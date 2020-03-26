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Formula 1 / Analiz

F1, tarihin en masraflı sezonunu nasıl çöpe attı?

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F1, tarihin en masraflı sezonunu nasıl çöpe attı?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Cem Özel, Editör
26 Mar 2020 12:29

Koronavirüs pandemisi, daha önce hiç yaşamadığı zorluklarla karşılaşan Formula 1’i alışılmadık bir duruma sürükledi.

Fabrikalar kapatıldı, personeller ve takım patronları evlerine kapandı; ancak finansal etkilerin en kötüsü, ticari haklar ve sponsor gelirlerindeki büyük düşüş.

McLaren takım patronu Andreas Seidl’ın da dediği gibi, “Şu anda sporun karşılaştığı baskıların şiddetinden kaçış yok.”

Ancak her krizde fırsatlar da vardır ve AlphaTauri takım patronu Franz Tost’a göre, mevcut durumda her şey olumsuz değil.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Tost, “Her madalyonun iki yüzü vardır.” dedi.

Tost bu sözlerle, Formula 1’in 2021 kurallarını bir sene erteleme kararına atıfta bulunuyor.

Bu, izin verilecek bazı değişikliklere rağmen mevcut araçların gelecek sene de kullanılacağı anlamına geliyor.

Bunun, Formula 1 için çok büyük sonuçları olacak, ki bunları uzmanlar bile henüz ele alamadı. Ancak bu kısa vadede Tost için iyi bir şey.

Tost bu konuda, “Koronavirüs konusundaki iyi şey, bu sene çifte gelişim yapmak zorunda olmayacak olmamız.”

“2022 aracını, 2021’in başına kadar geliştiremeyeceğiz. Bu ayrıca, 2021 gelişiminin bütçe sınırı altında gerçekleşeceği anlamına geliyor.”

“Bu çok önemli bir nokta, çünkü çokça tasarruf olacak. Bu, artık yüksek maliyet seviyesinde çifte gelişim olmayacağı anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

İlk başta, bazı istisnalarla beraber 175 milyon dolarlık yeni bütçe sınırı kurallarının 2021’de yeni araçlarla aynı anda yürürlüğe gireceği planlanmıştı.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey var: 2021 araçları, 2020’de bütçe sınırı yokken geliştirilecekti. Ve bunun, F1 tarihinin en masraflı yılı olacağından korkuluyordu.

Geçtiğimiz sene Christian Horner, bütçe sınırı öncesinde 2020’deki sınırsız harcama konusundaki endişelerinden bahsetmişti. Horner, bütçe sınırının yeni araçlarla beraber değil, bunun öncesinde gelmesinin daha iyi olacağını düşündüğünü belirtmişti.

Horner, “Burada bir fırsatı kaçırdık. Geriye dönüp baktığımızda, 2021 kurallarını tanıttıktan sonra bunları biraz daha düzenlemek için bize zaman tanımak daha iyi olabilirdi.” demişti.

Ancak artık her şey bozulmuş durumda ve geçtiğimiz sene imkansız gözüken şey, F1 takımlarının ve hatta F1’in kendisinin hayatta kalmasını sağlamak için hareket etmesiyle beraber artık gerçekçi.

Üzerinde anlaşılan konular hakkında Tost, “Şasi onaylanacak. Süspansiyon gibi mekanik parçalar da aynı şekilde onaylanacak.”

“Geliştirilebilecek olan tek şey aerodinami olacak. Buna, ön kanat, arka kanat, karoser, sidepod, taban, difüzör ve bargeboard dahil olacak.” dedi.

Taslak kurallar yardımcı olacak olsa da, takımların gelecek seneye önde başlamak için sınırları aşmaya çalışabilecekleri endişeleri var.

Örneğin, eğer prensipte rüzgar tünellerinin (en azından üç haftalık kapanmanın sonrasında) çalışmasına izin verilirse ve aero geliştirilebilirse, FIA takımların sadece izin verilen şeyler üzerinde çalışmasını nasıl sağlayacak?

Tost bu konuyu şöyle açıklıyor: “FIA, rüzgar tünelini kontrol ediyor ve video kaydı alıp fotoğraflar çekiyor. Bu, 2022 aracını rüzgar tüneline koyamayacağınız anlamına geliyor, çünkü araç tamamen farklı gözükür. Bunu hemen fark ederdiniz.”

“FIA, şu anda hangi aracın rüzgar tünelinde olduğunu görmek için fotoğraflar isteyebilir. Ve hangi modelin test edildiğini kontrol edebilirler.”

“Hiçbir takım kural koyucularla ters düşmeyi göze alamaz. Hiçbir takım bunu yapamaz, çünkü bu işe çok fazla insan dahil.”

“Bir model rüzgar tüneline girdiğinde, bununla ilk olarak modeli üretenler ilgilenir. Daha sonra buna, rüzgar tünelini yönetenler katılır. Böyle bir durumda bundan en az 10 kişi bilgi sahibi olur. Hiç kimse böyle bir riski kabul etmez.”

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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