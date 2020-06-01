F1 tarihinde bugün: 1 Haziran

1959

Formula 1 kariyeri boyunca 158 Grand Prix'ye katılan Martin Brundle dünyaya geldi. Şimdilerde Sky Sports'ta yorumculuk yapan Britanyalı sürücü, kariyeri boyunca 9 podyum ve 98 puan elde etti.

Brundle ayrıca 1990 yılında Le Mans 24 Saat'i kazanmayı başardı.

Slider Liste Martin Brundle, Benetton 1 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Martin Brundle 2 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Martin Brundle, Brabham BT58 Judd 3 / 11 Fotoğraf: LAT Images Martin Brundle, Brabham BT58 Judd 4 / 11 Fotoğraf: LAT Images Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford 5 / 11 Fotoğraf: LAT Images Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford 6 / 11 Fotoğraf: LAT Images Martin Brundle, Tyrrell 012 7 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Martin Brundle, Benetton B192 Ford 8 / 11 Fotoğraf: LAT Images Stefano Modena, Brabham BT58 Judd, leads Martin Brundle, Brabham BT58 Judd 9 / 11 Fotoğraf: LAT Images Martin Brundle, Sky TV drives the McLaren MP4/4 10 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Martin Brundle, Sky TV with the McLaren MP4/4 11 / 11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

1986

Jo Gartner, Kremer Porsche 962C'DEKİ mekanik bir arıza sonrası, Mulsanne Straight'da 160 mil hızla bariyerlere çarparak Le Mans 24 Saat'te hayatını kaybetti.

Formula 1'de Osella ile sekiz yarışa çıktı ve hiç puan alamadı.

Slider Liste Wreck, Jo Gartner' Osella-Alfa Romeo FA1F 1 / 2 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Eddie Cheever, Philippe Alliot, Stefan Johansson, Jo Gartner, ilk turda kaza yapıyor 2 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

2001

Jaguar, Adrian Newey ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve Newey'nin Ford destekli takıma katılacağı duyuruldu. Ancak Ron Dennis, Newey'i McLaren'da kalmaya ikna edince, Jaguar'la yapılan anlaşma bozuldu.

Sonuç olarak Newey, 2006 yılında Red Bull haline gelen Jaguar'a katıldı.

Slider Liste Adrian Newey, David Coulthard ve Ron Dennis 1 / 4 Fotoğraf: Brousseau Photo Adrian Newey ve David Coulthard 2 / 4 Fotoğraf: DaimlerChrysler Adrian Newey ve David Coulthard 3 / 4 Fotoğraf: DaimlerChrysler Adrian Newey 4 / 4 Fotoğraf: Brousseau Photo

2003

2003 Monaco GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Ralf Schumacher, Kimi Raikkonen'in 0.036 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ancak Kimi Raikkonen'in yoğun baskısına rağmen yarışta gülen taraf Juan Pablo Montoya oldu. Bu, Montoya'nın ikinci zaferiydi.

Raikkonen ikinci olurken, Michael Schumacher üçüncü oldu. Bu üç pilot 1.7 saniye içinde finiş gördüler.

Ralf Schumacher ise 28.5 saniye geride dördüncülükle yetindi.