F1 tarihinde bugün: 1 Mart

1 Mart 1980: Şanslı Rene Arnoux 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Renault sürücüsü Rene Arnoux, Güney Afrika Grand Prix'sini kazandı ve ilk üç yarışta ikinci zaferini elde etti. Takım lideri Jean Pierre Jabouille, bitime 17 tur kala lastik patlattığı için biraz şanslıydı. Arnoux'un Brezilya'daki galibiyeti de benzer bir şekilde gelmişti. Takım arkadaşı Jabouille'in turbo sorunu yaşamasıyla liderliği alarak zafere ulaşmıştı.

1 Mart 1992: Sassetti'ye yapılan çifte standart 2 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Sezonun ilk ayağı olan Kyalami yarışını, 80 bin kişi önünde Williams Renault sürücüsü Nigel Mansell kazanmıştı. Ancak Andrea Moda takımının yeni sahibi Andrea Sassetti'den, takımının yarışması için 100 bin dolar istenmişti. Ancak Sassetti, zaten mevcut bir takımı satın aldığı için buna karşı çıktı. Buna rağmen, benzer durumda olan March ve Fondmetal takımlarının bu ücretten muaf olmasına rağmen ödeme yapmak durumunda kaldı.

1 Mart 2009: Ron Dennis emekliye ayrıldı 3 / 4 Fotoğraf: XPB Images Ron Dennis, McLaren Mercedes F1 takımının, takım müdürlüğünden emekliye ayrıldı ve koltuğunu Martin Whitmarsh'a devretti. Dennis, McLaren Automotive'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaya devam etti ve dikkatini, yol otomobili projesi de dahil olmak üzere farklı alanlara çevirdi.