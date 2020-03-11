F1 tarihinde bugün: 11 Mart

11 Mart 1990: Unutulmaz mücadele!

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1990 sezonunun ilk yarışı, Phoenix Arizona’da düzenlenmişti. O zamanlar McLaren Honda için yarışan Ayrton Senna, oldukça zorlu koşullar altında yarışı kazanmayı başarmıştı. Sıralama turları sırasında bastıran yağmur tüm dengeyi alt üst etmişti ve Jean Alesi, daha sadece ikinci F1 sezonundayken, Tyrrell aracı ile liderliği ele geçirmeyi başarmıştı. Yarışa beşinci sıradan başlayan Senna, Alesi ile arasındaki boşluğu kapattı ve Alesi’nin aracındaki Pirelli lastiklerinin, kendi aracındaki Goodyear lastiklerinden daha hızlı bir şekilde aşınması için dua ediyordu. Ancak, Alesi’nin Pirellilerinin Senna'yı epey oyalayacağı anlaşıldığında, Senna çekinmeden hamlesini yaptı. Senna, bu hamlenin basit bir yol kesme ve çizgiyi kapatma hamlesi olacağını düşünüyordu ancak Alesi, çizgisini korudu ve bir sonraki virajda liderliği tekrar ele geçirdi. O gün Senna, kendisine bulaşılacak bir havada değildi. Öyle ki bir sonraki turda, Alesi’ye karşı daha acımasız bir atak yaptı ve liderliği bu kez garantiledi. Hareket alanı daralan Alesi, üçüncü sırada yer alan Thierry Boutsen'in 45 saniye önünde, Senna'nın ise sadece sekiz saniye arkasında kalarak etkileyici bir şekilde ikinci sırada finiş gördü. Ne yarıştı ama!