F1 tarihinde bugün: 11 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 11 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1964
Britanya GP sıralama turlarında Jim Clark, Graham Hill'den 0.2 saniye daha iyi bir zaman turu kaydederek pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün 2.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Hill ikinci ve John Surtees üçüncü oldu.
Jim Clark, Lotus 33 Climax
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney
Fotoğraf: LAT Images
1993
Britanya GP'de Alain Prost, 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Damon Hill yarış dışı kalırken, Prost 7.6 saniye farkla zafere ulaştı.
Michael Schumacher ikinci ve Riccardo Patrese üçüncü oldu.
Ayrton Senna benzini bitince beşinciliğe geriledi.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Michael Schumacher, 3. Ricardo Patrese
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Williams Renault FW15C
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Benetton B193B
Fotoğraf: Sutton Images
1999
Mika Hakkinen, 1999 Britanya'da pole pozisyonunu kazanan isim olsa da 35. turda yarış dışı kaldı.
David Coulthard, Eddie İrvıne'ın 1.8 saniye önünde zafere ulaşırken, Ralf Schumacher de podyumu tamamladı.
Michael Schumacher, Ferrari, Mika Hakkinen, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
David Coulthard, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi David Coulthard, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari, kaza
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari, kaza
Fotoğraf: LAT Images
2004
2004 Britanya GP'de Kimi Raikkonen 0.072 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Fakat ertesi gün, Michael Schumacher 2.1 saniye farkla galibiyete uzandı.
Raikkonen yakın geçen yarışı ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü bitirdi.
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor victory
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
2010
2010 Britanya'ya Sebastian Vettel ilk sıradan başlasa da, zafere ulaşan isim Mark Webber oldu.
Lewis Hamilton 1.3 saniye geride ikinci ve Nico Rosberg 21.3 saniye geride üçüncü oldu.
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 2. Lewis Hamilton, McLaren, Peter Prodromou, Red Bull Racing Aerodinami Şefi ve yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Nico Rosberg, Mercedes GP
Fotoğraf: Sutton Images
Hayatını kaybedenler
Pedro Rodriguez 1971 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Peter de Klerk 2015 ve Andre Simon ise 2012'de hayatını kaybetti.
Pedro Rodriguez, BRM P153
Fotoğraf: LAT Images
Pedro Rodriguez, BRM P126, leads Denny Hulme, McLaren M7A Ford
Fotoğraf: LAT Images
Peter de Klerk, Brabham BT26A
Fotoğraf: David Phipps
Peter de Klerk, Brabham BT26 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Andre Simon, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
Bugün doğanlar
Rolf Stommelen 1943 yılında dünya ya geldi.
Bruce McLaren, McLaren M14A Ford, leads Graham Hill, Lotus 49C Ford, and Rolf Stommelen, Brabham BT33 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Rolf Stommelen, Surtees TS9 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Rolf Stommelen, Surtees TS9 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Rolf Stommelen, March 721 Ford leads Niki Lauda, March 721G Ford
Fotoğraf: LAT Images
Rolf Stommelen, Brabham BT33
Fotoğraf: David Phipps
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