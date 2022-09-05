Mercedes, yarış esnasında pilotların öfkelerini kusmalarının 'doğal' olduğunun farkında

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Hamilton, Mercedes'in onu Zandvoort'ta çıkan güvenlik aracında pite almayıp, kullanılmış orta lastiklerle pistte bırakmayı seçmesinden ve bunun sonucunda yumuşak lastikler için pite giren Max Verstappen'e geçilmesine öfkelendi.

Başlangıçta arkasında olan ve Verstappen'e karşı savunma yapabilecek takım arkadaşı Russell da yumuşak lastikler için pite girdiğinde durum Hamilton için daha da değişti.

Yeniden alınan startta Verstappen'i arkasında tutamayan ve ardından Russell'a da geçilen Hamilton, takımına öfkelendi.

"Beni böyle berbat bir duruma düşürdüğünüze inanamıyorum. Şu an ne kadar sinirli olduğumu anlatamam." diye bağırdı.

Hamilton daha sonra takımla bu şekilde konuştuğu için özür diledi ve o anki duygularına yenik düştüğünü belirtti.

Wolff, Hamilton'ın verdiği tepkiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek, işler ters gittiğinde pilotların duygularını açığa vurmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Wolff, "Yarış esnasında duygularınıza hakim olamıyorsunuz, bunu ben de yapıyorum. Özellikle araçta olan bir pilotsanız bu kaçınılmaz bir durum. Çünkü orada tek başınasınız, olan biteni göremiyorsunuz ve her şey sizin kontrolünüz dışında gerçekleşiyor."

"Bu noktada kendimizi bir çöp kutusu ya da kusmuk torbası olarak görüyoruz ve bu durumu anlayışla karşılıyoruz. Öfkeli bir pilot ve pit duvarı arasındaki ilişki her zaman böyle olmuştur." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, yarıştan sonra strateji seçimlerini ve takımın neden garanti bir ikinciliği kabul etmek yerine galibiyet için risk aldığını açıkladığında Hamilton ile aralarındaki gerginliğin çabucak düzeldiğini söyledi.

Wolff, "Beraber oturduk ve yarış stratejisini tarıştık. Aslında risk almaya yarış sabahı karar vermiştik."

"Aldığımız risk onun için işe yaramadı. Bence genel olarak koşullar ve arkasında Max olması şanssızlıktı. Yine de, gördüğümüz çok fazla pozitif nokta var. Konuştuğumuz bir diğer konu da buydu, aracımız çok daha hızlı." dedi.

Wolff ayrıca, hangisinin daha iyi olduğundan emin olamadıkları için takım stratejisini böldüklerinde, kaybeden tarafta olan pilotun hayal kırıklığı yaşamasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Wolff, "Özellikle, birbiriyle yarışan iki pilotunuz varsa doğru kararı vermek gerçekten zor oluyor."

"Yaklaşık 10 yıldır bunu yaşıyoruz: Bir pilot üzülüp, diğeri mutlu olabiliyor. Bunu bir şekilde dengelememiz ve her zaman bir taraftaki hayal kırıklığının daha fazla olacağını kabul etmemiz gerek." dedi.

Takım telsizi mesajı hakkında konuşan Hamilton, kaçırdığı potansiyel bir galibiyetin öfkesini tetiklediğini söyledi.

Hamilton, "Yeniden start almadan önce arkamdaki herkesin yumuşak lastikte olduğunu öğrendim ve kaybettiğimi o noktada anladım. Çünkü onları arkamda tutmanın hiçbir yolu yoktu."

"Sahip olduğum tutku için özür dilemiyorum çünkü ben buyum, ve her şeyi her zaman doğru yapamıyorum. Ama söylediklerim için takımımdan özür dilerim. O anlık öfkemle söylediğim şeylerdi." dedi.