F1 takvimindeki yarışlar ve Coronavirüs bulaşan insan sayıları
Coronavirüs dünyadaki pek çok ülkede görülürken, biz de hangi ülkede ne kadar virüslü hasta olduğunu derledik.
Dünya çapında Coronavirüs salgınının sonuçları artıyor. Formula 1 dünyasındaki ilk Coronavirüs'lü hasta da bugün ortaya çıktı.
Bir McLaren takım üyesine virüs bulaştığının açıklanmasından sonra İngiliz ekip Avustralya GP'den çekildi.
Bu yıl kaç yarış ertelenebilir?
Kara bulutlar F1 dünyasının üzerinde dolaşıyor. F1 2020 sezonunun nerede ve ne zaman başlayacağı oldukça tartışmalı.
Melbourne'deki ilk yarışın iptali neredeyse kesin gibi. Bahreyn ve Vietnam'daki yarışların devam etme ihtimali de artık yüksek görünüyor. Aynı şey İspanya Grand Prix'si için de geçerli ve Hollanda'da da giderek daha fazla önlem alınıyor.
Tüm bunlar ışığında F1'in Monako'da başlaması oldukça muhtemel olabilir.
Biz de sizler için şu saate kadar F1 yarışlarının yapılacağı ülkelerdeki ölüm sayılarını ve iyileşen hastaları derledik.
2020 takvimi ve virüs bulaşan insan sayıları:
|Planlanan tarih
|Grand Prix
|Enfeksiyon sayısı
|Ölen kişi sayısı
|İyileşen kişi sayısı
|15 Mart
|Avustralya
|156
|3
|26
|22 Mart
|Bahreyn
|195
|35
|Henüz bilinmiyor
|Vietnam
|39
|16
|19 Nisan
|Çin
|80 796
|3169
|62 824
|3 Mayıs
|Hollanda
|614
|5
|2
|10 Mayıs
|İspanya
|3003
|84
|189
|24 Mayıs
|Monako
|1
|7 Haziran
|Azerbeycan
|11
|3
|14 Haziran
|Kanada
|118
|1
|9
|28 Haziran
|Fransa
|2281
|48
|12
|5 Temmuz
|Avusturya
|302
|1
|4
|19 Temmuz
|Büyük Britanya
|460
|8
|18
|2 Ağustos
|Macaristan
|16
|30 Ağustos
|Belçika
|399
|3
|1
|6 Eylül
|İtalya
|12462
|1016
|1045
|20 Eylül
|Singapur
|178
|96
|27 Eylül
|Rusya
|28
|3
|11 Ekim
|Japonya
|643
|16
|118
|25 Ekim
|Amerika
|1364
|38
|15
|1 Kasım
|Meksika
|12
|4
|15 Kasım
|Brezilya
|69
|29 Kasım
|Abu Dhabi
|85
|17
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Casper Bekking
F1 takvimindeki yarışlar ve Coronavirüs bulaşan insan sayıları
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