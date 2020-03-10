F1 tarihinde bugün: 10 Mart

10 Mart 1955: Toshio Suzuki'nin doğum günü 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Philippe Alliot için sadece iki F1 yarışında yer alan Japon sürücü Toshio Suzuki dünyaya geldi. Nissan'ın gelişim pilotu olarak da bilinen Suzuki, yeni Nissan GTR'ın gelişiminde önemli bir rol oynadı.

10 Mart 1991: Ayrton Senna kazanıyor 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna 27. galibiyetini kazandı. Sıralama turlarında en yakın rakibi Alain Prost'tan 1.1 saniye daha iyi bir tur atan Ayrton Senna, 81 turluk Amerika GP'sini baştan sona üstün götürdü ve tüm turları lider geçerek zafere ulaştı. Nigel Mansell üçüncü götürdüğü yarışta sorun yaşadı ve 35. turda yarış dışı kaldı. Podyumu Prost ve Nelson Piquet tamamladı.