F1 tarihinde bugün: 11 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 11 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1939
Jackie Stewart dünyaya geldi. F1 tarihinin en yetenekli pilotları arasında kabul gören Stewart, 1969, 1971 ve 1973 yıllarında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
Yarıştığı süre boyunca 27 galibiyet, 17 pole pozisyonu, 15 en hızlı tur ve 43 podyum elde etti.
Jackie Stewart demonstrates the power of a Ford touring car
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jackie Stewart, Matra MS9 Ford, in the pit lane
Fotoğraf: LAT Images
Howden Ganley, Williams IR03-Ford, Jackie Stewart, Tyrrell 006-Ford
Fotoğraf: LAT Images
Podium: Ken Tyrrell celebrates with his drivers Race winner Jackie Stewart and François Cevert, Tyrrell
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, Tyrrell 005 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford
Fotoğraf: David Phipps
Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford
Fotoğraf: David Phipps
Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford
Fotoğraf: David Phipps
1955
1955 yılında yapılan Le Mans 24 Saat yarışında meydana gelen trajik kaza gerçekleşti. Kazada 83 seyirci öldü, 120'den fazla kişi de yaralandı ve kaza tarihin en trajik motor sporları kazası oldu.
Mercedes pilotu Pierre Levegh, finişe 1 saat kala önündeki yavaşlamış olan araca çarptı. Lance Macklin'in kullandığı Austin-Healey 100'ün arka tarafı alçak, ön tarafı yüksek bir tasarımı vardı.
Levegh'in 240 km/S hızla giden aracı adeta rampa işlevi gören Austin-Healey'in üstünden fırlayarak seyircilerin arasına uçtu. Aracın yakıt tankı alev aldı ve seyircilerin arasında patladı. Kazada Levegh ile birlikte 83 seyirci hayatını kaybetti.
1955 24 Saat Le Mans Yarışı'nda yaşanan büyük kazayı anmak için gerçekleştirilen tören
Fotoğraf: Eric Gilbert
1964
Uzun bir Formula 1 kariyerine sahip olan Jean Alesi dünyaya geldi. Fransız sürücü ilk ve tek galibiyetini 1995 Kanada'da aldı.
İlginçtir ki Fransız pilotu, galibiyetini doğum gününde gerçekleşen yarışta aldı.
Kariyeri boyunca 2 pole pozisyonu ve 32 podyum da aldı.
Jean Alesi, Ferrari 412T2, Gerhard Berger, Ferrari 412T2
Fotoğraf: LAT Images
Jean Alesi gridde
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1972
Jo Bonnier, 1972 Le Mans 24 Saat'te geçirdiği büyük kaza sonrası hayatını kaybetti.
F1'de ilk kez 1956'da yarıştı ve çeşitli takımlar için yarıştı ve 1959 Hollanda Grand Prix'sinde bir zafere ulaştı.
Jo Bonnier, McLaren M5A BRM
Fotoğraf: LAT Images
Jo Bonnier, Cooper T81
Fotoğraf: Sutton Images
Jo Bonnier, BRM P25
Fotoğraf: LAT Images
#160 Porsche 718 GTR: Jo Bonnier, Carlo-Maria Abate
Fotoğraf: Porsche AG
1977
Formula 1'de 42 Grand Prix'ye katılan katılan Tom Pryce dünyaya geldi. 1977'de talihsiz şekilde hayatını kaybeden Britanyalı sürücü, dört sezonda 1 pole pozisyonu ve 2 podyum elde etti.
1995
1995 Kanada GP sıralama turlarında Michael Schumacher, en yakın rakibin 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Schumacher yarışı da lider götürüyordu ancak aracı üçüncü viteste sıkışınca pite girmek zorunda kaldı ve liderlik Jean Alesi'ye geçti.
Fransız sürücü de damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk ve tek zaferini aldı.
Jean Alesi, Ferrari 412T2
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: 2. Rubens Barrichello
Fotoğraf: LAT Images
Jean Alesi podyumda ilk GP galibiyetini kutluyor
Fotoğraf: LAT Images
Jean Alesi, Ferrari 412T2
Fotoğraf: LAT Images
2006
2006 Britanya GP sıralama turları gerçekleşti ve Fernando Alonso 0.144 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Ertesi gün de 13.9 saniye farkla rahat bir zafer elde etmeyi başardı.
Michael Schumacher ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.
Fernando Alonso takes checkered flag
Fotoğraf: XPB Images
Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Giancarlo Fisichella ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Fernando Alonso takes checkered flag
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve 2. Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
2017
Kanada GP sıralama turlarında Lewis Hamilton rahat bir pole pozisyonu kazanmayı başardı.
Ertesi gün de çok rahat bir zafer elde etmeyi başardı. Valtteri Bottas, Mercedes'le podyumu tamamlayan isim olmayı başardı.
Red Bull pilotu Daniel Ricciardo podyumu tamamlarken, Sebastian Vettel ikinci başladığı yarışta dördüncü sırada finiş gördü.
2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Daniel
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Önceki haber
2021 F1 taban kurallarının istenmeyen sonuçları olabilir
Sonraki haber
Wolff: "Ana önceliğimiz Vettel değil"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen