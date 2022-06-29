F1 takımlarına motor dayanıklılığını artırmak için daha fazla alan tanındı

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FIA'nın Paris'te düzenlediği Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında F1'in sportif ve teknik yönetmeliklerinde bir dizi değişiklik yapıldı.

Bu yıl yaşanan bir dizi dayanıklılık sorununun ardından takımların kapalı park koşulları altında güç ünitesinde neleri değiştirebilecekleriyle ilgili kuralın değişmesi konusunda anlaşmaya verildi.

Öncelikle F1 takımlarının parça havuzlarında yer alan yeni versiyon kısımları kullanabilmeleri adına kapalı park altında güç ünitesi değişikliği yapılmasına izin verildi.

Geçmişte, kapalı park koşulları altında araçtan çıkarılandan daha farklı versiyon kullanılması halinde o aracın yarışa pit yolundan başlaması gerekiyordu.

Bu değişiklik, parça anlamında sınırlı olan fakat yine de daha yeni parçalar kullanabilen takımlar için faydalı olacak.

Ayrıca FIA, güç ünitelerinde geçici onarımlar yapılmasına da izin verme kararı aldı.

Toplantıda 2026 için planlanan yeni motor yönetmeliği de tartışıldı fakat -yeni kural- resmi olarak onaylanmadı. Bunun birkaç hafta içinde olması umuluyor çünkü Audi ve Porsche, düzenlemeler kesinleşene kadar katılımlarını onaylamayacak.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, during Filming day in Monza Photo by: Ferrari

Toplantıda ele alınan konular arasında, yılın başlarında tartışmaya neden olan noktalar da yer aldı.

Ferrari, Emilia Romagna Grand Prix'sinden sonra bir Pirelli lastik testine katılmış ve farklı versiyon taban kullanmıştı. Bunun üzerine büyük bir tartışma başladı ve konu FIA'ya kadar gitti.

Toplantıda, lastik testinde kullanılan araçlarla ilgili kurallarda değişikliğe gidildi.

FIA ayrıca arka ve kiriş kanatlarının esnekliğini kontrol etmek amacıyla yapılan testleri güncellendi ve görüşün iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla ayna kurallarında değişikliğe gitti.

Bazı takımların bu yıl yarış öncesi yakıt soğutma sorunlarıyla karşılaşmasının ardından, daha sıcak yarışlarda yakıtı 20 derece soğukluğa indirmelerine izin verildi.

FIA son olarak basın etkinlikleriyle ilgili format değişikliğini de onaylandı. Geleneksel hafta sonu öncesi basın toplantısı bu yıl perşembe gününden cuma gününe alınmıştı. Fakat yeni kararla tekrar perşembe gününe alındı.

Basın toplantısının cuma gününe alınmasın personeli olumlu etkilemesi ve pistte daha az vakit geçirmesi amaçlansa da, perşembe günleri pistte hâlâ çok sayıda personel vardı ve bundan ötürü kural, amacına ulaşamamış oldu.

Ayrıca sürücüler de bu yeni formatın taraftarı değildi.