 Climax

Innes Ireland, Lotus 18 Climax ve Alan Stacey, Lotus 18 Climax
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Doug Serrurier, LDS Mk1 Alfa Romeo ve Innes Ireland, Lotus 24 Climax

Doug Serrurier, LDS Mk1 Alfa Romeo ve Innes Ireland, Lotus 24 Climax
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1966

1966 Belçika GP sıralama turları gerçekleşti ve John Surtees 3.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ertesi gün de Jochen Rindt'in 42.1 saniye önünde zafere ulaştı. Lorenzo Bandini ise podyumu tamamladı.

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John Surtees, Ferrari

John Surtees, Ferrari
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Fotoğraf: David Phipps

 

1983

1983 Kanada GP sıralama turları gerçekleşti ve Rene Arnoux 0.1 saniye farkla Ferrari'ye pole pozisyonunu getirdi.

Ertesi gün 42 saniye gibi büyük bir farkla zafere ulaşırken, Eddie Cheever ile Patrick Tambay podyumu tamamladılar. Ayrıca bu, Alain Prost'un 50. yarışıydı.

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Rene Arnoux, Ferrari 126C3

Rene Arnoux, Ferrari 126C3
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1994

Benetton ile Kanada'da iki Ferrari ile iki Williams'ı mağlup eden Michael Schumacher, pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarışta 39.6 saniye farkla zafere ulaşırken, Damon Hill ikinci ve Jean Alesi üçüncü oldu. O yarışta dördüncü Gerhard Berger'e kadar herkese tur bindirdi.

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Michael Schumacher, Benetton

Michael Schumacher, Benetton
1/5

Fotoğraf: LAT Images

John Barnard, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari

John Barnard, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari
2/5

Fotoğraf: Ercole Colombo

Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13

Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Andrea de Cesaris, Sauber C13

Andrea de Cesaris, Sauber C13
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Mekanikerlerin raft yarışında Sauber ekibi batıyor!

Mekanikerlerin raft yarışında Sauber ekibi batıyor!
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

2005

Jenson Button'ın harika bir turla pole pozisyonunu aldığı 2005 Kanada GP'de Michael Schumacher ve Fernando Alonso sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradan yarışa başladılar.

Startla birlikte Giancarlo Fisicihella liderliğe yükseldi ancak yolda kaldı. Daha sonra Fernando Alonso liderliği aldı ama o da sorun yaşadı.

Juan Pablo Montoya liderliğe yükseldi fakat diskalifiye edildi. Son olarak Kimi Raikkonen liderliği aldı ve zafer ulaştı.

Michael Schumacher ikinci ve yarışa son sıradan başlayan Rubens Barrichello üçüncü oldu.

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Podyum: Kimi Raikkonen

Podyum: Kimi Raikkonen
1/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello

Podyum: Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
6/6

Fotoğraf: XPB Images

 

2011

Unutulmaz 2011 Kanada GP'ye Sebastian Vettel pole pozisyonundan başladı.

Yağmurun etkilediği yarış tam 4 saat 4 dakika sonra bitti. Jenson Button son sıraya kadar gerilediği yarışta, son turda Sebastian Vettel'i geçerek galibiyete uzandı.

Vettel ikinci ve Mark Webber üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren, second place Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third p

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren, second place Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third p
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Jenson Button, McLaren Mercedes; Sebastian Vettel, Red Bull Racing; Mark Webber (AUS), Red Bull Raci

Jenson Button, McLaren Mercedes; Sebastian Vettel, Red Bull Racing; Mark Webber (AUS), Red Bull Raci
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Paddy Lowe, McLaren Teknik Direktörü, Jenson Button, McLaren ve Mark Webber, Red Bull Racing

Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Paddy Lowe, McLaren Teknik Direktörü, Jenson Button, McLaren ve Mark Webber, Red Bull Racing
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Jenson Button, McLaren Mercedes

Jenson Button, McLaren Mercedes
4/5

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, McLaren MP4/26

Jenson Button, McLaren MP4/26
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

2016

2016 Kanada GP'ye Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladı. Yarışta Hamilton zafere ulaşırken, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas podyumu tamamladılar.

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Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
1/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 parc ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 parc ferme
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
3/7

Fotoğraf: Mercedes AMG

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 parc ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 parc ferme
5/7

Fotoğraf: Mercedes AMG

Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari; 1. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 3. Valtteri Bottas, Willia

Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari; 1. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 3. Valtteri Bottas, Willia
6/7

Fotoğraf: Mercedes AMG

Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari; 1. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 3. Valtteri Bottas, Willia

Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari; 1. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 3. Valtteri Bottas, Willia
7/7

Fotoğraf: Mercedes AMG

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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