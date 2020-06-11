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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 11 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 11 Haziran
Ekleyen:
, Editör
11 Haz 2020 14:33

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 11 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1939

Jackie Stewart dünyaya geldi. F1 tarihinin en yetenekli pilotları arasında kabul gören Stewart, 1969, 1971 ve 1973 yıllarında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Yarıştığı süre boyunca 27 galibiyet, 17 pole pozisyonu, 15 en hızlı tur ve 43 podyum elde etti.

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Jackie Stewart demonstrates the power of a Ford touring car

Jackie Stewart demonstrates the power of a Ford touring car
1/8

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jackie Stewart, Matra MS9 Ford, in the pit lane

Jackie Stewart, Matra MS9 Ford, in the pit lane
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Howden Ganley, Williams IR03-Ford, Jackie Stewart, Tyrrell 006-Ford

Howden Ganley, Williams IR03-Ford, Jackie Stewart, Tyrrell 006-Ford
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Podium: Ken Tyrrell celebrates with his drivers Race winner Jackie Stewart and François Cevert, Tyrrell

Podium: Ken Tyrrell celebrates with his drivers Race winner Jackie Stewart and François Cevert, Tyrrell
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, Tyrrell 005 Ford

Jackie Stewart, Tyrrell 005 Ford
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford
6/8

Fotoğraf: David Phipps

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford
7/8

Fotoğraf: David Phipps

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford
8/8

Fotoğraf: David Phipps

 

1955

1955 yılında yapılan Le Mans 24 Saat yarışında meydana gelen trajik kaza gerçekleşti. Kazada 83 seyirci öldü, 120'den fazla kişi de yaralandı ve kaza tarihin en trajik motor sporları kazası oldu.

Mercedes pilotu Pierre Levegh, finişe 1 saat kala önündeki yavaşlamış olan araca çarptı. Lance Macklin'in kullandığı Austin-Healey 100'ün arka tarafı alçak, ön tarafı yüksek bir tasarımı vardı.

Levegh'in 240 km/S hızla giden aracı adeta rampa işlevi gören Austin-Healey'in üstünden fırlayarak seyircilerin arasına uçtu. Aracın yakıt tankı alev aldı ve seyircilerin arasında patladı. Kazada Levegh ile birlikte 83 seyirci hayatını kaybetti.

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1955 24 Saat Le Mans Yarışı'nda yaşanan büyük kazayı anmak için gerçekleştirilen tören

1955 24 Saat Le Mans Yarışı'nda yaşanan büyük kazayı anmak için gerçekleştirilen tören
1/1

Fotoğraf: Eric Gilbert

 

1964

Uzun bir Formula 1 kariyerine sahip olan Jean Alesi dünyaya geldi. Fransız sürücü ilk ve tek galibiyetini 1995 Kanada'da aldı.

İlginçtir ki Fransız pilotu, galibiyetini doğum gününde gerçekleşen yarışta aldı.

Kariyeri boyunca 2 pole pozisyonu ve 32 podyum da aldı.

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Jean Alesi, Ferrari 412T2, Gerhard Berger, Ferrari 412T2

Jean Alesi, Ferrari 412T2, Gerhard Berger, Ferrari 412T2
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Jean Alesi gridde

Jean Alesi gridde
2/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1972

Jo Bonnier, 1972 Le Mans 24 Saat'te geçirdiği büyük kaza sonrası hayatını kaybetti.

F1'de ilk kez 1956'da yarıştı ve çeşitli takımlar için yarıştı ve 1959 Hollanda Grand Prix'sinde bir zafere ulaştı.

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Jo Bonnier, McLaren M5A BRM

Jo Bonnier, McLaren M5A BRM
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Jo Bonnier, Cooper T81

Jo Bonnier, Cooper T81
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Jo Bonnier, BRM P25

Jo Bonnier, BRM P25
3/4

Fotoğraf: LAT Images

#160 Porsche 718 GTR: Jo Bonnier, Carlo-Maria Abate

#160 Porsche 718 GTR: Jo Bonnier, Carlo-Maria Abate
4/4

Fotoğraf: Porsche AG

 

1977

Formula 1'de 42 Grand Prix'ye katılan katılan Tom Pryce dünyaya geldi. 1977'de talihsiz şekilde hayatını kaybeden Britanyalı sürücü, dört sezonda 1 pole pozisyonu ve 2 podyum elde etti.

 

 

1995

1995 Kanada GP sıralama turlarında Michael Schumacher, en yakın rakibin 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Schumacher yarışı da lider götürüyordu ancak aracı üçüncü viteste sıkışınca pite girmek zorunda kaldı ve liderlik Jean Alesi'ye geçti.

Fransız sürücü de damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk ve tek zaferini aldı.

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Jean Alesi, Ferrari 412T2

Jean Alesi, Ferrari 412T2
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: 2. Rubens Barrichello

Podyum: 2. Rubens Barrichello
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Jean Alesi podyumda ilk GP galibiyetini kutluyor

Jean Alesi podyumda ilk GP galibiyetini kutluyor
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Jean Alesi, Ferrari 412T2

Jean Alesi, Ferrari 412T2
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

2006

2006 Britanya GP sıralama turları gerçekleşti ve Fernando Alonso 0.144 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ertesi gün de 13.9 saniye farkla rahat bir zafer elde etmeyi başardı.

Michael Schumacher ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.

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Fernando Alonso takes checkered flag

Fernando Alonso takes checkered flag
1/10

Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso kutlama yapıyor

Fernando Alonso kutlama yapıyor
2/10

Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso

Fernando Alonso
3/10

Fotoğraf: XPB Images

Giancarlo Fisichella ve Fernando Alonso

Giancarlo Fisichella ve Fernando Alonso
4/10

Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso kutlama yapıyor

Fernando Alonso kutlama yapıyor
5/10

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Fernando Alonso kutlama yapıyor

Pole: Kazanan Fernando Alonso kutlama yapıyor
6/10

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
7/10

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
8/10

Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso takes checkered flag

Fernando Alonso takes checkered flag
9/10

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve 2. Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve 2. Michael Schumacher
10/10

Fotoğraf: XPB Images

 

2017

Kanada GP sıralama turlarında Lewis Hamilton rahat bir pole pozisyonu kazanmayı başardı.

Ertesi gün de çok rahat bir zafer elde etmeyi başardı. Valtteri Bottas, Mercedes'le podyumu tamamlayan isim olmayı başardı.

Red Bull pilotu Daniel Ricciardo podyumu tamamlarken, Sebastian Vettel ikinci başladığı yarışta dördüncü sırada finiş gördü.

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2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
1/4

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Daniel

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Daniel
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, Sebastian Vettel, Ferrari

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, Sebastian Vettel, Ferrari
3/4

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

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Editör İnci Beğen

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