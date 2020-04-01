F1 tarihinde bugün: 1 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 1 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1 Nisan 2001
Brezilya Grand Prix'si, yerel taraftarlar için pek de heyecan verici değildi çünkü yerel kahraman Rubens Barrichello, henüz ikinci turda Ralf Schumacher'le temas yaşadı ve yarışa erken veda etti.
Ayrıca Mika Hakkinen startta aracını çalıştıramadı ve yarışa erken veda etti. Bunun üzerine yarış başlar başlamaz piste güvenlik aracı girdi. Yarış yeniden başladığında Juan Pablo Montoya harika bir atakla Schumacher'i geçip liderliği aldı.
Montoya rahat şekilde zafere gidecek gibiydi, ancak Jos Verstappen tur bindirme esnasında Montoya'ya arkadan çarptı ve Kolombiyalı pilot yarışa veda etti.
Yarışın son bölümü yağmur altında geçerken zafer McLaren pilot David Coulthard'ın oldu. Schumacher ikinci sırada finiş gördü. Nico Heidfeld ise üçüncü sırada yer alıp Sauber'le podyuma çıktı.
Montoya, yarıştan sonra, "Hayatımın en güzel günlerinden birisi olacağı için son derece hayal kırıklığı yaşadım." demişti.
Victory for David Coulthard
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Podyum: Michael Schumacher, David Coulthard ve Nick Heidfeld
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi David Coulthard
Fotoğraf: DaimlerChrysler
basın toplantısı: Michael Schumacher ve David Coulthard
Fotoğraf: Brousseau Photo
Michael Schumacher ve David Coulthard
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Juan Pablo Montoya, BMW Williams yarış dışı
Fotoğraf: Sutton Images
move part 2: as close as it gets
Fotoğraf: BMW AG
1 Nisan 1950
Bugün doğan Loris Kessel, 1976'da Tissot tarafından desteklenerek Formula 3 ve Formula 2'de yarışan ve pek de başarılı olamayan İsviçreli bir garaj sahibiydi.
Formula 1'de katıldığı beş yarışın üçünde sıralama turlarını geçti ve sadece birini bitirebildi.
Sonrasında F2 ve F3'e döndü. 1993 yılında Le Mans'ta 24 Saatte yedinci oldu. Şimdiler İsviçre'de bir araba bayisi işletiyor.
Loris Kessel, Apollon Williams FW03 Iso IR3
Fotoğraf: Sutton Images
Loris Kessel, Apollon Williams FW03 Iso IR3
Fotoğraf: Sutton Images
#21 Obermaier Racing Porsche 962C: Otto Altenbach, Jürgen Oppermann, Loris Kessel
Fotoğraf: LAT Images
1 Nisan 1971
1971'de doğan Shinji Nakano, Formula 1'de iki sezon yarıştı ve 1997'de Prost Grand Prix ile iki kez altıncı oldu. Katıldığı 18 yarışın yarısında yarış dışı kaldı.
Yıl sonunda Prost, Mugen-Honda motorundan Peugeot'ya geçti ve Nakano koltuğunu kaybetti. Ancak kendisine Minardi'de bir yer buldu.
Bununla birlikte araç yeterince güçlü değildi ve takımda yeterince para yoktu.
Genellikle hep gridin arkasında yer aldı. 1999'da Champ Car'a geçmeden önce Jordan'ın test pilotuydu.
Shinji Nakano, Prost JS45
Fotoğraf: LAT Images
Prost team photo, with Olivier Panis and Shinji Nakano sat on a Prost JS45 Mugen-Honda
Fotoğraf: Ercole Colombo
Olivier Panis, Prost GP and Shinji Nakano, Prost GP
Fotoğraf: Sutton Images
Shinji Nakano, Minardi M198
Fotoğraf: LAT Images
Shinji Nakano, Minardi M198 ve Giancarlo Fisichella, B198 kaza
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
1 Nisan 1900
1954'te bir Formula 1 Grand Prix'sinde yer alan Bill Whitehouse dünyaya geldi.
1950'lerin başında 500cc Car Club National Races yarışlarıyla kariyerine başladı ve bu sayede başka bir garaj sahibi Bernie Ecclestone ile arkadaş oldu.
1951'de Formula 2'ye gitti ve 1954'te bir F2 Connaught aldı.
1955'te emekli oldu fakat 1957'de Cooper-Climax F2 aracı satın aldıktan sonra geri dönüş yaptı.
Temmuz ayında Formula 2 yarışına katılmak için oğlu Brian ile Reims'e gitti. Aracı bozulmuştu. Roy Salvadori kendisine Cooper Bobtail aracını verdi.
Yarışın başlarında lastiği patladı. Sonrasında aracı takla attı ve alevler içinde kaldı. Whitehouse kaza anında öldü.
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