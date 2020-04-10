F1 tarihinde bugün: 10 Nisan

10 Nisan 1914

Tarihte bugün dünyaya gelen Paul Russo, sekiz kez Formula 1 şampiyonasının bir parçası olan Indianapolis 500'e katıldı. AAA ve USAC Championship Car serilerinde de yarıştı ve 85 yarışa çıkıp üç zafer elde etti.

Slider Liste Paul Russo 1 / 1 Fotoğraf: Indianapolis Motor Speedway

10 Nisan 1929

Mike Hawthorn, tarihte bugün dünyaya geldi. Formula 1 macerası 1952 yılında Cooper ile başladı ve daha sonra Ferrari, Vanwall, Maserati ve BRM gibi takımlar için yarıştı.

Kariyeri boyunca 3 galibiyet, 4 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 18 podyum yakaladı. 1958 yılında sadece bir galibiyet almasına rağmen sezon sonunda şampiyon oldu.

Şampiyon olmasının ardından emekli oldu. Hem aile garajını sürdürmek hem de evlenmek istiyordu.

Ancak 1959'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Zaten böbrek yetmezliği yaşıyordu ve bundan ötürü de kaza geçirmese bile hayatı pek de uzun sürmeyecekti.

Slider Liste Yarış galibi Peter Collins, Ferrari Dino 246, 2. Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 1 / 13 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari 553 Squalo 2 / 13 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 3 / 13 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 4 / 13 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Lancia Ferrari D50 801 5 / 13 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin 6 / 13 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin 7 / 13 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari ve Stirling Moss, Vanwall 8 / 13 Fotoğraf: LAT Images 2. Mike Hawthorn, Ferrari, 3. Phil Hill, BRM 9 / 13 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Lancia-Ferrari 801 10 / 13 Fotoğraf: LAT Images Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall ve Mike Hawthorn, Ferrari 11 / 13 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari 12 / 13 Fotoğraf: LAT Images #6 Jaguar D-type: Mike Hawthorn, Ivor Bueb leads #19 Mercedes Benz 300S: Juan Manuel Fangio, Stirlin 13 / 13 Fotoğraf: LAT Images

10 Nisan 1934

Carel Godin de Beaufort, 1957 ve 1964 arasında Formula 1'de mücadele etti. Bu süre zarfında çok sayıda yarışa çıkan Hollandalı pilotun en iyi şampiyona sonucu altıncılıktı ve bunu dört kez tekrarladı.

Şampiyona dışı yarışlarda ise üç kez podyuma çıktı.

1964 Almanya GP antrenman turlarında Porsche'siyle kaza yaptı ve hayatını kaybetti.

30 yaşında hayatını kaybeden Hollandalı pilot, Le Mans 24 Saat'te de yer almıştı.

Slider Liste Carel Godin de Beaufort, Porsche 718 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

10 Nisan 2011

Malezya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Sebastian Vettel'in olurken, Lewis Hamilton ikinci ve Mark Webber üçüncü oldu.

Yarışta Vettel, rahat bir zafer elde etmeyi başardı.

McLaren pilotu Jenson Button ikinci sırada finiş görürken, Nick Heidfeld üçüncü oldu.

Heidfeld, Renault ile podyuma çıkan son F1 pilotu konumunda yer alıyor.

O yarışta Webber dördüncü, Felipe Massa ise beşinci olmuştu.

Slider Liste Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 1 / 11 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 2 / 11 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 3 / 11 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 4 / 11 Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 5 / 11 Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah basın toplantısı: Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Lewis Hamilton, McLaren Merce 6 / 11 Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah basın toplantısı: Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Lewis Hamilton, McLaren Merce 7 / 11 Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah Yarış sonrası basın toplantısı: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Jenson Button, Mc 8 / 11 Fotoğraf: XPB Images Start, race, Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 9 / 11 Fotoğraf: XPB Images Start, race, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing 10 / 11 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari 11 / 11 Fotoğraf: XPB Images

10 Nisan 1913

Duke Dinsmore, Batı Virginia'da doğuşu. 1946 ve 1953 yılları arasında yedi kez Indianapolis 500'de yarıştı ve en iyi sonucu 15.'likti.

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