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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Williams, sekizinci şampiyonluğunu alıyor

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F1 tarihinde bugün: Williams, sekizinci şampiyonluğunu alıyor
Ekleyen:
, Editör
11 Ağu 2020 15:28

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 11 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1939

Tasarımcı ve mühendis Jean Bugatti, bir araba testi yaparken, sarhoş bir bisikletçiden kaçınmak için hamle yaptı ve bir ağaca çarparak hayatını kaybetti. Sadece 30 yaşında olmasına rağmen, aile şirketinin bir parçası olarak otomotiv endüstrisine damgasını vurdu.

20'li yaşlarının başında ikonik araçlar tasarladı ve önde gelen bir dizi yarış aracı üretmeye devam etti. Bir mühendis olarak süspansiyon sistemleri üzerinde çalıştı.

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Maurice Trintignant, Bugatti Type 251

Maurice Trintignant, Bugatti Type 251
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Maurice Trintignant, Bugatti Type 251

Maurice Trintignant, Bugatti Type 251
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1984

Günümüzde Formula E'nin önemli isimlerinden olan Brezilyalı sürücü Lucas Di Grassi, Sao Paulo Brezilya'da dünyaya geldi.

2007'de GP2'yi ikinci, 2008 ve 2009'da ise üçüncü bitiren sürücü bu başarıları sayesinde 2010 senesinde Virgin Racing ile F1'e adım attı.

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Timo Glock, Lucas di Grassi ve Alvaro Parente ve yeni Virgin Racing VR-01

Timo Glock, Lucas di Grassi ve Alvaro Parente ve yeni Virgin Racing VR-01
1/4

Fotoğraf: Virgin Racing

Timo Glock, Virgin Racing ve Lucas di Grassi, Virgin Racing

Timo Glock, Virgin Racing ve Lucas di Grassi, Virgin Racing
2/4

Fotoğraf: XPB Images

Timo Glock, Virgin Racing ve Lucas di Grassi, Virgin Racing

Timo Glock, Virgin Racing ve Lucas di Grassi, Virgin Racing
3/4

Fotoğraf: XPB Images

Timo Glock, Virgin Racing VR-01, Lucas di Grassi, Virgin Racing

Timo Glock, Virgin Racing VR-01, Lucas di Grassi, Virgin Racing
4/4

Fotoğraf: XPB Images

 

1991

Ayrton Senna, pole pozisyonundan başladığı Macaristan Grand Prix'sini, Williams'tan Nigel Mansell ve Riccardo Patrese'nin önünde kazandı. Aynı zamanda bu yarış, Jordan takımının ilk en hızlı turunu kaydettiği yarıştır.

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Ayrton Senna, McLaren MP4/6

Ayrton Senna, McLaren MP4/6
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/6

Ayrton Senna, McLaren MP4/6
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/6 Honda, Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Riccardo Patrese, Williams

Ayrton Senna, McLaren MP4/6 Honda, Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Riccardo Patrese, Williams
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Satoru Nakajima, Tyrrell 020 Honda

Satoru Nakajima, Tyrrell 020 Honda
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Grid kızları

Grid kızları
5/5

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1996

Jacques Villeneuve, Macaristan Grand Prix'sinde ilk Formula 1 sezonundaki üçüncü zaferini aldı. Damon Hill o yarışı ikinci bitirdi ve Williams sekizinci şampiyonluğunu yakalayarak, Ferrari'nin rekorunu yakaladı.

Bu aynı zamanda Hill ve Villeneuve'nin şampiyonluk için mücadele eden iki kişi oldukları anlamına geliyordu.

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Jacques Villeneuve, Williams FW18 Renault, Damon Hill, Williams FW18 Renault ve Jean Alesi, Benetton

Jacques Villeneuve, Williams FW18 Renault, Damon Hill, Williams FW18 Renault ve Jean Alesi, Benetton
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari F310

Michael Schumacher, Ferrari F310
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot

Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren

Mika Hakkinen, McLaren
4/4

Fotoğraf: LAT Images

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