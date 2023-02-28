F1, taraftarlar için yeni bir platform duyurdu
F1, herkesi serinin heyecanına ve dramasına daha da yakınlaştırmak amacıyla tasarlanmış, kullanımı tamamen ücretsiz olan yeni bir taraftar platformu tanıttı
Formula 1 dünya çapında giderek daha fazla taraftarı kendisine çekerken, Liberty Media da bu talebi karşılamak adına yeni fırsatlar sunuyor.
Şimdi "F1 Unlocked" adlı yeni bir platform oluşturdular; Bu platform taraftarların spor hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlarken, mevcut ve eski sürücüler, ünlü isimler ve F1 uzmanlarıyla özel röportajlara ve makalelere erişim fırsatı sağlıyor.
Ayrıca taraftarlar, bu imkan sayesinde hafta sonlarında arka plandaki nadir içerik ve görüntülerin keyfini çıkarabilecekler.
F1 Unlocked'a abone olanlar Bahreyn testinin genel analizini okuyabilecek, sürücü değerlendirmelerini görebilecek ve padokta neler olduğuna dair yeni bilgiler edinebilecek.
Platform ayrıca yarış hafta sonlarında, pistte olup bitenler hakkında daha fazla ayrıntı sağlayacak olan kendi canlı zaman tablosuna da (Live timing) sahip olacak. Son olarak, buraya abone olanlar F1'in resmi mağazasında bir dizi indirim ve promosyon imkanına sahip olacak.
Kaydın tamamen ücretsiz olduğu F1 Unlocked, sık sık ödül çekilişi düzenlemeyi planlıyor.
Detaylar ve kayıt için buraya bakabilirsiniz.
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