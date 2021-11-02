“F1 takımlarının değerleri milyar dolarları bulabilir”

Formula 1’in hisseleri şu sıralarda yükselişte ve spor, özellikle Amerika’da gittikçe daha popüler hale geliyor. Ayrıca gelecek sene, 23 yarışla beraber tarihin en uzun takvimi uygulanacak.

McLaren CEO’su Brown, Liberty Media’nın sporu satın almasından bu yana yapılan çalışmaları övdü ve bu çabalar sayesinde F1’in artık finansal olarak daha yaşanabilecek düzeye geldiğini belirtti.

Brown, sporun büyümesi devam ederse, bütçe sınırıyla beraber takımların gelecekte milyarlarca dolar değerinde olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Brown, “Formula 1 takımları, kesinlikle milyarlarca dolar değerinde olabilir. NFL, NHL, Premier Lig, NBA gibi organizasyonlarda milyarlarca dolar değerinde olan kuruluşlar var.”

“Liberty, geldikten sonra sporu finansal olarak sürdürülebilir hale getirdiği için, yarış düzenlemek isteyen ülkelerde hızlı bir artış gördük.”

“McLaren, çok da uzak olmayan bir gelecekte, kazançlı bir yarış takımı olacak. Bütçe sınırı devreye girmeden önce, bunu söyleyebileceğinizi düşünmüyorum.”

“Sporda, en çok harcama yapan takım kadar harcama yapmak zorundaydınız. Bu yüzden bu, birçok kişi için çekici bir model değildi. Bu yüzden, bunun temelden bir şeyleri değiştirdiğini düşünüyorum.” dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff da Brown’ın düşüncelerine katıldı ve takımların çok yüksek meblağlara satılabileceğini söyledi.

Wolff, “Formula 1, model olarak çok çekici. Çünkü 3-10 yıl arasında sponsorluk anlaşmaları ve 5-10 yıl arasında TV anlaşmaları imzalıyoruz. Bundan dolayı bir iş olarak oldukça çekici, çünkü gelecekteki nakit akışını kolayca hesaba katabiliyorsunuz.”

“Kârlı hale geldiğimizde, kendi kümenizdekilerle aynı ölçütleri uygulayabilirsiniz ve bu konuda Zak ile aynı fikirdeyim. Bu, gelirimize ve kârımıza bağlı.” dedi.

Bütçe sınırı şüphesiz bu şekilde bir satın alma girişimini daha çekici hale getirecek ve muhtemelen takımların gelecekte, şimdikinden daha az harcama yapmasına yol açacak.