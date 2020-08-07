F1 takımları Silverstone'daki stratejiden dolayı "baş ağrısı" çekiyorlar

Takımların yumuşak hamur lastiklerden uzak durmaları bekleniyor, ancak sert ve orta hamur lastik sayısının azlığı, takımların hafta sonunu geçirmekte zorlanmasına sebebiyet veriyor.

70. Yıl Dönümü GP için Pirelli, geçen hafta sonuna göre bir adım daha yumuşak lastik seçimi tercihi yaptı ve C2, C3 ve C4 hamurlarını piste getirdi.

Cuma günü antrenmanları sırasında sürücüler, en yumuşak olan C4 lastiğini taze tutmakta zorlandı ve aynı zamanda, orta C3 lastiği ile biraz tempo farkı ortaya çıktı.

C4 ise sıralama ve başlangıç lastiği olarak düşük bir cazibeye sahip, takımlara göre ise orta hamur lastik daha iyi bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Ancak standart 2020 lastik seçimlerine göre sürücüler, hafta sonuna sekiz tane sevilmeyen yumuşak hamur, sadece üç tane orta hamur ve iki tane sert hamur lastik ile gelebiliyorlar.

Takımlar yarış hafta sonunu geçirmek için farklı stratejiler yaratıyor ve hâlâ sıralama ve yarış için ideal lastik hesabını korumak zorundalar.

McLaren bugün sadece yumuşak hamur lastikler ile sürüş yaparken, Renault ise yumuşak ve sert hamura odaklandı, diğer takımlar ise orta hamur lastikleri denediler.

McLaren pilotu Carlos Sainz şunları söyledi: "Bence herkes için biraz baş ağrısı yaratacak."

"Özellikle ikinci sıralama seansı geldiğinde, kimin ne seçim yapacağı ortaya çıktığında bu durum kendini belli edecek. Daha çok ikinci seansta yumuşak veya orta ile çıkmak değil, üçüncü seansa geçip geçmemeniz fark etmeksizin, yarışa nasıl başlayacağınızı tercih etmenizle alakalı bir durum."

"Biraz zorlu bir durum olacak, bu akşam ve yarın çok fazla düşünmemiz gerekecek. Ben bunu sevdim, geçen haftakine göre farklı lastik seçimleri olması güzel çünkü durum mühendisleri, sürücüleri, mekanikerleri, ayarları ve her şeyi zorlayacak, bu yüzden bunu kabullenelim ve bu andan itibaren doğru kararları alalım."

"Bizim için çok garip bir Cuma günüydü, tüm Cuma gününü, orta ve sert lastikleri hafta sonunun kalanına saklamak için, yumuşak lastik ile geride bıraktık, bizim için en iyi lastiğin hangisi olduğunu görmeye çalıştık."

"C4'leri korumak çok ama çok zordu, çok fazla aşınma vardı ve dört lastiğin tamamında tanelenme oldu, tamamıyla pistte hayatta kalmaya çalışıyorduk."

"En yumuşak hamur lastiğin, aracımızın yol tutuşu için bir zayıflık oluşturduğunu biliyoruz, bu yüzden bugün bu lastikle yeterince vakit geçirdiğimizden emin olmak istedik ve aynı zamanda hafta sonunun geri kalanında en sert lastik hamurlarına ihtiyacımız olacak."

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise C3 ve C4'ün benzer bir hissiyata sahip olduğunu, ancak C4'ün daha fazla ısındığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse tamamıyla aynı lastik gibi hissettirdi. En yumuşak olan lastik, kırmızı logolu olan lastik, turun sonuna doğru biraz daha fazla ısınıyor ve diğer orta hamur lastik ise son birkaç viraja kadar aynı hissettiriyor, ve arka lastikler daha iyi bir hissiyat veriyor."