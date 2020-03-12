Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
12 Mar
-
15 Mar
Immagini devam ediyor . . .
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
259 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Özel Haber

F1 takvimindeki yarışlar ve Coronavirüs bulaşan insan sayıları

paylaşım
yorumlar
F1 takvimindeki yarışlar ve Coronavirüs bulaşan insan sayıları
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Mar 2020 17:42

Coronavirüs dünyadaki pek çok ülkede görülürken, biz de hangi ülkede ne kadar virüslü hasta olduğunu derledik.

Dünya çapında Coronavirüs salgınının sonuçları artıyor. Formula 1 dünyasındaki ilk Coronavirüs'lü hasta da bugün ortaya çıktı.

Bir McLaren takım üyesine virüs bulaştığının açıklanmasından sonra İngiliz ekip Avustralya GP'den çekildi.

Bu yıl kaç yarış ertelenebilir?

Kara bulutlar F1 dünyasının üzerinde dolaşıyor. F1 2020 sezonunun nerede ve ne zaman başlayacağı oldukça tartışmalı.

Melbourne'deki ilk yarışın iptali neredeyse kesin gibi. Bahreyn ve Vietnam'daki yarışların devam etme ihtimali de artık yüksek görünüyor. Aynı şey İspanya Grand Prix'si için de geçerli ve Hollanda'da da giderek daha fazla önlem alınıyor.

Tüm bunlar ışığında F1'in Monako'da başlaması oldukça muhtemel olabilir.

Biz de sizler için şu saate kadar F1 yarışlarının yapılacağı ülkelerdeki ölüm sayılarını ve iyileşen hastaları derledik.

2020 takvimi ve virüs bulaşan insan sayıları:

Planlanan tarih Grand Prix Enfeksiyon sayısı Ölen kişi sayısı İyileşen kişi sayısı  
15 Mart Avustralya Avustralya 156 3 26  
22 Mart bahreyn Bahreyn 195   35  
Henüz bilinmiyor Vietnam Vietnam 39   16  
19 Nisan Çin Çin 80 796 3169 62 824  
3 Mayıs Hollanda Hollanda 614 5 2  
10 Mayıs İspanya İspanya 3003 84 189  
24 Mayıs Monako Monako 1      
7 Haziran Azerbeycan Azerbeycan 11   3  
14 Haziran Kanada Kanada 118 1 9  
28 Haziran Fransa Fransa 2281 48 12  
5 Temmuz Avusturya Avusturya 302 1 4  
19 Temmuz Büyük Britanya Büyük Britanya 460 8 18  
2 Ağustos Macaristan Macaristan 16      
30 Ağustos Belçika Belçika 399 3 1  
6 Eylül İtalya İtalya 12462 1016 1045  
20 Eylül Singapur Singapur 178   96  
27 Eylül Rusya Federasyonu Rusya 28   3  
11 Ekim Japonya Japonya 643 16 118  
25 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika 1364 38 15  
1 Kasım Meksika Meksika 12   4  
15 Kasım Brezilya Brezilya 69      
29 Kasım Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi 85   17  
Sonraki haber
Vettel: "Yeni sözleşmeye odaklanmıyorum"

Önceki haber

Vettel: "Yeni sözleşmeye odaklanmıyorum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Casper Bekking

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Immagini sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Immagini
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
06:00
00:00
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilecek!

2s
2
Formula 1

F1 takvimindeki yarışlar ve Coronavirüs bulaşan insan sayıları

53dk
3
Formula 1

Resmi: McLaren, Avustralya GP'den çekildi!

4
Formula 1

F1 sürücüleri durumun kötüleşmesi durumda "el frenini çekecekler"

5
Formula 1

Vettel: "Yeni sözleşmeye odaklanmıyorum"

1s

Son Videolar

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak? 01:09
Formula 1

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak?

F1 2020 - Avustralya GP, Albert Park pist rehberi 01:59
Formula 1

F1 2020 - Avustralya GP, Albert Park pist rehberi

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı 01:34
Formula 1

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Son Haberler

F1 takvimindeki yarışlar ve Coronavirüs bulaşan insan sayıları
F1

F1 takvimindeki yarışlar ve Coronavirüs bulaşan insan sayıları

Vettel: "Yeni sözleşmeye odaklanmıyorum"
F1

Vettel: "Yeni sözleşmeye odaklanmıyorum"

2020 Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilecek!
F1

2020 Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilecek!

Sky Sports'a göre yarış devam edecek, BBC'ye göre ise iptal edilecek
F1

Sky Sports'a göre yarış devam edecek, BBC'ye göre ise iptal edilecek

F1 takım patronları, Avustralya GP'nin geleceğini tartışmak için toplandı
F1

F1 takım patronları, Avustralya GP'nin geleceğini tartışmak için toplandı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.