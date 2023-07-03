F1 takımları, yeni güç ünitelerinin araçları yaşayan ölülere çevirmesinden endişeli

2026 sezonunda hem güç ünitelerini, hem de şasiyi değiştirmeye hazırlanan F1'in en büyük endişesi, yeni paketin umulduğu gibi çalışmaması durumunda seyirci kaybı yaşanabilecek olması.

Motorsport.com, Kanada GP'si öncesi F1 CEO'su Stefano Domenicali ile yapılan olağan takım patronları toplantısında, özellikle halihazırda yürürlükte olan güç ünitesi kuralları hakkında yeni korkuların gündeme geldiğini öğrendi.

Konuyu daha önce F1 Komisyonu toplantılarında dile getiren Red Bull takım patronu Christian Horner'ın, F1'in güç ünitelerini içten yanmalı motor ve batarya olarak ikiye bölme planları üzerinde yeniden düşünmeye ihtiyacı olup olmadığını bile sorguladığı söylenmekte.

Takımlar tarafından yapılan ilk analizler, elektrik sistemlerinin MGU-K'den istenen enerji dönüşümün sağlayamaması nedeniyle bazı pistlerde araçların akü gücünün tükenme riski olabileceğini gözler önüne sermekte.

Bu durum gerçekleşirse, sürücülerin viraj girişlerinde daha fazla enerji üretmeye çalışarak bazı tuhaf davranışlarda bulunma potansiyeli ortaya çıkabilir, ayrıca düzlüklerde ani bir hız kaybı yaşanabilir.

Hatta bir kaynak, bataryaların tüm turda yetecek kadar elektrik gücü sağlamaması durumunda pilotların düzlükte vites değiştirmek zorunda kalabileceğini dahi öne sürmekte.

Bir takım patronu şu ifadeleri kullandı: "Yeni güç ünitelerinin çok detaylı bir analize ihtiyacı var çünkü eğer yanlış yaparsak seyirciler hoşnut kalmayacaktır."

"Akülerini korumak için ekonomik sürüşler yapmak zorunda kalan ya da düzlüklerde vites düşürmek zorunda kalan pilotlar olabilir."

"Düzenlemeler nedeniyle karşımızda Frankenstein'a [yaşayan ölü] benzeyen bir araç bulmayacağımızdan emin olmak zorundayız." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Düzlüklerde kanatları düzleştirmek için aktif aerodinamiğe sahip olması planlanan 2026 araçlarının potansiyel sürtünme seviyelerinin bilinmemesi, endişeleri daha da arttırıyor.

Sürüklenme seviyeleri istenen düzeye inmezse, bu durum araçların bataryasının daha da hızlı tükenmesine yol açabilir.

Bir başka takım patronu, "Değişikliklerin etkisini daha iyi anlamak istiyoruz çünkü pilotların düzlüklerin yarısında aniden yavaşladığı bir durum istemiyoruz."

"Eğer herhangi bir sorun varsa, o zaman bunları şimdi çözmemiz gerekiyor, çünkü kurallar kesinleşene kadar beklersek çok geç olabilir." dedi.

Kaynaklar, takımların FIA'dan 2026'da neler beklenebileceğine dair daha net bir tabloya sahip olabilmek için hızlı bir analiz talep ettiğini belirtiyor.

Takımlar özellikle gelecekteki güç ünitelerinin her pistteki davranış özelliklerini daha iyi anlamak istiyor.

Bu sadece tur zamanıyla ilgili değil -araçların mevcut performans seviyelerinden çok farklı olmaması hedefleniyor- aynı zamanda elektrik gücünün tur boyunca hangi noktalarda elde edilebileceğiyle ilgili.

Simülasyonlar yeni motorların yeniden güç kazanımı için iyi olan pistlerde sorunsuz çalışacağını gösterse de, her pistte aynı verim alınamayabilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 at the start Photo by: Red Bull Content Pool

FIA her şeye rağmen düzenlemelerde kararlı

Tüm bu endişeler FIA tarafında pek karşılık bulmuş gibi durmuyor, nitekim yönetim organı değişikliklerin yapılacağını ve serinin daha da iyiye gideceğini net bir şekilde belirtti.

Edinilen bilgilere göre FIA tarafında çalışmalar devam ediyor ve incelemeler sırasında henüz endişe verici bir gelişme yaşanmadı.

Motorsport.com'a konuşan bir FIA sözcüsü, "2026'dan itibaren geçerli olacak güç ünitesi düzenlemeleri, FIA'nın ve Formula 1'in heyecan verici bir sportif gösteri sunarken çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde küresel bir lider olmaya devam etme hedefine vurgu yapmakta."

"Araçların bugün gördüklerimizle kıyaslanabilir hızlarda çalışmasını ve aynı zamanda çok daha verimli olmasını sağlayacak eksiksiz bir paket üzerinde çalışıyoruz."

"Doğal olarak Formula 1'in meritokratik yapısı, takımların ve güç ünitesi üreticilerinin tasarımlarından önemli nihai performans potansiyelini elde etmek için kendi yenilikleri üzerinde çalışacakları anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.