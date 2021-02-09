F1 takımları bu hafta sprint yarışı fikrini oylayacak

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte bir süredir değerlendirilen ters gridli sıralama yarışı fikrini tamamen rafa kaldırdıklarını, bunun yerine 2021'de Cumartesi günü bir sprint yarışı (pit stopsuz kısa yarış) planladıklarını söylemişti.

Domenicali, "Şu anda düşündüğümüz şey, Cumartesi günü sprint yarışı diyebileceğimiz bir yaklaşım. Bunu bu sene test edip edemeyeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda takımlarla bu konuyu görüşüyoruz." demişti.

Racefans'a göre, 11 Şubat Perşembe günü yapılacak kritik Formula 1 Komisyonu toplantısında görüşen konulardan bir tanesi de bu olacak. Takımlar bu toplantıda sprint yarışının yapılıp yapılmaması yönünde oy verecek.

Haberde, Formula 1'in sahiplerinin bu sezon üç yarışta Cumartesi sprint yarışı denemek istediğine yer verildi.

İddiaya göre bu sprint yarışının yapılması için planlanan "deney" yarışlar Montreal (Kanada), Monza (İtalya) ve Interlagos (Brezilya) olacak.

Bu plana göre cuma günü, üç aşamalı her zamanki sıralama turları gerçekleştirilecek ve bu sonuçlara takiben, cumartesi günkü sprint yarışının gridi oluşacak.

Bu gridle birlikte cumartesi günü bir saatlik kısa bir yarış düzenlenecek. Bu sprint yarışının sonucuna göre de pazar günkü ana yarışın gridi oluşacak.

Sprint yarışını kazanana puan verilip verilmeyeceği, lastik setlerinin nasıl dağıtılacağı gibi detaylar henüz bilinmiyor.