F1 takımları ve pilotları, Imola yarışının iptal kararını destekledi

Haftanın başından bu yana Imola'daki yarışın geleceği hakkında olumsuz haberler çıkıyordu ve sonunda, resmi açıklama bugün öğleden sonra yapıldı. Yapılan açıklamada F1, FIA ve organizatörler dahil tüm tarafların bir araya geldiği ve yarışın iptal edilmesi yönünde ortak bir karar alındığı ifade edildi.

F1 yönetimi tarafından açıklamada, "Formula 1 yönetimi, Emilia Romagna bölgesindeki son olaylardan etkilenen insanların ve toplulukların yanında olduğunu ifade ediyor."

"Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapan acil durum çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz."

"Formula 1, FIA başkanı, ilgili bakanlar dahil yetkili makamlar, İtalya Otomobil Kulübü başkanı, Emilia Romagna bölgesi başkanı, şehrin belediye başkanı ve organizatörler arasında yapılan görüşmelerin ardından, Imola'daki yarış hafta sonuna devam etmeme kararı alınmıştır."

"Bu karar, taraftarlarımız, takımlarımız ve personelimiz için etkinliği güvenli bir şekilde gerçekleştirmenin mümkün olmaması ve bölgedeki kasaba ve şehirlerin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında yapılması gereken şey olması nedeniyle alındı."

"Bu zor zamanda yerel makamlar ve acil durum hizmetleri üzerinde daha fazla baskı oluşturmak doğru olmaz." ifadeleri yer aldı.

Takımlar ve pilotlar her ne kadar bu hafta sonu piste çıkamadıkları için hayal kırıklığı yaşıyor olsa da, yaşanan felaket nedeniyle alınan kararı desteklediler.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, "Emilia Romagna'daki herkesin şu anda güvende kalabilmesini ve birbirini kollayabilmesini umuyorum."

"Düşüncelerimiz, bu trajediden etkilenenlerle ve sahada çalışan harika acil servis çalışanlarıyla birlikte."

"Güvenliğin her şeyden önce geldiğini anladığımızı biliyorum. Hepinizi bir sonraki yarışta görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Grand Prix Pilotlar Birliği Başkanı ve Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell, "Bu hafta sonu yarış iptal edildiği için taraftarlar adına üzgünüz ama bu sürece dahil olan herkesin güvenliği her zaman önce gelmelidir."

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Emilia-Romagna bölgesinde ve çevredeki bölgelerde bu sellerden etkilenen herkese en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris, "Yarışmayı seviyorum ancak herkesin güvenliği daha önemli. Tüm taraftarlar için üzgünüm. Imola'ya döneceğiz. Güvende kalın." dedi.

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, "Scuderia Ferrari'de çalışan herkes adına, bu korkunç trajediden etkilenen herkese en derin üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum."

"Emilia-Romagna bizim anavatanımız ve şu anda insanların neler yaşadığını görmek çok üzücü." dedi.

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