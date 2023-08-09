F1 takımlarının Red Bull'un DRS avantajını kapatması zaman alacak
Formula 1 takımları, Red Bull'un DRS avantajının nereden geldiğini artık anlamaya başladıklarını ancak buna rağmen o avantajın kapanmasının biraz zaman alacağını düşünüyorlar.
Baskın RB19'un öne çıkan özelliklerinden biri, Max Verstappen ve Sergio Perez'in düzlüklerde genellikle durdurulamaz olmalarına yardımcı olan DRS avantajı oldu.
Bu avantaj, bazı etkileyici sıralama performanslarının ortaya çıkmasında ve her iki pilotun da yarışlarda rakiplerini fazla zorlanmadan geçmesinde kilit rol oynadı.
Red Bull'un DRS kazanımının büyüklüğü, yılın başlarında hız artışını ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için hileli bir sistem olduğuna dair teorilere yol açarken, rakipler oyundaki dinamikleri hızla anlamaya başladılar.
Kuralların gri bir alanında işleyen bir şey olmaktan ziyade, gerçek şu ki sistem daha çok Red Bull'un aracın arkasındaki sürtünme seviyelerini nasıl dengelediğiyle ilgili.
Red Bull kasıtlı olarak arka kanadından gelen sürtünme oranının kiriş kanadından gelen sürtünme oranından daha fazla olmasını tercih ediyor - böylece ana kanat açıldığında daha büyük bir hız sıçraması oluyor.
Ancak rakipler bu yaklaşımı basitçe kopyalayamıyor çünkü araçları, yüksek yere basma kuvveti ve yüksek sürtünme üreten ve arka uç dengesini iyileştirmede değerli bir araç olan kiriş kanadını azaltmalarına olanak tanıyan difüzörden gerekli performansı üretmiyor.
McLaren bu bölgede biraz daha fazla zorlamaya başladı ve Belçika Grand Prix'sinde arka taraftaki sürtünme oranlarını değiştireceğini ve biraz daha DRS kazanımlarının kilidini açmaya başlayacağını umduğu daha verimli bir kiriş kanadı tanıttı.
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Ancak takım patronu Andrea Stella, Red Bull'un son iki sezonda yaptığı gibi aracın arka kısmını geliştirmenin uzun vadeli bir süreç olacağı konusunda net.
Autosport'un DRS kazanımında kiriş kanat yaklaşımının kilit rol oynayıp oynamadığını sorması üzerine Stella, "Bir süredir bu konseptin peşindeler gibi görünüyor."
"Bu nedenle, bu tür bir konfigürasyon geliştirme konusunda çok fazla deneyime sahip olmanın avantajını kullanıyor olabileceklerini düşünüyorum. Bence bu durum zaman içinde daha da belirgin hale geldi. "
"Sanırım şu anda tüm takımlar bu tür bir yön geliştirerek nelerden faydalanmanın mümkün olduğunu görmeye çalışıyor." şeklinde cevap verdi.
En yakın rakibi olduğu ilk yarışlarda Red Bull'a karşı kayda değer bir DRS açığı olan Aston Martin de iyileştirmeleri ortaya çıkarmak için bu yönde çalıştığını söyledi.
Aston Martin'in performans direktörü Tom McCullough, "[Belçika'ya] getirdiğimiz güncellemelerin aslında büyük ölçüde bu konularla ilgili olduğunu düşünüyorum."
"Bu, aracın arka tarafının tamamının etkileşimiyle ilgili. Aracın arkasına bakarsanız, arka fren araçları olsun, difüzör olsun, kiriş ve arka kanat olsun, her şey birlikte çalışıyor. "
Red Bull Racing RB19 arka kanat detayı
Fotoğraf: Uncredited
"Tüm bunlar aracın arkasındaki her şeyi emiyorlar ve açıkçası bunlar arasında oynadığınız oranlar var. "
"Tabii ki dengeli aerodinamik istiyorsunuz ama DRS'yi açtığınızda da büyük bir değişim istiyorsunuz. Bu aynı zamanda arka kanat açısının seviyesine ve diğer pek çok faktöre de bağlı. "
"Bu kesinlikle Red Bull'un geçen yılın başında zirvede olduğunu gördüğümüz bir şeydi, geçen yıl bu konuda güçlüydüler ve bence herkes bunu belli bir dereceye kadar yakalamaya çalışıyor." dedi.
Horner: "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor"
Horner: "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor" Horner: "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor"
Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"
Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum" Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"
Briatore: "Verstappen, F1'de pilotun önemini gösteriyor"
Briatore: "Verstappen, F1'de pilotun önemini gösteriyor" Briatore: "Verstappen, F1'de pilotun önemini gösteriyor"
Son Haberler
Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak
Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak
Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı?
Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı? Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı?
Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım"
Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım" Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım"
Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek"
Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek" Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar