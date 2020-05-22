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Formula 1 / Son dakika

F1 takımları yeni bütçe sınırını ve radikal kural değişikliklerini onayladı!

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F1 takımları yeni bütçe sınırını ve radikal kural değişikliklerini onayladı!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
22 May 2020 21:05

Motorsport.com, Formula 1 takımlarının sporun geleceğini güvence altına almak için önerilen radikal kural değişikliklerini ve 145 milyon dolarlık bütçe sınırını onayladıklarını öğrendi.

Koronavirüsün ardından FIA ve Formula 1'in patronları bir süredir sporun geleceğini garanti altına alabilecekleri yeni kurallar üzerinde çalışıyordu. "Yeni Anlaşma" adıyla takımlara sunulan teklif, bugün internet üzerinden oylamaya sunuldu.

Yeni kuralların içerisinde 2021'den itibaren 145 milyon dolarlık bütçe sınırı olması ve aero gelişimi handikap sisteminin ve açık kaynak parçaların getirilmesi yer alıyordu.

McLaren takımı 100 milyon dolarlık bütçe sınırında zorlarken Ferrari bu konuda çok düşüşe razı olmamıştı. Ancak yapılan görüşmelerin ardından Ferrari, 2021'de 145, 2022'de 140, 2023'te 135 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırını kabul etti.

Bütçe sınırı dışında bir diğer önemli değişiklik, aero gelişim handikap sistemi olacak. Bu sistem şampiyonada kötü durumda olan takımların daha fazla rüzgar tüneli ve CFD kullanımı süresine sahip olmalarını sağlayacak. Açık kaynak parçalar ise performans getirmeyecek bazı standart parçaların AR&GE'si için fazla bütçe ayrılmayacağı manasına geliyor.

Takımların bu değişiklikleri onaylamasının ardından, kuralların hayata geçmesi için FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanması gerekiyor ancak takımların onayının ardından bunun formalite olduğu biliniyor.

FIA'nın bunun için oylamayı bir sonraki toplantıyı beklemeden yine internet üzerinden gelecek hafta yapması bekleniyor.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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