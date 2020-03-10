F1 tarihinde bugün: 10 Mart

10 Mart 1955: Toshio Suzuki'nin doğum günü
Fotoğraf: Sutton Images
Philippe Alliot için sadece iki F1 yarışında yer alan Japon sürücü Toshio Suzuki dünyaya geldi. Nissan'ın gelişim pilotu olarak da bilinen Suzuki, yeni Nissan GTR'ın gelişiminde önemli bir rol oynadı.
10 Mart 1991: Ayrton Senna kazanıyor
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna 27. galibiyetini kazandı. Sıralama turlarında en yakın rakibi Alain Prost'tan 1.1 saniye daha iyi bir tur atan Ayrton Senna, 81 turluk Amerika GP'sini baştan sona üstün götürdü ve tüm turları lider geçerek zafere ulaştı. Nigel Mansell üçüncü götürdüğü yarışta sorun yaşadı ve 35. turda yarış dışı kaldı. Podyumu Prost ve Nelson Piquet tamamladı.
10 Mart 1996: Damon Hill'in zaferi
Fotoğraf: LAT Images
Avustralya, sezonun ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yapıyordu ve son yarışın üzerinden tam dört ay geçmişti. Damon Hill, Williams Renault ile yarışı kazanan isim oldu. Fakat F1'deki ilk yarışına çıkan takım arkadaşı Jacques Villeneuve, yağ sızıntısı nedeniyle yarış dışı kalmadan önce yarışın çoğuna liderlik etti. Babasının 14 galibiyetlik rekorunu yakalayan Hill, yarış sonrası verdiği demeçte galibiyeti Villeneuve'ün hak ettiğini kabul etti. Yarışın hemen başında Jordan pilotu Martin Brundle, yarış içerisinde 170 mph süratle büyük bir kaza yaptı.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 10 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
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