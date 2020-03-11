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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 11 Mart

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11 Mart 1990: Unutulmaz mücadele!

11 Mart 1990: Unutulmaz mücadele!
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

1990 sezonunun ilk yarışı, Phoenix Arizona’da düzenlenmişti. O zamanlar McLaren Honda için yarışan Ayrton Senna, oldukça zorlu koşullar altında yarışı kazanmayı başarmıştı. Sıralama turları sırasında bastıran yağmur tüm dengeyi alt üst etmişti ve Jean Alesi, daha sadece ikinci F1 sezonundayken, Tyrrell aracı ile liderliği ele geçirmeyi başarmıştı. Yarışa beşinci sıradan başlayan Senna, Alesi ile arasındaki boşluğu kapattı ve Alesi’nin aracındaki Pirelli lastiklerinin, kendi aracındaki Goodyear lastiklerinden daha hızlı bir şekilde aşınması için dua ediyordu. Ancak, Alesi’nin Pirellilerinin Senna'yı epey oyalayacağı anlaşıldığında, Senna çekinmeden hamlesini yaptı. Senna, bu hamlenin basit bir yol kesme ve çizgiyi kapatma hamlesi olacağını düşünüyordu ancak Alesi, çizgisini korudu ve bir sonraki virajda liderliği tekrar ele geçirdi. O gün Senna, kendisine bulaşılacak bir havada değildi. Öyle ki bir sonraki turda, Alesi’ye karşı daha acımasız bir atak yaptı ve liderliği bu kez garantiledi. Hareket alanı daralan Alesi, üçüncü sırada yer alan Thierry Boutsen'in 45 saniye önünde, Senna'nın ise sadece sekiz saniye arkasında kalarak etkileyici bir şekilde ikinci sırada finiş gördü. Ne yarıştı ama!

11 Mart 2000: İlk yarış, ilk kaza…

11 Mart 2000: İlk yarış, ilk kaza…
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Jenson Button, kariyerinin ilk grand prix'si için cumartesi antrenmanlarına çıkmıştı ancak büyük bir kaza geçirdi. 160mph hızla bir kerbe ve hemen sonrasında istinat duvarına çarpıp iki tekerinin kopmasından hemen önce yarışı beşinci sırada götürüyordu. Kaza gerçekleşir gerçekleşmez sarı ve kırmızı bayraklar dalgalandı ve sıralama turlarını 21. sırada noktaladı. Yarışta ise motor arızası yaşayarak altıncı sıradayken çekilmek zorunda kaldı.

Diğer Doğum Günleri:

Diğer Doğum Günleri:
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

Bugün ayrıca, İrlandalı sürücü Derek Daly (1953 doğumlu), Amerikan sürücü Troy Ruttman (1930 doğumlu) ve İtalyan sürücü Arturo Francesco’nun (1943 doğumlu) doğum günü. Her ismin kendince mütevazi başarıları bulunmakta ancak Arturo Francesco’yu diğerlerinden ayıran önemli bir olay var.  Francesco, Niki Lauda’nın aracının yandığı büyük kazanın olduğu 1976 Almanya GP’de, Niki’yi yanan aracından çıkaran sürücülerden biri olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor.  

Ekleyen:
, Editör
11 Mar 2020 16:33

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 11 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

11 Mart 1885: Hız efsanesinin doğum günü!

Bugün, ikonik Bluebird araçlarıyla suda ve karada hız rekoru kıran, İngiltere’nin milli kahramanı ve hız efsanesi olan Sir Malcolm Campbell’ın doğum günü. Kendisi, 1927 ve 1928 yıllarında, Bugatti T39A aracı ile Fransa Boulogne Grand Prix’sini kazandı. 1926 yılında ise sezonun açılış yarışı olan İngiltere Grand Prix’sini ikinci sırada bitirdi. 1924'te Galler'deki Pendine Sands'te (bir plaj) ilerleyen yıllarda kazanacağı dokuz kara hız rekorunun ilkini kırdı. Son rekoru ise bu rekordan tam 11 yıl sonra geldi. Utah'da yaptığı denemede, 300mph’yi geçen ilk sürücü oldu ve adını tarih kitaplarına yazdırdı. Daha sonra su hız rekorlarına yöneldi ve suda hız rekorunu dört kez kırdı. 1939’un ağustos ayında, Bluebird IV aracıyla Coniston Gölü’nde 141.7 mph hıza ulaştı. İkinci Dünya Savaşı, Campbell’ın hız rekolarının sonu oldu. İstikrarlı olarak ülkesine hizmet etti ve aktif olarak orduda yer aldı. 60 yaşında, yaş haddinden dolayı   askerlikten açığa alındı. 1948'de bir dizi inme geçirme geçirdi ve hayata gözlerini yumdu. Sir Malcolm Campbell, 1931’de Daytona’da kırdığı rekor ile şövalye unvanını almaya hak kazandı.

 

 

 

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