F1 tarihinde bugün: 1 Haziran

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1959
Formula 1 kariyeri boyunca 158 Grand Prix'ye katılan Martin Brundle dünyaya geldi. Şimdilerde Sky Sports'ta yorumculuk yapan Britanyalı sürücü, kariyeri boyunca 9 podyum ve 98 puan elde etti.
Brundle ayrıca 1990 yılında Le Mans 24 Saat'i kazanmayı başardı.
Martin Brundle, Benetton
Fotoğraf: Sutton Images
Martin Brundle
Fotoğraf: Sutton Images
Martin Brundle, Brabham BT58 Judd
Fotoğraf: LAT Images
Martin Brundle, Brabham BT58 Judd
Fotoğraf: LAT Images
Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Martin Brundle, Tyrrell 012
Fotoğraf: Sutton Images
Martin Brundle, Benetton B192 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Stefano Modena, Brabham BT58 Judd, leads Martin Brundle, Brabham BT58 Judd
Fotoğraf: LAT Images
Martin Brundle, Sky TV drives the McLaren MP4/4
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Martin Brundle, Sky TV with the McLaren MP4/4
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
1986
Jo Gartner, Kremer Porsche 962C'DEKİ mekanik bir arıza sonrası, Mulsanne Straight'da 160 mil hızla bariyerlere çarparak Le Mans 24 Saat'te hayatını kaybetti.
Formula 1'de Osella ile sekiz yarışa çıktı ve hiç puan alamadı.
Wreck, Jo Gartner' Osella-Alfa Romeo FA1F
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Eddie Cheever, Philippe Alliot, Stefan Johansson, Jo Gartner, ilk turda kaza yapıyor
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
2001
Jaguar, Adrian Newey ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve Newey'nin Ford destekli takıma katılacağı duyuruldu. Ancak Ron Dennis, Newey'i McLaren'da kalmaya ikna edince, Jaguar'la yapılan anlaşma bozuldu.
Sonuç olarak Newey, 2006 yılında Red Bull haline gelen Jaguar'a katıldı.
Adrian Newey, David Coulthard ve Ron Dennis
Fotoğraf: Brousseau Photo
Adrian Newey ve David Coulthard
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Adrian Newey ve David Coulthard
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Adrian Newey
Fotoğraf: Brousseau Photo
2003
2003 Monaco GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Ralf Schumacher, Kimi Raikkonen'in 0.036 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Ancak Kimi Raikkonen'in yoğun baskısına rağmen yarışta gülen taraf Juan Pablo Montoya oldu. Bu, Montoya'nın ikinci zaferiydi.
Raikkonen ikinci olurken, Michael Schumacher üçüncü oldu. Bu üç pilot 1.7 saniye içinde finiş gördüler.
Ralf Schumacher ise 28.5 saniye geride dördüncülükle yetindi.
Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Sutton Images
Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: BMW AG
Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: BMW AG
Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor victory ve eşi Connie
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
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