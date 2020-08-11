F1 tarihinde bugün: Williams, sekizinci şampiyonluğunu alıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 11 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
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Tasarımcı ve mühendis Jean Bugatti, bir araba testi yaparken, sarhoş bir bisikletçiden kaçınmak için hamle yaptı ve bir ağaca çarparak hayatını kaybetti. Sadece 30 yaşında olmasına rağmen, aile şirketinin bir parçası olarak otomotiv endüstrisine damgasını vurdu.
20'li yaşlarının başında ikonik araçlar tasarladı ve önde gelen bir dizi yarış aracı üretmeye devam etti. Bir mühendis olarak süspansiyon sistemleri üzerinde çalıştı.
Maurice Trintignant, Bugatti Type 251
Fotoğraf: LAT Images
Maurice Trintignant, Bugatti Type 251
Fotoğraf: LAT Images
1984
Günümüzde Formula E'nin önemli isimlerinden olan Brezilyalı sürücü Lucas Di Grassi, Sao Paulo Brezilya'da dünyaya geldi.
2007'de GP2'yi ikinci, 2008 ve 2009'da ise üçüncü bitiren sürücü bu başarıları sayesinde 2010 senesinde Virgin Racing ile F1'e adım attı.
Timo Glock, Lucas di Grassi ve Alvaro Parente ve yeni Virgin Racing VR-01
Fotoğraf: Virgin Racing
Timo Glock, Virgin Racing ve Lucas di Grassi, Virgin Racing
Fotoğraf: XPB Images
Timo Glock, Virgin Racing ve Lucas di Grassi, Virgin Racing
Fotoğraf: XPB Images
Timo Glock, Virgin Racing VR-01, Lucas di Grassi, Virgin Racing
Fotoğraf: XPB Images
1991
Ayrton Senna, pole pozisyonundan başladığı Macaristan Grand Prix'sini, Williams'tan Nigel Mansell ve Riccardo Patrese'nin önünde kazandı. Aynı zamanda bu yarış, Jordan takımının ilk en hızlı turunu kaydettiği yarıştır.
Ayrton Senna, McLaren MP4/6
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/6
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/6 Honda, Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Riccardo Patrese, Williams
Fotoğraf: LAT Images
Satoru Nakajima, Tyrrell 020 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Grid kızları
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1996
Jacques Villeneuve, Macaristan Grand Prix'sinde ilk Formula 1 sezonundaki üçüncü zaferini aldı. Damon Hill o yarışı ikinci bitirdi ve Williams sekizinci şampiyonluğunu yakalayarak, Ferrari'nin rekorunu yakaladı.
Bu aynı zamanda Hill ve Villeneuve'nin şampiyonluk için mücadele eden iki kişi oldukları anlamına geliyordu.
Jacques Villeneuve, Williams FW18 Renault, Damon Hill, Williams FW18 Renault ve Jean Alesi, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari F310
Fotoğraf: LAT Images
Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
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