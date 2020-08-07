Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP3:
13 Saat
:
23 Dakika
:
11 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar

paylaşım
yorumlar
F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
7 Ağu 2020 19:55

Formula 1 takımları, 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si sıralama turlarına gitmeden önce lastik stratejisi kurmakta "baş ağrısı" çekiyorlar.

Takımların yumuşak hamur lastiklerden uzak durmaları bekleniyor, ancak sert ve orta hamur lastik sayısının azlığı, takımların hafta sonunu geçirmekte zorlanmasına sebebiyet veriyor.

70. Yıl Dönümü GP için Pirelli, geçen hafta sonuna göre bir adım daha yumuşak lastik seçimi tercihi yaptı ve C2, C3 ve C4 hamurlarını piste getirdi.

Cuma günü antrenmanları sırasında sürücüler, en yumuşak olan C4 lastiğini taze tutmakta zorlandı ve aynı zamanda, orta C3 lastiği ile biraz tempo farkı ortaya çıktı.

C4 ise sıralama ve başlangıç lastiği olarak düşük bir cazibeye sahip, takımlara göre ise orta hamur lastik daha iyi bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Ancak standart 2020 lastik seçimlerine göre sürücüler, hafta sonuna sekiz tane sevilmeyen yumuşak hamur, sadece üç tane orta hamur ve iki tane sert hamur lastik ile gelebiliyorlar.

Takımlar yarış hafta sonunu geçirmek için farklı stratejiler yaratıyor ve hâlâ sıralama ve yarış için ideal lastik hesabını korumak zorundalar.

McLaren bugün sadece yumuşak hamur lastikler ile sürüş yaparken, Renault ise yumuşak ve sert hamura odaklandı, diğer takımlar ise orta hamur lastikleri denediler.

McLaren pilotu Carlos Sainz şunları söyledi: "Bence herkes için biraz baş ağrısı yaratacak."

"Özellikle ikinci sıralama seansı geldiğinde, kimin ne seçim yapacağı ortaya çıktığında bu durum kendini belli edecek. Daha çok ikinci seansta yumuşak veya orta ile çıkmak değil, üçüncü seansa geçip geçmemeniz fark etmeksizin, yarışa nasıl başlayacağınızı tercih etmenizle alakalı bir durum."

"Biraz zorlu bir durum olacak, bu akşam ve yarın çok fazla düşünmemiz gerekecek. Ben bunu sevdim, geçen haftakine göre farklı lastik seçimleri olması güzel çünkü durum mühendisleri, sürücüleri, mekanikerleri, ayarları ve her şeyi zorlayacak, bu yüzden bunu kabullenelim ve bu andan itibaren doğru kararları alalım."

"Bizim için çok garip bir Cuma günüydü, tüm Cuma gününü, orta ve sert lastikleri hafta sonunun kalanına saklamak için, yumuşak lastik ile geride bıraktık, bizim için en iyi lastiğin hangisi olduğunu görmeye çalıştık."

"C4'leri korumak çok ama çok zordu, çok fazla aşınma vardı ve dört lastiğin tamamında tanelenme oldu, tamamıyla pistte hayatta kalmaya çalışıyorduk."

"En yumuşak hamur lastiğin, aracımızın yol tutuşu için bir zayıflık oluşturduğunu biliyoruz, bu yüzden bugün bu lastikle yeterince vakit geçirdiğimizden emin olmak istedik ve aynı zamanda hafta sonunun geri kalanında en sert lastik hamurlarına ihtiyacımız olacak."

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise C3 ve C4'ün benzer bir hissiyata sahip olduğunu, ancak C4'ün daha fazla ısındığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse tamamıyla aynı lastik gibi hissettirdi. En yumuşak olan lastik, kırmızı logolu olan lastik, turun sonuna doğru biraz daha fazla ısınıyor ve diğer orta hamur lastik ise son birkaç viraja kadar aynı hissettiriyor, ve arka lastikler daha iyi bir hissiyat veriyor."

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip

Önceki haber

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip

Sonraki haber

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
18dk

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip

F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
41dk

F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

7-9 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış
1s

7-9 Ağustos Yarış Programı

Son Haberler

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor
F1 Formula 1 / Son dakika
18dk

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar
F1 Formula 1 / Son dakika
41dk

F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

18dk
2
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

3
Formula 1

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!

1s
4
Formula 1

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip

1s
5
Formula 1

F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar

41dk

Son Videolar

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Son Haberler

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor
F1

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar
F1

F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip
F1

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!
F1

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!

Hulkenberg artık daha rahat hissediyor
F1

Hulkenberg artık daha rahat hissediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.