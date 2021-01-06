Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"

Avustralya GP, ülkedeki sıkı karantina kuralları nedeniyle gerçekleşmeyecek gibi görünüyor ve resmi açıklamanın ay sonuna kadar yapılması bekleniyor.

Bundan ötürü Formula 1, 2021 kış testlerini Mart ayı ortasında Bahreyn'de yapmayı ve yeni sezonu 28 Mart'ta yine Bahreyn'de açmayı hedefliyor.

Ancak sonrasında neler olacağıyla ilgili çeşitli iddialar dolaşıyor.

Movistar'dan Noemi de Miguel'in iddiasına göre Çin GP'nin yapılıp yapılmayacağı da belli değil ve bir tür B planı hazırlanmış durumda.

Buna göre F1, 11 Nisan'daki Çin GP yapılamazsa, yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış yapmayı ya da Portimao veya Imola'da bir yarış düzenlemeyi düşünüyor.

Gazetecinin iddiasına göre bu ihtimaller üzerinde çalışılıyor ancak nihai karar verilmedi.

Öte yandan 25 Nisan'daki boş yerin Imola'ya gideceği iddiaları da iyiden iyiye hız kazandı.

SoyMotor'un Sky Sports'a dayandırdığı habere göre Imola, Vietnam'dan boşalan yeri dolduracak ve Avrupa sezonunun ilk yarışı olacak.

Portimao ve İstanbul Park gibi pistlerin adı da bu boş yer için geçmişti.

Ancak Imola, yapılan kontrat görüşmelerinde bu iki pistin önüne geçmiş gibi görünüyor.