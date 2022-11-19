F1, taktiksel motor değişimlerini önlemek için grid cezalarını katılaştırmayı gözden geçiriyor

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F1 Komisyonu, F1'in geleceği hakkında bazı potansiyel değişimleri konuşmak için perşembe günü Abu Dabi'de toplandı. Ticari hak sahipleri, FIA ve 10 F1 takımından temsilcilerin bulunduğu toplantıda, motor cezaları hakkında da konuşuldu.

Takımların daha sürdürülebilir olması adına, pilotların bir sezonda kullanabileceği güç ünitesi parçalarına sınırlama getirilmişti.

Mevcut motor cezası sisteminde, pilotlar, belirli sayıda güç ünitesi parçalarına sahip oluyorlar ve bir sezon boyunca güç ünitesi parçalarını belirli bir sayıda kullanabiliyorlar. İzin verilen bu sayının geçilmesi durumunda ise ilgili pilota grid cezası veriliyor.

Herhangi bir parçanın sınırı ilk kez aşıldığında, pilota 10 sıra grid cezası veriliyor. Ancak sınırı aştığınız ilk zamandan sonra, 10 değil 5 sıra grid cezası alıyorsunuz.

İlk parçanın ardından 5 sıra grid cezası aldığınızdan, takımlar, taktiksel motor değişimleri yapmaya başladılar. Takımlar, ilk olarak tek seferde bütün parçaları değiştirerek gridin sonundan başlıyorlardı ve böylelikle ilk cezaların alınmasının ardından da gelecekteki değişimler için sadece 5 sıra alıyorlardı.

Ancak bu gelecekte değişebilir çünkü F1 Komisyonu, bu konudaki ceza sistemini güncellemek konusunda görüştü ve gelecekte daha sert cezalar verilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

F1 ve FIA tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Mevcut sistemin, takımların stratejik güç ünitesi değişiklikleri yapmalarını önlemek için yeterince caydırıcı olmadığı görülmüş ve bu sistemin, bir sürücü belirli bir sayıdan fazla ceza biriktirdiğinde gerekenden daha fazla parçanın değiştirilmesini teşvik ettiği konusunda mutabık kalınmıştır."

"Bu da daha yüksek parça maliyetlerine neden oluyor ve güç ünitesi parçalarının yıllık kısıtlamalarını zayıflatıyor."

Photo by: Giorgio Piola

Bu sezon sadece 5 pilot - Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Alex Albon ve Nicholas Latifi - izin verilen 3 motor sınırının içerisinde kalabildi. 7 pilot ise 6 adet motor kullandılar.

Bu konu, Sportif ve Güç Ünitesi Danışmanlık Komiteleri ile tartışılmaya devam edecek. Bu Komiteler, Motor Sporları Konsey'ine teklifler sunulmadan önce potansiyel kural değişimlerinin etkilerini analiz edecek.

Lastik Battaniyeleri

F1 Komisyon Toplantısında alınan kararlardan biri de lastik battaniyeleriyle alakalı. Normalde önümüzdeki yıl lastik battaniyelerinin sıcaklığı düşürülecekti ve ardından da bu battaniyeler 2024 yılında kaldırılacaktı.

Ancak 2023'te getirilmesi planlanan düşük lastik battaniyesi sıcaklığı kuralı, ABD ve Meksika hafta sonlarındaki 2. antrenman seanslarında denenmesinin ardından tepki topladı ve takımlar, araçları soğuk lastiklerle piste koyma konusundaki endişelerini belirttiler.

Tüm bunların ardından, F1 Komisyonu, "Lastik battaniyesi sıcaklığı konusundaki nihai kararın Temmuz 2023'e kadar ertelendiğini ve bu ertelenme sayesinde daha çok veri toplanıp, testlerde geri bildirim alınmasına izin verileceğini" duyurdu.