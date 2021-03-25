F1 takımları, sprint yarışlarını tartışacak

Motorsport.com tarafından daha önce duyurulduğu üzere sprint yarışı fikri, bu yıl üç yarışta denenmesi koşuluyla takımlar tarafından kabul edildi ancak çözülmesi gereken sorunlar ve ayrıntılar var.

Takımların bölünmesine ve fikir ayrılığına neden olmasına sebep olan faktörlerden bir tanesi, takımların cumartesi günü sprint yarışları nedeniyle potansiyel ek maliyetlerle karşılaşacak olması ve bu maliyet artışının nasıl karşılanacağı.

En büyük endişelerden bir tanesi, ilk turdaki olaylar nedeniyle ön kanatlarda daha fazla hasar oluşması da dahil olmak üzere, yarışmanın getireceği ek maliyetler gibi görünüyor.

F1'in takımlara herhangi bir ek masrafı karşılama konusunda bir ödeme teklif ettiği öğrenilirken, bazı büyük takımların çok daha fazlasını talep ettiği anlaşılıyor.

Kaynaklara göre takımlar, teklif edilen miktarın üç katını almak istiyorlar ki bu da yaklaşık bir milyon dolara denk geliyor.

Ayrıca bu senaryoda bütçe sınırının da aynı tutarda artmasını istiyorlar ancak bu fikir, herkes tarafından kabul görmüyor. Daha küçük ekipler, büyük takımların bütçe sınırındaki bu ekstra kısmı araçlarının performansını geliştirmek için kullanmasından korktukları için fikri desteklemek istemiyor gibi görünüyorlar.

Konuyla ilgili herhangi bir anlaşmaya varılmadan önce F1'in CEO'su Stefano Domenicali de dahil olmak üzere Formula 1'in patronlarının, Bahreyn GP hafta sonunda takımlarla bir araya gelmesi ve herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışması bekleniyor.

Yeterli ilerleme kaydedilir ve takımların büyük çoğunluğu arasında fikir birliği oluşursa, F1 önümüzdeki birkaç gün içerisinde sprint yarışı teklifini oylamayı düşünebilir.

Sprint yarışı fikri kabul edilirse, bu yıl üç yarışta denenecek ve bu yarışlar İngiltere, İtalya ve Brezilya GP olacak.

Planlara göre, bir Grand Prix hafta sonunda; Cuma günü normal bir sıralama seansı yapılacak ve Cumartesi günü gerçekleşecek 100 km'lik sprint yarışının sonuçlarına göre Pazar günkü ana etkinliğin gridi belirlenecek.

Daha kısa sürecek sprint yarışında verilecek puan sayısı da daha az olacak. 1. olan sürücü 3 puan alırken, 2. isim 2, 3. pilot ise 1 puan alacak.