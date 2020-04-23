F1 takımlarına kriz sırasında ödeme yapıldı

Takımlar F1'in toplam gelirinden bir yüzde alıyorlar, ki bu toplam gelir de daha çok yarışın iptal edilmesi ile beraber azalmıştı.

Üst düzey takımlar, Bernie Ecclestone döneminde yapılan anlaşmalar ile beraber garanti edilmiş ödemelere sahipti, ancak kalan takımlar F1'in kalan ödemelerine göre ödeme alıyorlardı.

Liberty Media patronu ve CEO'su Greg Maffei, bazı takımların, bu krizi geçirmeleri amacıyla, erken ödemeler aldığını söyledi.

F1 yönetimi, TV şirketlerinden ve kendi sponsor ortaklarından gelen geliri elde etmek için, seyircisiz yarışlar yapılması anlamına gelse de, sezona bir başlangıç yapmak için çalışıyor.

Bir Wall Street analisti ile konuşan Maffei şunları söyledi: "Hiç yarışlar yapılmamasından, 15-18 yarış yapılmamasına kadar, seyircilerin olmadığı ve sadece takımların bulunduğu tüm planları gözden geçiriyoruz."

"Her bakımdan pek çok fırsatlara ve zorluklara sahibiz. Chase [Carey] ve ekibi, bize pek çok opsiyon ile geldiler - buna yapılacak zamanın bilinmeden, yapılması planlanan yarışın nasıl yapılacağının, ülkenin açık olup olmamasının bilinmemesi de dahil."

"Batı Avrupa'daki olayların nasıl ilerlediğini gözlemliyoruz, özellikle birkaç ülkedeki, ve takvimin başlangıcı için belirli seçenekleri göz önüne alıyoruz. Daha kesin bir şey yok, ancak bu durum kesinlikle denenmesi gereken bir şey."

Maffei, F1'in yarışları seyircisiz yapmasının gelirlere etki edeceğinin altını çizdi - ki bu takımlara yapılan ödemeyi de içeriyor - çünkü bazı organizasyonlarda organizatörler, geleneksel olan yarış ücretini ödemeyecekler.

"İçerisinde marjinal sermayeyi de bulunduran zorluklar bulunuyor. Eğer yarışları seyirci olmadan yaparsanız, tabii ki de daha düşük bir gelire sahip olacaksınız, belki de hiç gelir elde edemeyeceksiniz."

"Bunun, 2020'de üstesinden gelebiliriz. Ancak burada maliyetlere sahip olacak takımlar, özellikle F1'den asgari garantiye sahip olmayan takımlar, var ve büyük gelir kaynakları olmasa da aldıkları en büyük gelirlerden biri, F1'in kârlarından aldıkları pay."

"Kâr edebileceğimiz veya edemeyeceğimiz yarışları yapmanın belirli sonuçları var, ancak yarışmak için herkesin kendi isteklerine uymak zorundayız. Bu büyük bir zorluk."

"Hem taraftarların işine yarayacak, hem de takımların iflas etmemesini sağlayıp aynı zamanda takımların kâr veya zarara maruz kalmadıkları yarışları nasıl düzenleyebiliriz?"

"Paramızı gelişigüzel harcamak istemiyoruz, ancak bizi döndüren işimizi dengelemek istiyoruz ve büyük masrafların altına giren partnerlerimizi, yani takımlarımızı, bu konuda yüzleştiğimiz sonuçlar karşısında korumak istiyoruz."

"Belirli takımlara, takım ödemesi altında verecek paraya sahibiz. Bunu daha çok yapacağımız durumlar için de belirli paraya sahibiz. Daha çok yardıma ihtiyaç duyan takımlara yardım etmek için yapabileceğimiz birkaç şey de bulunmakta."

"Bunu kesinlikle açık bir çek defteri olarak görmüyoruz. Sadece takımların rahat bir durumda olmasını istiyoruz çünkü 2020, 2021 ve ötesinde, başarılı bir şekilde yarışmaya devam etmemiz için onlara ihtiyacımız var."

F1'in ne zaman başlayacağı konusunda konuşan Maffei, Formula 1'i beyzbol ile karşılaştırdı - ki Liberty'nin beyzbol sporu ile, Atlanta Braves takımı aracılığıyla bir bağlantısı bulunmakta.

"Başlangıç zamanı pek çok şey ile bağlantılı: Bir takımın veya pek çok takımın 'güvenli' olan yere ne kadar hızlı bir şekilde getirileceği, bu bölgenin neresi olacağı, bence örnek verdiğim bu değişkenler gibi pek çok değişken bulunmakta."

"Burada, oyuncuları tekrar tutmak için ihtiyaç duyduğunuz şekilde, sürücülerin formlarını geri kazanmaları için iki haftalık bahar eğitimine ihtiyaç duymamaları bir avantajdır. Sürücüler, onları ve takımlarını pistlere güvenli bir şekilde getirdiğiniz her an yarışabileceklerdir."