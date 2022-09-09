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Formula 1 / İtalya GP Haberler

F1 takımlarının Monza'ya özel hazırladıkları kanatlar

Monza'daki uzun düzlükler, en yüksek hızı artırmak için sürtünmeyi ve yere basma gücünü ortadan kaldırmayı gerektirdiği için Formula 1 takımları için her zaman benzersiz bir teknik mücadeleyi beraberinde getirir.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
F1 takımlarının Monza'ya özel hazırladıkları kanatlar
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Her ne kadar yeni nesil F1 araçları yere basma gücünün çoğunu taban altından üretiyor olsa da, takımlar yine de İtalya GP için araçlarının kanatlarında değişiklik yapmaktan geride kalmadılar.

Takımların Monza'ya getirdikleri düşük yere basma gücü üreten kanatları sizler için derledik.

Mercedes

Mercedes W13 technical detail

Mercedes W13 technical detail

Photo by: Jon Noble

Mercedes, W13'ün ön tarafında daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat ile uyumlu çalışması için kanat planyalarının açısını azalttı.

Mercedes W13 technical detail

Mercedes W13 technical detail

Photo by: Jon Noble

Mercedes ayrıca, arka kanatla birlikte altında yer alan kiriş kanadın açısını da azalttı.

Red Bull

Red Bull Racing RB18 technical detail

Red Bull Racing RB18 technical detail

Photo by: Jon Noble

Red Bull, yere basma gücünü ve sürtünmeyi azaltmak için mevcut düşük yere basma gücü üreten arka kanadına bir trim ekledi.

Ferrari

Ferrari F1-75 technical detail

Ferrari F1-75 technical detail

Photo by: Jon Noble

Ferrari, daha önce Belçika GP hafta sonunda test ettiği ancak sıralamalarda ve yarışta kullanmadığı arka kanadı Monza'ya getirdi ve bu kanatta ayrıca kiriş kanadın sayısını bire indirdi.

McLaren

McLaren MCL36 technical detail

McLaren MCL36 technical detail

Photo by: Jon Noble

McLaren, daha düşük yere basma gücü üretmesi için ön kanat planyasını kısalttı ve kenar bölümlerini hızlı bir şekilde aşağı doğru indirdi.

McLaren MCL36 technical detail

McLaren MCL36 technical detail

Photo by: Jon Noble

Bu, daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat ile daha uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Alpine

Alpine F1 A522 technical detail

Alpine F1 A522 technical detail

Photo by: Jon Noble

Alpine, sürtünmeyi azaltmak için kiriş kanat üstündeki Gurney kanatçığını kaldırdı.

Aston Martin

Aston Martin AMR22 technical detail

Aston Martin AMR22 technical detail

Photo by: Jon Noble

Aston Martin, kenar bölümü oldukça incelmiş yeni bir ön kanat üst planyası getirdi.

Aston Martin AMR22 technical detail

Aston Martin AMR22 technical detail

Photo by: Jon Noble

Silverstone merkezli takım ayrıca, Belçika'da piste çıkarılan ancak kullanılmayan düşük yere basma gücü üreten arka kanadı getirdi.

Williams

Williams FW44 technical detail

Williams FW44 technical detail

Photo by: Jon Noble

Williams, ilk başta Belçika Grand Prix'si için ilan edilen ancak gerçekte o yarışta kullanılmayan daha küçük bir tek parça kiriş kanat kullanıyor.

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