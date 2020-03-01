F1 tarihinde bugün: 1 Mart

1 Mart 1980: Şanslı Rene Arnoux
Fotoğraf: LAT Images
Renault sürücüsü Rene Arnoux, Güney Afrika Grand Prix'sini kazandı ve ilk üç yarışta ikinci zaferini elde etti. Takım lideri Jean Pierre Jabouille, bitime 17 tur kala lastik patlattığı için biraz şanslıydı. Arnoux'un Brezilya'daki galibiyeti de benzer bir şekilde gelmişti. Takım arkadaşı Jabouille'in turbo sorunu yaşamasıyla liderliği alarak zafere ulaşmıştı.
1 Mart 1992: Sassetti'ye yapılan çifte standart
Fotoğraf: Sutton Images
Sezonun ilk ayağı olan Kyalami yarışını, 80 bin kişi önünde Williams Renault sürücüsü Nigel Mansell kazanmıştı. Ancak Andrea Moda takımının yeni sahibi Andrea Sassetti'den, takımının yarışması için 100 bin dolar istenmişti. Ancak Sassetti, zaten mevcut bir takımı satın aldığı için buna karşı çıktı. Buna rağmen, benzer durumda olan March ve Fondmetal takımlarının bu ücretten muaf olmasına rağmen ödeme yapmak durumunda kaldı.
1 Mart 2009: Ron Dennis emekliye ayrıldı
Fotoğraf: XPB Images
Ron Dennis, McLaren Mercedes F1 takımının, takım müdürlüğünden emekliye ayrıldı ve koltuğunu Martin Whitmarsh'a devretti. Dennis, McLaren Automotive'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaya devam etti ve dikkatini, yol otomobili projesi de dahil olmak üzere farklı alanlara çevirdi.
1 Mart 1981: Will Power'ın doğum günü!
Fotoğraf: Minardi Formula 1
İngiliz F3 serisinde mücadele ettiği yılların ardından 2004 yılında Minardi için test sürüşleri yapan Avustralyalı sürücü Will Power, 1981 yılında bugün dünyaya geldi. Kendisi ayrıca, Avustralya'da, 2005 ve 2006 yıllarında A1 G1 takımı için direksiyon başına geçmişti.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 1 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
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