F1 takımları, toplu fotoğraf çekimi fikrini reddetti

Liberty Media, Formula 1’i satın aldıktan hemen sonra sporda köklü değişiklikler yapmak ve sporu taraftarlarla daha iç içe hale getirmek istiyordu.

Bunun için Amerikan serilerden bazı fikirleri Formula 1’e adapte etmeyi gözden geçiriyorlardı. Ancak bunlar sadece düşünce olarak kaldı.

Son olarak 2020 Barcelona testinin ilk gününde toplu fotoğraf çekimi planlanmıştı. Buna göre 10 takımın tamamı araçlarını bir araya getirecek ve araçların toplu şekilde fotoğrafı çekilecekti.

Testin ilk günüde yapılacak olan bu çekim, test başlamadan tamamlanacaktı.

Ancak RaceFans’in özel haberine göre, bu fikir takımlar tarafından reddedildi. Bu konu geçen haftaki bir toplantıda değerlendirildi.

İddiaya göre bu fikre takım mühendisleri karşı çıktı. Bunun sebeplerinden birisi çekimin zamanında bitmeyecek olması ve takımların programının etkilenme ihtimaliydi.

Bu yıl kış testleri sekiz günden altı güne düşürülmüştü.

Test tarihleri;

1. Test; 19-21 Şubat (Barselona, İspanya)

2. Test; 26-28 Şubat (Barselona, İspanya)

Çeviri: İnci Beğen

Alakalı video