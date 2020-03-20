F1 takımları solunum cihazları üretecek

Sezonun ilk yedi yarışının iptal olması ve Avrupa'nın bir çok yerinde iş yerlerinin kapanmaya başlaması ile birlikte, Formula 1 mühendislerinin de ellerinde alışık olduklarından daha fazla zamanları var.

BBC'nin haberine göre, Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek adına Büyük Britanya'daki sağlık bakanlığı ve F1 iş birliği planlıyor.

Gelişmiş mühendislik tesislerine sahip olan McLaren, Red Bull, Williams, Mercedes ve Ferrari gibi takımların, özellikle Büyük Britanya ve İtalya'daki solunum sistemleri üretimine destek olabilme potansiyelleri var.

Planlanan çözüm, yeni solunum sistemleri oluşturmaya çalışmak yerine, elde olan tasarımların üretimine destek olmak.

Formula 1 takımlarının çoğu, mühendislik imkânlarını solunum cihazı üretimine yardımcı olmaya adayacaklarını açıkladı. Takımların fabrikalarında solunum cihazı üretimine gelecek hafta geçilmesi ve bu sayede takımların mümkün olduğunca çabuk bir şekilde sağlık makamlarına yardımcı olması planlanıyor.

Virüsün özellikle solunum yollarını etkilemesi ile birlikte, solunum cihazlarına da ihtiyaç oldukça artıyor. Bu cihazlar sayesinde nefes almakta zorlanan hastaların akciğerlerine daha fazla hava girmesi sağlanıyor. Bu nedenle salgın ilerledikçe ülkelerin ellerindeki solunum cihazlarının yeterli olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

F1 sözcüsü, "Elimizden geldiğince yardım ve destek olmaya çalışacağız"

"F1 komünitesi, gerekli yetkililer ve hissedarlar ile bu konu hakkında görüşmeye başladı, zamanla daha detaylı bilgi paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Ferrari ve Fiat'ın yöneten Agneli ailesi, İtalya hükumetine Koronavirüs salgını ile baş etmek için €10 milyon, ayrıca 150 ekstra solunum cihazı ve yemek-ilaç gibi ihtiyaçların dağıtımı için araç filosu bağışlamıştı.