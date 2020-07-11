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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 11 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 11 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 14:00

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 11 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1964

Britanya GP sıralama turlarında Jim Clark, Graham Hill'den 0.2 saniye daha iyi bir zaman turu kaydederek pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün 2.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Hill ikinci ve John Surtees üçüncü oldu.

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Jim Clark, Lotus 33 Climax

Jim Clark, Lotus 33 Climax
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney

Dan Gurney
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1993

Britanya GP'de Alain Prost, 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Damon Hill yarış dışı kalırken, Prost 7.6 saniye farkla zafere ulaştı.

Michael Schumacher ikinci ve Riccardo Patrese üçüncü oldu.

Ayrton Senna benzini bitince beşinciliğe geriledi.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Michael Schumacher, 3. Ricardo Patrese

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Michael Schumacher, 3. Ricardo Patrese
1/4

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams

Alain Prost, Williams
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams Renault FW15C

Alain Prost, Williams Renault FW15C
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Benetton B193B

Michael Schumacher, Benetton B193B
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

1999

Mika Hakkinen, 1999 Britanya'da pole pozisyonunu kazanan isim olsa da 35. turda yarış dışı kaldı.

David Coulthard, Eddie İrvıne'ın 1.8 saniye önünde zafere ulaşırken, Ralf Schumacher de podyumu tamamladı.

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Michael Schumacher, Ferrari, Mika Hakkinen, McLaren

Michael Schumacher, Ferrari, Mika Hakkinen, McLaren
1/5

Fotoğraf: LAT Images

David Coulthard, McLaren

David Coulthard, McLaren
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi David Coulthard, McLaren

Yarış galibi David Coulthard, McLaren
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari, kaza

Michael Schumacher, Ferrari, kaza
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari, kaza

Michael Schumacher, Ferrari, kaza
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

2004

2004 Britanya GP'de Kimi Raikkonen 0.072 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Fakat ertesi gün, Michael Schumacher 2.1 saniye farkla galibiyete uzandı.

Raikkonen yakın geçen yarışı ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü bitirdi.

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Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor victory

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor victory
1/5

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello
2/5

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
3/5

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Michael Schumacher

Podyum: Michael Schumacher
4/5

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
5/5

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

 

2010

2010 Britanya'ya Sebastian Vettel ilk sıradan başlasa da, zafere ulaşan isim Mark Webber oldu.

Lewis Hamilton 1.3 saniye geride ikinci ve Nico Rosberg 21.3 saniye geride üçüncü oldu.

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Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
1/5

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
3/5

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing kutlama yapıyor
4/5

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 2. Lewis Hamilton, McLaren, Peter Prodromou, Red Bull Racing Aerodinami Şefi ve yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Nico Rosberg, Mercedes GP

Podyum: 2. Lewis Hamilton, McLaren, Peter Prodromou, Red Bull Racing Aerodinami Şefi ve yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Nico Rosberg, Mercedes GP
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

Hayatını kaybedenler

Pedro Rodriguez 1971 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Peter de Klerk 2015 ve Andre Simon ise 2012'de hayatını kaybetti.

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Pedro Rodriguez, BRM P153

Pedro Rodriguez, BRM P153
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Pedro Rodriguez, BRM P126, leads Denny Hulme, McLaren M7A Ford

Pedro Rodriguez, BRM P126, leads Denny Hulme, McLaren M7A Ford
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Peter de Klerk, Brabham BT26A

Peter de Klerk, Brabham BT26A
3/5

Fotoğraf: David Phipps

Peter de Klerk, Brabham BT26 Ford

Peter de Klerk, Brabham BT26 Ford
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Andre Simon, Ferrari 500

Andre Simon, Ferrari 500
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

Bugün doğanlar

Rolf Stommelen 1943 yılında dünya ya geldi.

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Bruce McLaren, McLaren M14A Ford, leads Graham Hill, Lotus 49C Ford, and Rolf Stommelen, Brabham BT33 Ford

Bruce McLaren, McLaren M14A Ford, leads Graham Hill, Lotus 49C Ford, and Rolf Stommelen, Brabham BT33 Ford
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Rolf Stommelen, Surtees TS9 Ford

Rolf Stommelen, Surtees TS9 Ford
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Rolf Stommelen, Surtees TS9 Ford

Rolf Stommelen, Surtees TS9 Ford
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Rolf Stommelen, March 721 Ford leads Niki Lauda, March 721G Ford

Rolf Stommelen, March 721 Ford leads Niki Lauda, March 721G Ford
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Rolf Stommelen, Brabham BT33

Rolf Stommelen, Brabham BT33
5/5

Fotoğraf: David Phipps

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