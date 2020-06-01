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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 1 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 1 Haziran
Ekleyen:
, Editör
1 Haz 2020 13:55

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 1 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1959

Formula 1 kariyeri boyunca 158 Grand Prix'ye katılan Martin Brundle dünyaya geldi. Şimdilerde Sky Sports'ta yorumculuk yapan Britanyalı sürücü, kariyeri boyunca 9 podyum ve 98 puan elde etti.

Brundle ayrıca 1990 yılında Le Mans 24 Saat'i kazanmayı başardı.

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Liste

Martin Brundle, Benetton

Martin Brundle, Benetton
1/11

Fotoğraf: Sutton Images

Martin Brundle

Martin Brundle
2/11

Fotoğraf: Sutton Images

Martin Brundle, Brabham BT58 Judd

Martin Brundle, Brabham BT58 Judd
3/11

Fotoğraf: LAT Images

Martin Brundle, Brabham BT58 Judd

Martin Brundle, Brabham BT58 Judd
4/11

Fotoğraf: LAT Images

Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford

Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford

Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford
6/11

Fotoğraf: LAT Images

Martin Brundle, Tyrrell 012

Martin Brundle, Tyrrell 012
7/11

Fotoğraf: Sutton Images

Martin Brundle, Benetton B192 Ford

Martin Brundle, Benetton B192 Ford
8/11

Fotoğraf: LAT Images

Stefano Modena, Brabham BT58 Judd, leads Martin Brundle, Brabham BT58 Judd

Stefano Modena, Brabham BT58 Judd, leads Martin Brundle, Brabham BT58 Judd
9/11

Fotoğraf: LAT Images

Martin Brundle, Sky TV drives the McLaren MP4/4

Martin Brundle, Sky TV drives the McLaren MP4/4
10/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Martin Brundle, Sky TV with the McLaren MP4/4

Martin Brundle, Sky TV with the McLaren MP4/4
11/11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

1986

Jo Gartner, Kremer Porsche 962C'DEKİ mekanik bir arıza sonrası, Mulsanne Straight'da 160 mil hızla bariyerlere çarparak Le Mans 24 Saat'te hayatını kaybetti.

Formula 1'de Osella ile sekiz yarışa çıktı ve hiç puan alamadı.

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Wreck, Jo Gartner' Osella-Alfa Romeo FA1F

Wreck, Jo Gartner' Osella-Alfa Romeo FA1F
1/2

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Eddie Cheever, Philippe Alliot, Stefan Johansson, Jo Gartner, ilk turda kaza yapıyor

Eddie Cheever, Philippe Alliot, Stefan Johansson, Jo Gartner, ilk turda kaza yapıyor
2/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

2001

Jaguar, Adrian Newey ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve Newey'nin Ford destekli takıma katılacağı duyuruldu. Ancak Ron Dennis, Newey'i McLaren'da kalmaya ikna edince, Jaguar'la yapılan anlaşma bozuldu.

Sonuç olarak Newey, 2006 yılında Red Bull haline gelen Jaguar'a katıldı.

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Adrian Newey, David Coulthard ve Ron Dennis

Adrian Newey, David Coulthard ve Ron Dennis
1/4

Fotoğraf: Brousseau Photo

Adrian Newey ve David Coulthard

Adrian Newey ve David Coulthard
2/4

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Adrian Newey ve David Coulthard

Adrian Newey ve David Coulthard
3/4

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Adrian Newey

Adrian Newey
4/4

Fotoğraf: Brousseau Photo

 

2003

2003 Monaco GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Ralf Schumacher, Kimi Raikkonen'in 0.036 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ancak Kimi Raikkonen'in yoğun baskısına rağmen yarışta gülen taraf Juan Pablo Montoya oldu. Bu, Montoya'nın ikinci zaferiydi.

Raikkonen ikinci olurken, Michael Schumacher üçüncü oldu. Bu üç pilot 1.7 saniye içinde finiş gördüler.

Ralf Schumacher ise 28.5 saniye geride dördüncülükle yetindi.

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Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya
1/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
2/8

Fotoğraf: BMW AG

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
3/8

Fotoğraf: Sutton Images

Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya

Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
4/8

Fotoğraf: BMW AG

Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya

Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
5/8

Fotoğraf: BMW AG

Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor victory ve eşi Connie

Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor victory ve eşi Connie
6/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
7/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
8/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

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Editör İnci Beğen

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