F1 tarihinde bugün: 10 Nisan

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10 Nisan 1914
Tarihte bugün dünyaya gelen Paul Russo, sekiz kez Formula 1 şampiyonasının bir parçası olan Indianapolis 500'e katıldı. AAA ve USAC Championship Car serilerinde de yarıştı ve 85 yarışa çıkıp üç zafer elde etti.
Paul Russo
Fotoğraf: Indianapolis Motor Speedway
10 Nisan 1929
Mike Hawthorn, tarihte bugün dünyaya geldi. Formula 1 macerası 1952 yılında Cooper ile başladı ve daha sonra Ferrari, Vanwall, Maserati ve BRM gibi takımlar için yarıştı.
Kariyeri boyunca 3 galibiyet, 4 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 18 podyum yakaladı. 1958 yılında sadece bir galibiyet almasına rağmen sezon sonunda şampiyon oldu.
Şampiyon olmasının ardından emekli oldu. Hem aile garajını sürdürmek hem de evlenmek istiyordu.
Ancak 1959'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Zaten böbrek yetmezliği yaşıyordu ve bundan ötürü de kaza geçirmese bile hayatı pek de uzun sürmeyecekti.
Yarış galibi Peter Collins, Ferrari Dino 246, 2. Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari 553 Squalo
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Lancia Ferrari D50 801
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari ve Stirling Moss, Vanwall
Fotoğraf: LAT Images
2. Mike Hawthorn, Ferrari, 3. Phil Hill, BRM
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Lancia-Ferrari 801
Fotoğraf: LAT Images
Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall ve Mike Hawthorn, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
#6 Jaguar D-type: Mike Hawthorn, Ivor Bueb leads #19 Mercedes Benz 300S: Juan Manuel Fangio, Stirlin
Fotoğraf: LAT Images
10 Nisan 1934
Carel Godin de Beaufort, 1957 ve 1964 arasında Formula 1'de mücadele etti. Bu süre zarfında çok sayıda yarışa çıkan Hollandalı pilotun en iyi şampiyona sonucu altıncılıktı ve bunu dört kez tekrarladı.
Şampiyona dışı yarışlarda ise üç kez podyuma çıktı.
1964 Almanya GP antrenman turlarında Porsche'siyle kaza yaptı ve hayatını kaybetti.
30 yaşında hayatını kaybeden Hollandalı pilot, Le Mans 24 Saat'te de yer almıştı.
Carel Godin de Beaufort, Porsche 718
Fotoğraf: LAT Images
10 Nisan 2011
Malezya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Sebastian Vettel'in olurken, Lewis Hamilton ikinci ve Mark Webber üçüncü oldu.
Yarışta Vettel, rahat bir zafer elde etmeyi başardı.
McLaren pilotu Jenson Button ikinci sırada finiş görürken, Nick Heidfeld üçüncü oldu.
Heidfeld, Renault ile podyuma çıkan son F1 pilotu konumunda yer alıyor.
O yarışta Webber dördüncü, Felipe Massa ise beşinci olmuştu.
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
basın toplantısı: Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Lewis Hamilton, McLaren Merce
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
basın toplantısı: Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Lewis Hamilton, McLaren Merce
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Yarış sonrası basın toplantısı: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Jenson Button, Mc
Fotoğraf: XPB Images
Start, race, Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Start, race, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
10 Nisan 1913
Duke Dinsmore, Batı Virginia'da doğuşu. 1946 ve 1953 yılları arasında yedi kez Indianapolis 500'de yarıştı ve en iyi sonucu 15.'likti.
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