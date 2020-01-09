F1, taraftarların duygu tepkilerini kablolarla ölçmüş

Bugün Autosport International Show'da konuşan F1'in teknik sorumlusu Symonds, yarışlarda taraftarların duygularını görüntülemek için kablolarla ölçüm yapıldığını söyledi.

Symonds, "Kesinlikle spor için iyi olan ve iyi yarışlar olmasını sağlayan şeylere odaklanıyoruz. Yaptığımız analizlerin oranını öğrenseniz şaşırırsınız."

"Bu kapsamda yarışları izleyen insanlara kablolar dahi bağladık. Yarışlar izlerken onların duygularını görmek için galvanik deri tepkilerine bakıyoruz. Bu sayede, odaklanmamız gereken önemli şeyleri anlamaya başladık."

"İnsanlardaki galvanik deri tepkisi, duygularımızın yoğunluğunu gösteren ter bezi aktivitelerindeki değişimi gösteriyor. Bu sayede insanların belli anlarda ne kadar heyecanlandıklarını düzgün bir şekilde görebiliyoruz." dedi.

F1, yarışları nelerin heyecanlı yaptığını, nelerin heyecanı götürdüğünü anlamak için bu detaylı analizleri yapıyor.

Symonds, "Güvenlik araçları çok iyi bir örnek çünkü onlar bazen yarışları canlandırırken bazen öldürüyor."

"Bu yüzden farklı araştırma alanlarında birçok farklı şeye bakıyoruz. İyi yarışlar yapan şeyleri oluşturmak için çok çabalıyoruz. İyi yarış oranını daha yüksek bir noktaya çıkarmak için sadece teknik kuralları değil, sportif kuralları da bu şekilde oluşturmaya çalışıyoruz."

"Geçen seneki Almanya gibi 21 yarışa sahip olamazsınız. Böyle bir şey olmayacak. Ancak en azından gerçekten iyi 15 yarışa sahip olabilirsiniz. Diğer altısı da oldukça iyi olabilir." dedi.

F1'in bu araştırmalarda anladığı şeylerden birisi, yarışlardaki en tepe heyecanın ilk turların ardından değil, yarışın sonuna doğru olması gitmesi gerektiği oldu.

Symonds, "Zirve etkisi, çok iyi bilinen bir psikolojik faktördür. Yarışın sonu iyiyse, insanlar onu iyi bir yarış olarak değerlendiriyorlar. Yarışın ortası iyi ancak sonu biraz tahmin edilebilirse, insanlar o yarışları pek iyi değerlendirmiyorlar."

"Bunun farkındayız. Pirelli'den Mario ile lastiklerin bu tür bir görsel şova izin verecek şekilde, yani yarışın sonunda zirve etkisi sağlayacak şekilde olmaları için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.