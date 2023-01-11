F1 takımları, spora giriş ücretini yükseltmek istiyor
Mevcut takımlar, spora katılım ücretinin 200 milyon dolardan daha üst bir seviyeye çıkarılmasını istiyorlar.
Günümüzde Formula 1 gridinde toplam 10 takım ve 20 pilot yer alıyor. Takım sayısı bir dönem 12'ye kadar yükselmişti ancak Caterham, Manor ve HRT'nin tümü kapandı.
Gride gelen son yeni takım Haas'tı ve Amerikalı ekip, zor zamanlardan geçse de hayatta kalmayı başardı. Şu anki 10 takımın tamamı, artık finansal anlamda iyi bir noktada.
Özellikle son yıllarda finansal anlamda düzenlemeler büyük oranda değişti ve daha adil bir para dağılımı yapıldı. Bu da küçük takımların finansal anlamda rahatlamasını sağladı.
Son dönemde spor için işler yolunda gidiyor ve yeni markalar F1'e giriş yapmak istiyorlar. Spora girmek için başvuru yapan ilk taraf da Andretti Cadillac oldu.
Mevcut kurallara göre yeni bir takım spora girmek istiyorsa 200 milyon dolarlık katılım ücreti ödemek zorunda. Bu ücret, daha sonra 10 takım arasında eşit oranda paylaştırılıyor. Yani takım başına 20 milyon dolar ödeniyor.
Fakat söylentilere göre mevcut Formula 1 takımları, bu ücretin artması için FIA'ya ve F1'e yoğun baskı yapıyorlar.
İddiaya göre bu ücretin 200 milyon dolardan 600 milyon dolara çıkarılması isteniyor.
Bu talebin kabul görüp görmeyeceği bilinmiyor ancak kabul edildiği takdirde yeni takımların işi daha da zorlaşacak çünkü halihazırda yeni bir fabrika kurmak, yeni ekipmanlar almak, takıma personel getirmek ve daha pek çok şey yapmak için arka planda büyük yatırımlar yapıyorlar.
Buna ek olarak 600 milyon dolarlık bir katılım ücreti ödemek, otomobil üreticilerinin dahi spora girişin engelleyecek. Böyle bir noktada mevcut takımlardan birini satın almak daha kârlı olacak.
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