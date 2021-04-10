F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
246 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor Sonraki / Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Ekleyen:
, Editör

İspanyol AS gazetesine göre, Formula 1 takviminin bazı yarışlarıyla ilgili şüpheler devam ediyor.

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Dünya çapında aşılama çalışmalarının başlaması ve şimdiye kadar kaydedilen ilerleme, gelecek için umut verici olsa da, 2021 sezonuyla ilgili zorluklar kaldığı yerden devam ediyor.

Durum, geçen yılla aynı olmayacak çünkü sezon zaten Bahreyn'de başladı ve FIA, geçen yılki şartlarda bile 17 yarış düzenleyerek gayet başarılı bir iş gerçekleştirmiş oldu.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Emilia Romagna GP, İtalya'daki sıkı COVID-19 kısıtlamalarına rağmen gerçekleştirilecek fakat yarış seyircisiz olacak. Ülkedeki kısıtlamaların Nisan ayı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Bu da yarışın seyircili yapılmasını engelleyen bir durum. Ardından 2 Mayıs'ta Portekiz, 9 Mayıs'ta ise İspanya yarışı yapılacak. Bu iki pist az kapasitede de olsa yarışı seyircili yapmak istiyor.

Monako ise, zaten yarışın hazırlıklarına başladı ve cadde pistinin hazırlıklarında sona gelindi. Yarışın 22 Mayıs'ta yapılması planlanıyor ve takvimin bundan sonraki bölümü ise tam bir muamma.

Bakü yarışı için 6 Haziran tarihi belirlendi ve Azerbaycanlı yetkililer, yarışı seyircisiz de olsa yapacaklarını doğruladılar. Bu açıdan bir sorun olmasa da, AS gazetesine göre Azerbaycan'a seyahatle ilgili bazı zorluklar ortaya çıkabilir.

Kanada ise, daha önce pek çok kez söylendiği üzere oldukça şüpheli görünüyor. Ülkedeki kısıtlamaların o tarihe kadar ne yönde ilerleyeceği bilinmiyor.

Bu, son iki yıllık süreçte Avrupa ve Orta Doğu dışındaki ilk Formula 1 yarışı olacak. Buraya deniz yoluyla ulaşım inceleniyor ancak yerel yönetimin karantina vb. konularla ilgili kararını vermesi için birkaç hafta daha gerekiyor.

Asya ve Amerika'daki yarışlarda ise durum daha da karmaşık. Eğer Singapur, Japonya, Amerika, Meksika ve Brezilya yarışları yapılamazsa, takvime Türkiye'nin dahil olma ihtimali daha da artacak.

Şu anda takvime girmek için hazırda bekleyen başka pistler de var.

paylaşım
yorumlar
Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor

Önceki haber

Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor

Sonraki haber

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

15s
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3 ay
3
Formula 1

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti

21s
4
Formula 1

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

11 dk
5
Formula 1

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

1s
Son Haberler
Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
F1

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

11dk
F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
F1

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

1s
Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor
F1

Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor

3s
Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

14s
Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"
F1

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

15s
Son Videolar
F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther Roma E-Prix
Formula E / Antrenman raporu

Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther

Roma E-Prix 1. antrenman: Di Grassi lider, start antrenmanında ortalık karıştı
Formula E / Antrenman raporu

Roma E-Prix 1. antrenman: Di Grassi lider, start antrenmanında ortalık karıştı

Çok Okunanlar Bugün

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Sprint yarışının formatı nasıl olacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Sprint yarışının formatı nasıl olacak?

Resmi: Marquez, Portimao'da MotoGP'ye dönüyor!
MotoGP MotoGP / Son dakika

Resmi: Marquez, Portimao'da MotoGP'ye dönüyor!

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM DTM / Son dakika

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

Son Haberler

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Porsche, F1'de yaşananları "şimdilik" sadece takip ediyor

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM DTM / Son dakika

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.