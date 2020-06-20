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Formula 1 / Son dakika

F1 taraftarları, seyircisiz yarışa rağmen Spielberg'e gidiyor

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F1 taraftarları, seyircisiz yarışa rağmen Spielberg'e gidiyor
Ekleyen:
, Editör
20 Haz 2020 16:35

Formula 1 taraftarları, Avusturya GP'nin her ne kadar koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacağı açıklanmış olsa da, pistin etrafındaki tüm otelleri dolduruyorlar.

Formula 1'de, 2020 sezonu koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak başlayacak ve Avusturya'daki her iki yarışta da taraftarlar piste hiçbir şekilde giremeyecekler.

Ancak Formula 1 yarışı seyircisiz olarak gerçekleşecek olsa da, Styria'daki oteller hakkında çarpıcı bir haber geldi.

Avusturya'dan gelen haberlere göre Styria'daki oteller, Temmuz başında neredeyse tamamen dolu olacak.

Seyircilerin piste girişine izin verilmeyecek olsa da, taraftarlar Spielberg'ün etrafındaki otellere rezervasyon yaptırdılar ve tüm oteller tamamen dolmak üzere.

Gelen bilgilere göre Temmuz ayının iki haftası için otel odalarının %80'i dolmuş durumda.

Taraftarların hem F1 atmosferine girmek istemesi hem de bir şekilde yarışı seyredebileceklerine inanmalarından ötürü böyle bir hamle yaptıkları düşünülüyor.

Ancak Avusturyalı yetkililer hiçbir şekilde seyircilerin piste girişine izin vermeyecek.

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Editör Kemal Şengül

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