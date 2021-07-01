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Formula 1 Analiz

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1 yöneticileri, Steiermark GP öncesinde ultra hızlı pit stopları yavaşlatmak için alınan tedbirleri açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?

Bazı takımların pit stoptaki süreçleri otomatik hale getirmesinin ve 2 saniye altındaki pit stopların standart hale gelmesinin ardından FIA, Macaristan GP'den itibaren hayata geçecek bir teknik direktif yayınladı.

İlgili teknik direktifte, pit stop ekipmanından bahsedildi ve özellikle teknik kuralların 12.8.4 maddesinde yer alan “Herhangi bir sensör sistemi yalnızca pasif olarak hareket edebilir” açıklaması yer aldı.

Bazı takımların pit stoplarla alakalı gri alana girdiğinin düşünülüyor olması nedeniyle bu müdahale geldi.

Takımlar bijon tabancalarını, pit stopta yer alan ışıklı sistemle bağladılar. Mekanikerler bijon tabancalarıyla işlerini tamamladıklarında, sistem doğrudan bunu algılıyordu ve pilotların pit stoptan çıkmalarını sağlıyordu.

Bu noktada bu sistemlerin "pasif" olup olmadığına ve bilgilerin sadece günlüğe kaydedilip kaydedilmediğine odaklanıldı. Bunun dışında sistemin pit stopun bir sonraki aşamasını tetiklemek için "aktif olarak" kullanıldığı düşüncesi gündeme geldi.

Kimilerine göre pit stoptaki bu sistem, bir insanın vereceği tepki süresinden çok daha hızlıydı. İnsanların 200 - 250 milisaniyede tepki verdikleri ölçüldü.

Bir takımın, bir sensör algılar algılamaz pit stopun bir sonraki bölümünü otomatik olarak tetikleyen bir sistemi varsa bu, her bir pit stopun her bir öğesindeki reaksiyon süresini kısaltabilir. Bu, saniyenin birkaç onda birine kadar çıkabilir.

Teknik direktifle yapılacaklar, pit stoplarını çok az da olsa yavaşlatacak çünkü takımlardan bazıları direktifle belirlenen sınırların altına inebiliyordu.

Yeni pit stop prosedürü ile en çok kaybeden takım kuşkusuz Red Bull olacak. Red Bull, bu sene gerçekleştirilen 8 yarışın 6'sında en hızlı pit stoplara imza atmıştı.

Red Bull'un bu pit stoplarından 3'ü 2 saniyenin altındaydı ve şu ana kadar kimse o süreye ulaşamadı. Red Bull dışında en hızlı takım, 2.08 saniyelik pit stopu ile Aston Martin oldu.

Sadece pit stop değil

Takımların birbirlerine yakın olmaları ve stratejilerin yarış sonucunu etkiliyor olması nedeniyle, bu sezon pit stoplar daha büyük önem kazandı.

Valtteri Bottas'ın Monako'daki pit stopunda yapılan küçük bir hata, en ufak hatanın dramatik sonuçlarının olabileceğini gösterdi.

McLaren mekanikerleri Valtteri Bottas'a yardımcı oluyor

McLaren mekanikerleri Valtteri Bottas'a yardımcı oluyor

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yine Bottas'ın Avusturya'daki pit alanında attığı spin, takımların ve pilotların pit stopta frenlemede ve hızlanma aşamalarında az da olsa zaman kazanmaya çalıştıklarının bir işaretiydi.

Fin sürücü, antrenman seansındaki pit stopundan çıkışta ikinci vitesle kalktı ancak devamında spin atarak 3 sıra grid cezası aldı. Ancak yine de takım, bazı sorularına cevap bulmuş oldu.

Mercedes, bu şekilde pit stopta Red Bull'a kıyasla kaybettiği zamanı telafi etme çalışmaları kapsamında bu denemeyi yaptı. Takım, Fransa GP'de galibiyeti Max Verstappen'e kaptırmalarında Hamilton'ın pitten çıkıştaki patinajının etkili olduğunu buldu.

Pit alanına girişte, pit kutusunda duruşta, oradan çıkışta, pit limitörünün iptalinde ya da pit alanı çıkışında kaybedilecek zamanlar toplandığında, ortaya büyük bir fark çıkabilir. 

Bu yüzden takımlardan bazılarının araçların durdukları pit kutularını rakipleri karşısında avantaj sağlamak için açılı yaptıklarını görüyoruz.

Pit kutusunun açılı duruşu, özellikle pit yolunda aynı anda birden fazla ekip varsa ve pit stop yapıyorlarsa pilotların o kutuya zaman kaybetmeden girmesinde yardımcı oluyor. 

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas VF-21, in the pits

Mick Schumacher, Haas VF-21, in the pits
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin pit box

Aston Martin pit box
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mclaren F1 team pit stop Monaco GP Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Mclaren F1 team pit stop Monaco GP Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
4/9

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, makes a pit stop

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, makes a pit stop
5/9

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits
6/9

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M, makes a pit stop

Lando Norris, McLaren MCL35M, makes a pit stop
7/9

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M, makes a pit stop

Lando Norris, McLaren MCL35M, makes a pit stop
8/9

Fotoğraf: LAT Images

Mick Schumacher, Haas VF-21, in the pits during practice

Mick Schumacher, Haas VF-21, in the pits during practice
9/9

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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