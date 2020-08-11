F1 tarihinde bugün: Williams, sekizinci şampiyonluğunu alıyor

1939

Tasarımcı ve mühendis Jean Bugatti, bir araba testi yaparken, sarhoş bir bisikletçiden kaçınmak için hamle yaptı ve bir ağaca çarparak hayatını kaybetti. Sadece 30 yaşında olmasına rağmen, aile şirketinin bir parçası olarak otomotiv endüstrisine damgasını vurdu.

20'li yaşlarının başında ikonik araçlar tasarladı ve önde gelen bir dizi yarış aracı üretmeye devam etti. Bir mühendis olarak süspansiyon sistemleri üzerinde çalıştı.

Slider Liste Maurice Trintignant, Bugatti Type 251 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Maurice Trintignant, Bugatti Type 251 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1984

Günümüzde Formula E'nin önemli isimlerinden olan Brezilyalı sürücü Lucas Di Grassi, Sao Paulo Brezilya'da dünyaya geldi.

2007'de GP2'yi ikinci, 2008 ve 2009'da ise üçüncü bitiren sürücü bu başarıları sayesinde 2010 senesinde Virgin Racing ile F1'e adım attı.

Slider Liste Timo Glock, Lucas di Grassi ve Alvaro Parente ve yeni Virgin Racing VR-01 1 / 4 Fotoğraf: Virgin Racing Timo Glock, Virgin Racing ve Lucas di Grassi, Virgin Racing 2 / 4 Fotoğraf: XPB Images Timo Glock, Virgin Racing ve Lucas di Grassi, Virgin Racing 3 / 4 Fotoğraf: XPB Images Timo Glock, Virgin Racing VR-01, Lucas di Grassi, Virgin Racing 4 / 4 Fotoğraf: XPB Images

1991

Ayrton Senna, pole pozisyonundan başladığı Macaristan Grand Prix'sini, Williams'tan Nigel Mansell ve Riccardo Patrese'nin önünde kazandı. Aynı zamanda bu yarış, Jordan takımının ilk en hızlı turunu kaydettiği yarıştır.

Slider Liste Ayrton Senna, McLaren MP4/6 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/6 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/6 Honda, Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Riccardo Patrese, Williams 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Satoru Nakajima, Tyrrell 020 Honda 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Grid kızları 5 / 5 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1996

Jacques Villeneuve, Macaristan Grand Prix'sinde ilk Formula 1 sezonundaki üçüncü zaferini aldı. Damon Hill o yarışı ikinci bitirdi ve Williams sekizinci şampiyonluğunu yakalayarak, Ferrari'nin rekorunu yakaladı.

Bu aynı zamanda Hill ve Villeneuve'nin şampiyonluk için mücadele eden iki kişi oldukları anlamına geliyordu.