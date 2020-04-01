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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 1 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 1 Nisan
Ekleyen:
, Editör
1 Nis 2020 15:36

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 1 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1 Nisan 2001

Brezilya Grand Prix'si, yerel taraftarlar için pek de heyecan verici değildi çünkü yerel kahraman Rubens Barrichello, henüz ikinci turda Ralf Schumacher'le temas yaşadı ve yarışa erken veda etti.

Ayrıca Mika Hakkinen startta aracını çalıştıramadı ve yarışa erken veda etti. Bunun üzerine yarış başlar başlamaz piste güvenlik aracı girdi. Yarış yeniden başladığında Juan Pablo Montoya harika bir atakla Schumacher'i geçip liderliği aldı.

Montoya rahat şekilde zafere gidecek gibiydi, ancak Jos Verstappen tur bindirme esnasında Montoya'ya arkadan çarptı ve Kolombiyalı pilot yarışa veda etti.

Yarışın son bölümü yağmur altında geçerken zafer McLaren pilot David Coulthard'ın oldu. Schumacher ikinci sırada finiş gördü. Nico Heidfeld ise üçüncü sırada yer alıp Sauber'le podyuma çıktı.

Montoya, yarıştan sonra, "Hayatımın en güzel günlerinden birisi olacağı için son derece hayal kırıklığı yaşadım." demişti.

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Victory for David Coulthard

Victory for David Coulthard
1/7

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Podyum: Michael Schumacher, David Coulthard ve Nick Heidfeld

Podyum: Michael Schumacher, David Coulthard ve Nick Heidfeld
2/7

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi David Coulthard

Yarış galibi David Coulthard
3/7

Fotoğraf: DaimlerChrysler

basın toplantısı: Michael Schumacher ve David Coulthard

basın toplantısı: Michael Schumacher ve David Coulthard
4/7

Fotoğraf: Brousseau Photo

Michael Schumacher ve David Coulthard

Michael Schumacher ve David Coulthard
5/7

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Juan Pablo Montoya, BMW Williams yarış dışı

Juan Pablo Montoya, BMW Williams yarış dışı
6/7

Fotoğraf: Sutton Images

move part 2: as close as it gets

move part 2: as close as it gets
7/7

Fotoğraf: BMW AG

 

1 Nisan 1950

Bugün doğan Loris Kessel, 1976'da Tissot tarafından desteklenerek Formula 3 ve Formula 2'de yarışan ve pek de başarılı olamayan İsviçreli bir garaj sahibiydi.

Formula 1'de katıldığı beş yarışın üçünde sıralama turlarını geçti ve sadece birini bitirebildi.

Sonrasında F2 ve F3'e döndü. 1993 yılında Le Mans'ta 24 Saatte yedinci oldu. Şimdiler İsviçre'de bir araba bayisi işletiyor.

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Loris Kessel, Apollon Williams FW03 Iso IR3

Loris Kessel, Apollon Williams FW03 Iso IR3
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Loris Kessel, Apollon Williams FW03 Iso IR3

Loris Kessel, Apollon Williams FW03 Iso IR3
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

#21 Obermaier Racing Porsche 962C: Otto Altenbach, Jürgen Oppermann, Loris Kessel

#21 Obermaier Racing Porsche 962C: Otto Altenbach, Jürgen Oppermann, Loris Kessel
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1 Nisan 1971

1971'de doğan Shinji Nakano, Formula 1'de iki sezon yarıştı ve 1997'de Prost Grand Prix ile iki kez altıncı oldu. Katıldığı 18 yarışın yarısında yarış dışı kaldı.

Yıl sonunda Prost, Mugen-Honda motorundan Peugeot'ya geçti ve Nakano koltuğunu kaybetti. Ancak kendisine Minardi'de bir yer buldu.

Bununla birlikte araç yeterince güçlü değildi ve takımda yeterince para yoktu.

Genellikle hep gridin arkasında yer aldı. 1999'da Champ Car'a geçmeden önce Jordan'ın test pilotuydu.

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Shinji Nakano, Prost JS45

Shinji Nakano, Prost JS45
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Prost team photo, with Olivier Panis and Shinji Nakano sat on a Prost JS45 Mugen-Honda

Prost team photo, with Olivier Panis and Shinji Nakano sat on a Prost JS45 Mugen-Honda
2/5

Fotoğraf: Ercole Colombo

Olivier Panis, Prost GP and Shinji Nakano, Prost GP

Olivier Panis, Prost GP and Shinji Nakano, Prost GP
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Shinji Nakano, Minardi M198

Shinji Nakano, Minardi M198
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Shinji Nakano, Minardi M198 ve Giancarlo Fisichella, B198 kaza

Shinji Nakano, Minardi M198 ve Giancarlo Fisichella, B198 kaza
5/5

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

 

1 Nisan 1900

1954'te bir Formula 1 Grand Prix'sinde yer alan Bill Whitehouse dünyaya geldi.

1950'lerin başında  500cc Car Club National Races yarışlarıyla kariyerine başladı ve bu sayede başka bir garaj sahibi Bernie Ecclestone ile arkadaş oldu.

1951'de Formula 2'ye gitti ve 1954'te bir F2 Connaught aldı.

1955'te emekli oldu fakat 1957'de Cooper-Climax F2 aracı satın aldıktan sonra geri dönüş yaptı.

Temmuz ayında Formula 2 yarışına katılmak için oğlu Brian ile Reims'e gitti. Aracı bozulmuştu. Roy Salvadori kendisine Cooper Bobtail aracını verdi.

Yarışın başlarında lastiği patladı. Sonrasında aracı takla attı ve alevler içinde kaldı. Whitehouse kaza anında öldü.

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