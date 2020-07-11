F1 tarihinde bugün: 11 Temmuz

1964

Britanya GP sıralama turlarında Jim Clark, Graham Hill'den 0.2 saniye daha iyi bir zaman turu kaydederek pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün 2.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Hill ikinci ve John Surtees üçüncü oldu.

Slider Liste Jim Clark, Lotus 33 Climax 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1993

Britanya GP'de Alain Prost, 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Damon Hill yarış dışı kalırken, Prost 7.6 saniye farkla zafere ulaştı.

Michael Schumacher ikinci ve Riccardo Patrese üçüncü oldu.

Ayrton Senna benzini bitince beşinciliğe geriledi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Michael Schumacher, 3. Ricardo Patrese 1 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams 2 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams Renault FW15C 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Benetton B193B 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

1999

Mika Hakkinen, 1999 Britanya'da pole pozisyonunu kazanan isim olsa da 35. turda yarış dışı kaldı.

David Coulthard, Eddie İrvıne'ın 1.8 saniye önünde zafere ulaşırken, Ralf Schumacher de podyumu tamamladı.

Slider Liste Michael Schumacher, Ferrari, Mika Hakkinen, McLaren 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images David Coulthard, McLaren 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi David Coulthard, McLaren 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari, kaza 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari, kaza 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2004

2004 Britanya GP'de Kimi Raikkonen 0.072 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Fakat ertesi gün, Michael Schumacher 2.1 saniye farkla galibiyete uzandı.

Raikkonen yakın geçen yarışı ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü bitirdi.

Slider Liste Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor victory 1 / 5 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello 2 / 5 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher 3 / 5 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Michael Schumacher 4 / 5 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 5 / 5 Fotoğraf: Bridgestone Corporation

2010

2010 Britanya'ya Sebastian Vettel ilk sıradan başlasa da, zafere ulaşan isim Mark Webber oldu.

Lewis Hamilton 1.3 saniye geride ikinci ve Nico Rosberg 21.3 saniye geride üçüncü oldu.

Slider Liste Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing 1 / 5 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing 2 / 5 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor 3 / 5 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Podyum: 2. Lewis Hamilton, McLaren, Peter Prodromou, Red Bull Racing Aerodinami Şefi ve yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Nico Rosberg, Mercedes GP 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

Hayatını kaybedenler

Pedro Rodriguez 1971 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Peter de Klerk 2015 ve Andre Simon ise 2012'de hayatını kaybetti.

Slider Liste Pedro Rodriguez, BRM P153 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Pedro Rodriguez, BRM P126, leads Denny Hulme, McLaren M7A Ford 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Peter de Klerk, Brabham BT26A 3 / 5 Fotoğraf: David Phipps Peter de Klerk, Brabham BT26 Ford 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Andre Simon, Ferrari 500 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

Bugün doğanlar

Rolf Stommelen 1943 yılında dünya ya geldi.