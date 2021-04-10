F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Dünya çapında aşılama çalışmalarının başlaması ve şimdiye kadar kaydedilen ilerleme, gelecek için umut verici olsa da, 2021 sezonuyla ilgili zorluklar kaldığı yerden devam ediyor.

Durum, geçen yılla aynı olmayacak çünkü sezon zaten Bahreyn'de başladı ve FIA, geçen yılki şartlarda bile 17 yarış düzenleyerek gayet başarılı bir iş gerçekleştirmiş oldu.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Emilia Romagna GP, İtalya'daki sıkı COVID-19 kısıtlamalarına rağmen gerçekleştirilecek fakat yarış seyircisiz olacak. Ülkedeki kısıtlamaların Nisan ayı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Bu da yarışın seyircili yapılmasını engelleyen bir durum. Ardından 2 Mayıs'ta Portekiz, 9 Mayıs'ta ise İspanya yarışı yapılacak. Bu iki pist az kapasitede de olsa yarışı seyircili yapmak istiyor.

Monako ise, zaten yarışın hazırlıklarına başladı ve cadde pistinin hazırlıklarında sona gelindi. Yarışın 22 Mayıs'ta yapılması planlanıyor ve takvimin bundan sonraki bölümü ise tam bir muamma.

Bakü yarışı için 6 Haziran tarihi belirlendi ve Azerbaycanlı yetkililer, yarışı seyircisiz de olsa yapacaklarını doğruladılar. Bu açıdan bir sorun olmasa da, AS gazetesine göre Azerbaycan'a seyahatle ilgili bazı zorluklar ortaya çıkabilir.

Kanada ise, daha önce pek çok kez söylendiği üzere oldukça şüpheli görünüyor. Ülkedeki kısıtlamaların o tarihe kadar ne yönde ilerleyeceği bilinmiyor.

Bu, son iki yıllık süreçte Avrupa ve Orta Doğu dışındaki ilk Formula 1 yarışı olacak. Buraya deniz yoluyla ulaşım inceleniyor ancak yerel yönetimin karantina vb. konularla ilgili kararını vermesi için birkaç hafta daha gerekiyor.

Asya ve Amerika'daki yarışlarda ise durum daha da karmaşık. Eğer Singapur, Japonya, Amerika, Meksika ve Brezilya yarışları yapılamazsa, takvime Türkiye'nin dahil olma ihtimali daha da artacak.

Şu anda takvime girmek için hazırda bekleyen başka pistler de var.