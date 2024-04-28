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Formula 1 Çin GP

F1 takımları, yeni kapalı park kuralları ile 'sprint aracı' risklerini küçümsüyor

Formula 1 takımları, 2024 Çin Grand Prix'sinde karşılaştıkları duruma dayanarak, çift yarışlı hafta sonlarına özel 'sadece sprint' araç ayarlarının kullanılabileceği riskini önemsemediler.

Alex Kalinauckas Jonathan Noble
Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, George Russell, Mercedes F1 W15, sahanın geri kalanı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Şanghay hafta sonu, 2024'te F1'in sprint formatının uygulandığı ilk etkinlik oldu. Bu seneki kurallarda yapılan değişiklikler kapsamında, kapalı park kuralları daha farklıydı ve sprint ile sıralama arasında araçlarda değişiklik yapılabildi.

Bu, takımların daha kısa yarışlarda - özellikle de ilk 10'un dışında başlayan araçlar için - çok deneysel ayarlar yapma olasılığını ortaya çıkardı. Takımlar agresif uygulamalar konusunda umutlu olsa da, yapabildikleri konusunda sınırlı olduklarını düşünüyorlar.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, "Etkinliğe girerken arka kanat seviyesinin ayarlanması [vb] ile ilgili pek çok tartışma yaptık. Ancak sonuçta 19 turluk bir [sprint] stint yapmak hâlâ zor ve ana yarışa kıyasla gerçekten iki büyük değişiklik yapamazsınız." dedi.

McCullough ayrıca F1 takımlarının Çin'de yaptığı sprintten GP'ye değişikliklerin aslında daha uzun yarışlarda yarış içi lastik aşınmasını iyileştirmek için başka yerlerde yapılacak ayarlamalardan nispeten daha büyük olduğunu öne sürdü.

Bunun nedeni Şangay pistinin değişen yüzeyi ve takımların hafta sonu öncesinde bu pist için yeni zemin etkili araçlarla veri eksikliği yaşamasıydı.

McCullough, "Uzun süredir burada olmadığımız için belki de buradaki sorun daha büyüktü."

"En son buraya geldiğimizde 2019 araçlarının arka sürüş yükseklikleri şu anda kullandığımızın üç katıydı ve araçların sertliği, lastikler, aero gibi her şey çok farklıydı."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hepimiz simülasyon yaptık ve hazırlandık [ve] pist tutuşu belki de daha kötüydü. Geçmişe göre daha fazla arka sınırlama vardı ki, bu lastiklere sahip olduğumuz ve otomobil neslinin nasıl çalıştığını bildiğimiz için bunu tahmin etmiştik."

"Ancak sprint yarışından sonra, yüksek yakıtlı uzun sürüşleri öğreniyorsunuz. Her şeyi 30 küsur kg'lık uzun bir sürüşte öğreniyorsunuz."

"Ve sonra 'Peki, 70 kg daha yakıt koyduğumuzda ne olacak, hangi lastiklere bakmamız gerekecek, ne yapmamız gerekiyor, bam, bazı değişiklikler yapalım' dedik."

"Bunlar gerçekten büyük değişiklikler değildi. Pit yolundaki hemen hemen herkes [bu] değişiklikleri yapardı." dedi.

Şanghay hafta sonunun en dramatik ayar sonuçları dönüşü Haas'ta oldu. Takım Patronu Ayao Komatsu, Nico Hulkenberg'in aracında yaptıkları ayarların aracı daha kötüye götürdüğünü söyledi.

Hulkenberg, Amerikan takımı kendini kanıtlamış bir düzene geri dönmeden önce sprintte 13. sıradan sonunculuğa gerilerken yarışta puan almayı başardı.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella "kapalı parkın yeniden açılmasının aracın dengesini ayarlamak için kullanılacağını" söyledi ve şöyle devam etti: "Bazen önemli ölçüde eksik olduğunuzu görürseniz bu büyük değişiklikler olabilir".

"Sprintten sonra kapalı parkı yeniden açma olasılığının iki sonucu var. Birincisi, hafta sonunun biraz daha bağışlayıcı olması."

"Çünkü bazı sürüş yüksekliklerini yanlış ayarladıysanız ya da örneğin lastik davranışına bağlı olarak dengenin ayarlanması gerektiğini gördüyseniz, bunu yapabilirsiniz."

"Ve bu aynı zamanda bence ilk etapta hangi yöne gideceğiniz konusunda veya örneğin sürüş yükseklikleri konusunda biraz daha agresif olmanızı sağlıyor çünkü telafi edebiliyorsunuz."

"Ve aslında tamamen mühendislik bakış açısıyla bunu ilginç bulduk çünkü sprintteki dengeyi görme fırsatımız oldu."

"Açıkçası, eğer bazı sihirli değnekler olsaydı, onları çoktan kullanmış olurduk."

"Dolayısıyla, bazı ince ayarlardan başka pek bir şey konuşmadık. Ancak mühendislik açısından bunu yapabiliyor olmanız ilginç. Bu değişiklik bizim için çok memnuniyet verici."

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