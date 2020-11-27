F1 takımları, sezon öncesi testlerinin yeri konusunda ikiye bölündü

Formula 1'de normalde sekiz günlük sezon öncesi testi yapılıyordu ve bu yıl bu rakam altına güne düşürülmüştü.

Gelecek yıl, mevcut araçların kullanılacak olmasından ötürü test sayısı daha da azaltılacak ve üç günle sınırlanacak.

Barcelona pisti, konum ve düzen itibariyle test için ideal bir yer olsa da, son yıllarda hava durumu o kadar iyi değildi.

Şimdi bazı takımlar üç güne düşürülen testin, hava durumundan etkilenme riskini en aza indirmek amacıyla Bahreyn'de yapılmasını istiyorlar.

Nihai karar henüz alınmada. Ancak gelen bilgilere göre 10 takımdan 6'sı bunu destekliyor.

Ancak diğer 4 takım buna karşı çıkıyor ve takımlar arasındaki temel sorun, testin maliyeti gibi görünüyor. Çünkü test Bahreyn'de yapılırsa, takımların maliyeti artmış olacak.

Ayrıca herhangi bir sorun olması durumunda, parçaların fabrikadan Bahreyn'e getirilmesi de oldukça zor olacak.

Sezon öncesi testleri 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak ve sezon 21 Mart'ta Avustralya'da başlayacak.