F1, taraftar taciziyle mücadele etmek için "Drive It Out" adlı bir kampanya başlattı Formula 1, taraftar taciziyle mücadele etmek için FIA ve 10 takımın desteğiyle birlikte "Drive It Out" adlı yeni bir kampanya başlattı.

Ekleyen: Luke Smith , Grand prix editor Çeviren: Aybike Simay Erden Haberi dinle F1'in bu hamlesi, taraftarların Avusturya Grand Prix'sinde ırkçı, homofobik ve cinsel tacize maruz kaldığına dair haberlerin ardından geldi. Yeni kampanya, tüm pilotların, F1 patronu Stefano Domenicali'nin ve FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in etkinliklerdeki ve internetteki tacizi kınadığı bir video ile açıklandı. Domenicali, Ben Sulayem ve 20 F1 pilotunu içeren videoda şunlar söylendi: "Formula 1 tamamen yarışmakla, rekabetle ama aynı zamanda saygıyla ilgili. Rakip olarak saygı, taraftarlara olan saygı ve tüm F1 ailesi için saygı. Hiçbir türden taciz kabul edilebilir değil. Eğer saygılı olamıyorsanız, o zaman sporumuzun bir parçası olmayın." "Başkalarını taciz edebileceğini düşünenlerin yaptıklarının cezasız kalmasına izin veremeyiz. Bunu yüksek sesle dile getirmek ve "artık yok" demekle yükümlüyüz. İnternet üzerinden başkalarını taciz edenleri engellemek için bir topluluk olarak hareket ediyoruz. Yarışlarımızda tacize izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda internetteki tacizin üstesinden gelmek için sosyal medya platformlarına da ihtiyacımız var." "Saygısız ve kötü görüşleri ile sosyal medyanın arkasında saklananlar bizim taraftarımız değil. Biz biriz ve bunu tüm spor ve toplumdan uzaklaştırmak için bize katılmanızı istiyoruz. Bunu birlikte uzaklaştıralım." 'Drive It Out' kampanyası, Red Bull Ring'deki "kabul edilemez" davranışların ardından tacizin ortadan kaldırılmasını sağlamak için harekete geçilmesiyle birlikte başlatıldı. F1 o sırada ne olduğunu öğrenmek ve gelecekteki etkinliklerde daha iyi güvenlik ve destek sağlandığından emin olmak için yarışın organizatörüyle görüşmeyi planladıklarını açıkladı. F1, bu görüşmeleri takvimdeki her etkinlikte yapmayı planlıyor ve tüm taraftarların taciz edilmeden güvenli bir şekilde yarışlara katılabilmelerini sağlamak istiyor. Avusturya Grand Prix'sinden sonra, F1 etkinliklerine katılmaktan ömür boyu men edilmelerini talep eden Sebastian Vettel de dahil olmak üzere bir çok sürücü taciz haberleri hakkında seslerini yükseltti. Lewis Hamilton bu davranışları "iğrenç" olarak nitelendirirken Mercedes takım patronu Toto Wolff, sorumlu kişilere "defolup gitmelerini ve evde kalmalarını" söyledi.