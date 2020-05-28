F1 takımları, yarış hafta sonunda lastik testi yapmak zorunda olacak

Pirelli normalde 2020 için yeni lastikler geliştirmişti ancak takımlar lastikleri beğenmediği için geliştirilen lastikler rafa kaldırıldı ve 2019 lastikleriyle devam kararı alındı.

Buna ek olarak, bu sene yarış hafta sonu dışında ekstra lastik testi programı olmadığı için aynı lastiklerin gelecek sene de kullanılması bekleniyordu. Ancak aynı lastiklerin art arda 3 sene kullanılması halinde, bu lastiklerin sürekli artan kuvvetlere nasıl dayanacağı konusunda endişeler dile getirildi.

FIA, yere basma gücü artışını kısıtlamak için 2021 sezonu için taban gelişiminde kısıtlamalar getirdi.

FIA, mevcut lastiklerin 2021 sonuna kadar iyi iş çıkaracağından emin olsa da, gerekli olması halinde lastik testi yapılabilmesinin kurallarla önünü açtı.

2021 için lastiklerde düzenleme yapma seçeneği bulunuyor. Geçmişte de kurallarda sezon içerisinde değişiklik yapılabiliyordu ancak bunun için takımların % 70'inin onay vermesi gerekiyordu ancak bu pek mümkün olmuyordu.

Pirelli artık yarış hafta sonuna test için tek bir set ekstra kuru zemin lastiği getirmek yerine birden fazla türde ekstra lastik getirebilecek.

Eskiden lastikler 1. ya da 2. antrenman seanslarında test edilebiliyordu ancak takımlar genelde rutin işlerine odaklanmadan yani sabahın erken saatlerinde bu testi gerçekleştiriyordu. Bu durumda pist koşulları henüz hazır olmadığı için gerçeği yansıtan bir test olmuyordu.

Kural değişikliği ile birlikte lastik testleri artık 2. antrenman seansının son yarım saatinde yapılmak zorunda olacak. Yani takımlar test lastiklerini pisti temizlemek için değil, amacı uğrunda kullanmış olacaklar.

Eskiden bu test daha çok tercihe bırakılıyordu ancak artık test Pirelli tarafından yönetilecek. Yani Pirelli programı hazırlayacak ve o süreçte takımın araçta başka bir işlem yapmasına izin verilmeyecek.

Yeni lastik testi kuralları şu şekilde:

Yeni, ek özellikteki lastiklerin testi, tamir edilemeyecek durumda olan araçlar dışında kalan tüm araçlar için zorunlu olacak.

Ek lastik testleri 2. antrenman seansının son yarım saatinde yapılmak zorundadır. Tedarikçi bu süreçte gerçekleştirilecek test programını belirler. Bu süreçte tedarikçinin belirtmediği diğer pist ve test aktivitelerine izin verilmez.

Her takıma test yapması için aynı özelliklerde lastik verilmesi zorunlu olmayacak. Bu süreç içerisinde her bir araçtan beklenen toplam tur sayısı aynı olacak.

Ekstra lastik testleri takımlara ilgili yarıştan iki hafta önce bildirilecek. Eskiden bu bildirim bir hafta kala yapılıyordu.

2020'de yarış hafta sonu dışında ekstra lastik testi olmayacak. Sadece Abu Dhabi GP'den sonra bir gün çaylak pilotlar test yapabilecek. Takımlar o testlerde iki araç kullanabilecek ancak araçta değişiklik yapamayacak.

Bu sene için normalde 18 inç lastiklerin testi için program hazırlanmıştı ancak o da 2021'e ertelendi. 1 Şubat'tan itibaren modifiye edilmiş araçlarla toplam 25 gün test yapılacak.