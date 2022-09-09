F1 takımlarının Monza'ya özel hazırladıkları kanatlar
Monza'daki uzun düzlükler, en yüksek hızı artırmak için sürtünmeyi ve yere basma gücünü ortadan kaldırmayı gerektirdiği için Formula 1 takımları için her zaman benzersiz bir teknik mücadeleyi beraberinde getirir.
Her ne kadar yeni nesil F1 araçları yere basma gücünün çoğunu taban altından üretiyor olsa da, takımlar yine de İtalya GP için araçlarının kanatlarında değişiklik yapmaktan geride kalmadılar.
Takımların Monza'ya getirdikleri düşük yere basma gücü üreten kanatları sizler için derledik.
Mercedes
Mercedes W13 technical detail
Photo by: Jon Noble
Mercedes, W13'ün ön tarafında daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat ile uyumlu çalışması için kanat planyalarının açısını azalttı.
Mercedes W13 technical detail
Photo by: Jon Noble
Mercedes ayrıca, arka kanatla birlikte altında yer alan kiriş kanadın açısını da azalttı.
Red Bull
Red Bull Racing RB18 technical detail
Photo by: Jon Noble
Red Bull, yere basma gücünü ve sürtünmeyi azaltmak için mevcut düşük yere basma gücü üreten arka kanadına bir trim ekledi.
Ferrari
Ferrari F1-75 technical detail
Photo by: Jon Noble
Ferrari, daha önce Belçika GP hafta sonunda test ettiği ancak sıralamalarda ve yarışta kullanmadığı arka kanadı Monza'ya getirdi ve bu kanatta ayrıca kiriş kanadın sayısını bire indirdi.
McLaren
McLaren MCL36 technical detail
Photo by: Jon Noble
McLaren, daha düşük yere basma gücü üretmesi için ön kanat planyasını kısalttı ve kenar bölümlerini hızlı bir şekilde aşağı doğru indirdi.
McLaren MCL36 technical detail
Photo by: Jon Noble
Bu, daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat ile daha uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak.
Alpine
Alpine F1 A522 technical detail
Photo by: Jon Noble
Alpine, sürtünmeyi azaltmak için kiriş kanat üstündeki Gurney kanatçığını kaldırdı.
Aston Martin
Aston Martin AMR22 technical detail
Photo by: Jon Noble
Aston Martin, kenar bölümü oldukça incelmiş yeni bir ön kanat üst planyası getirdi.
Aston Martin AMR22 technical detail
Photo by: Jon Noble
Silverstone merkezli takım ayrıca, Belçika'da piste çıkarılan ancak kullanılmayan düşük yere basma gücü üreten arka kanadı getirdi.
Williams
Williams FW44 technical detail
Photo by: Jon Noble
Williams, ilk başta Belçika Grand Prix'si için ilan edilen ancak gerçekte o yarışta kullanılmayan daha küçük bir tek parça kiriş kanat kullanıyor.
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