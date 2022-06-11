F1 takımlarının Bakü'ye getirdiği düşük downforce parçaları

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Bu hafta sonu takımlar arasında farklı çözümler göreceğiz ancak takımlar, ana düzlükte yavaş kalarak cezalandırılmamak için büyük ölçüde düşük yere basma gücü paketlerini kullanacaklar.

Bu kapsamda takımların çoğu ön ve arka tarafta yeni düşük yere basma gücü üreten kanatlar getirirken, buna paralel olarak gelişim mücadelesi de devam etti.

Takımların Azerbaycan'a getirdikleri güncellemeler şu şekilde oldu:

Mercedes W13 rear wing Photo by: Giorgio Piola Mercedes W13 front wing detail

Mercedes, Bakü'ye daha düşük yere basma gücü üreten ön ve arka kanatlar getirirken, ön kanadın üst planyasının açısı azaltıldı. Diğer taraftan arka kanadın üst planyasında, izin verilen kutu bölgesinde daha az alan kullanıldı.

Mercedes W13 mirror detail

Takım ayrıca, sidepod bölgesinde yer alan yan kaza barının altına, kırmızı ok ile gösterilen dikey kanatçığı ekledi. Bu parça her ne kadar genel hatlarıyla dikiz aynası yapısının bir parçası olarak tanımlansa da daha çok sidepod etrafında hareket eden herhangi bir yerel hava akışının yönünü düzeltmeye yardımcı olmakla ilgilidir.

Red Bull

Red Bull Racing RB18 floor Red Bull Racing RB18 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, bir önceki yarış Monako'da ön fren ve kaliper yapısında düzenleme yapmıştı ancak soğutmaya yardımcı olmak için bu hafta sonu da bu bölgede değişiklik yaptı. Takım ayrıca, zeminin kaldıracağı ek yüklere yardımcı olmak için arka lastiğin önündeki bölümü daha iyi desteklemek adına harici bir destek parçası ekledi.

Takım ayrıca taban üzerinde bölgesel yere basma gücü ararken taban yüzeyinin köşe yarıçapını da değiştirdi. Bunun sonucunda , performansı optimize etmek için taban kenarında da değişiklik yapıldı.

İlginç bir şekilde Red Bull, bu hafta sonu yere basma gücünü dramatik bir şekilde kırmadan sürüklenmeyi azaltmak için arka taraftaki kiriş kanadı tek parçaya düşürdü. Egzoz altındaki bu kanat tasarımı normalde çift parçaydı.

Ferrari F1-75 rear wing detail Ferrari F1-75 mirror Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, ilk başta Miami için planladığı yeni arka kanadı Bakü'ye getirdi. Bu kanat, yere basma gücü azaltılmış bir kanat olarak adlandırılabilir.

Takım ayrıca dikiz aynasının kollarında güncelleme yaptı. Bu değişiklik, piste özel değil, genel güncelleme çalışmasının bir parçasıydı. Yenilenen tasarımda hava akışının aşağı yönlü akış yolunu iyileştirmek için hafif bir eğrilik yerine ani, dikey ve yatay etkileşime sahip yeni bir iç bölüm bulunuyor.

McLaren MCL36 rear wing Photo by: Giorgio Piola McLaren MCL36 front wing detail

McLaren'da pistin gereksinimlerini karşılaması için yeni bir arka kanat tasarımı bulunurken daha düşük yere basma gücü üreten arka kanada uygun denge ayar aralığını sağlaması için ön kanatta da değişiklik yapıldı.

McLaren MCL36 rear end detail

Diğer taraftan sidepod ve motor kapağı bölgesinde de soğutma temelli bazı değişiklikler yapıldı ve sürüklenmeyi azaltmak için hava çıkışı küçültüldü.

Alpine A522 rear wing Photo by: Giorgio Piola Alpine A522 side detail Photo by: Giorgio Piola

Alpine, Bakü'de hedeflenen sürüklenme seviyesine inebilmek için birkaç değişiklik yapıldı. Bu kapsamda ön kanat güncellenirken, oldukça düşük yere basma gücü üreten arka kanat getirildi. Bu tasarımın hem kendisinde, hem de kiriş kanat bölgesinde kanatların boyutu azaltılmış. Kiriş kanadın hem boyutu, hem de şeklinde değişiklik yapılmış.

Alpine'in piste özel yaptığı değişiklikler dışında normal güncellemeleri de vardı. Sidepodun ön bölümünün şeklinde güncelleme yapıldı.

Yeni sidepod hava girişi, Aston Martin ve AlphaTauri'de gördüklerimize benzer şekilde daha kare tasarıma sahip. Bu tasarımla sidepod daha ileriye alınmış. Bu, hava akımının daha erken yakalanmasını ve ön tekerleklerden gelen kirli hava akımıyla daha erken mücadele edilmesini sağlayacak.

AlphaTauri

AlphaTauri AT03 rear end detail

AT03'ün arka tarafında yeni bir arka kanat bulunuyor. Daha düşük yere basma gücü üreten bu arka kanadın kiriş kanat bölgesi de güncellenmiş. Bu değişiklikler sayesinde bir taraftan yere basma gücü arttırılırken, diğer taraftan sürüklenme azaltılacak.

Bu değişikliklere paralel olarak ön kanadın arka planyaları, aracın dengesine yardımcı olacak şekilde güncellenmiş.

Ayrıca, motor kapağındaki soğutma kanalına dikkat. Bu soğutma çıkışı, daha ileride ve yukarıda değil, daha aşağıda, kıvrımlı bölümde kullanılmış.

Alfa Romeo C42 front wing Alfa Romeo C42 rear wing

C42'de pistin özelliklerine cevap olarak takımın orta sürüklenme paketini tamamlamak üzere tasarlanmış yeni, profili değiştirilmiş, düşük sürtünmeye sahip bir arka kanat yer alıyor.

Buna paralel olarak ön kanadın üst iki planyasında da değişiklik yapılmış ve bu parçalar, yere basma gücünün düşmesi ve sürüklenmenin azalması için bir miktar kırpılmış.

Diğer takımlar

Aston Martin, Williams ve Haas takımları, bu yarış için yeni parçalar bildirmediler ancak Haas, sürüklenmeyi azaltmak için arka kanadı bir miktar kırpmış.

Haas VF-22 garage