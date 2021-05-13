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Formula 1 Haberler

F1 takımları, pist sınırı kurallarının daha iyi uygulanması için çabalamaya devam ediyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1 takımları, pist sınırı kurallarının istikrarlı bir şekilde uygulanmamasının ardından bunları daha iyi bir hale getirilmesi için çabalamaya devam ediyor.

F1 takımları, pist sınırı kurallarının daha iyi uygulanması için çabalamaya devam ediyor

Bu yıl Max Verstappen'in pist sınırı ihlali nedeniyle aldığı birçok ceza, konu hakkında özellikle Red Bull tarafından oldukça eleştirildi ve kuralların uygulanışında değişikliklere gidilmesi gerektiği fazlaca dile getirildi.

Bu konu, İspanya Grand Prix'si hafta sonunda, F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği takım patronları toplantısında da gündeme geldi.

Verstappen'in Bahreyn'de galibiyeti Portekiz'de ise pole pozisyonu ve en hızlı turu kaybetmesinin ardından konu hakkında birden fazla kez açıklamada bulunan Red Bull takım patronu Christian Horner, hem takımlar hem sürücülere yönelik en uygun çözümü bulabilmek adına FIA ile bu konu üzerinde çalışacak yeni bir ekibin oluşturulduğunu söyledi.

Horner,"Bunun hakkında verimli tartışmalarda bulunduğumuzu düşünüyorum ve bir çalışma grubu oluşturuluyor." 

"Sürücüler, taraftarlar ve takımlar için basit, açık ve anlaşılır bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu, o kadar da zor olmamalı." dedi.

Horner'ın belirttiği bu yeni grubun içinde kimlerin yer alacağı belli olmasa da, FIA'nın uzun süredir görev yapan bir pist sınırları çalışma grubu vardı.

Bu grup, çalışmalarını FIA'nın Pistler Komisyonu'na rapor ediyor ve FIM'den gelen geri bildirimle birlikte MotoGP de dahil olmak üzere tüm motor sporları kategorilerinde uygulanabilecek çözümler üretmeye odaklanıyor.

Pist sınırları konusu, özellikle Red Bull'un birçok fazla ceza almasından dolayı 2021 sezonun başlangıcından itibaren hep gündemde oldu.

Yıllardır pist sınırları için istikrarlı kurallar oluşturulmaya çalışılıyor ama bu süreçteki zorluklardan biri araçların ve araç davranışlarının yıldan yıla sürekli değişmesi oluyor.

Yani bir yönetmelik bir sene çok güzel bir şekilde çalışırken, sonrasında teknik kurallara gelen bir düzenleme ile sürücüler farklı tarzda bir performans göstererek pist sınırlarını farklı yerlerde aşabiliyorlar.

Bunun doğruluğu özellikle Portekiz’de açıkça görüldü. 2020’de 14. virajda hiçbir pilot genişten dönmediği için burada kontrol yapılması gerekmiyordu ama bu sene yere basma gücünün azalmasıyla burada kontrol yapılması zorunlu hale geldi.

F1 yarış direktörü Michael Masi, bütün pistler için uygulanabilen sağlam bir çözüm bulmanın zor olduğunu söyledi.

"Bence, her yerde geçerli olan katı sınırlara sahip olmak isteriz." 

"Fakat bu pistlerle bunun olması zor."

"Devam eden bir inceleme süreci var. Portimao'da, bir yıl pist sınırları açısından sorun yaratan, öteki yıl yaratmayan yerler var."

"Bu yüzden pistlerin her biriyle özel olarak çalıştığımız devam eden bir süreç var. Açıkçası, bu açıdan onlardan tarafından önemli yatırımlar sağlanması gerekiyor."

"Bir anlamda, Monako'da veya Bakü'de birkaç hafta içinde göreceğimiz gibi, her yerde duvarlara sahip olmak güzel olurdu ama her zaman farklı pistlerde yarışıyoruz."

"Bu yüzden güvenlik açısından baktığımızda, her durum için en iyi dengeyi bulmamız gerekiyor. Her viraj ve her devre farklı."

GPDA direktörü George Russell, FIA'nın bütün talepleri yerine getirebilmek açısından zor bir konumda olduğunu hissediyor.

"Sadece bir GPDA direktörü olarak değil, bir F1 pilotu olarak konuşmam gerekirse FIA'ya gerçekten saygı duyuyorum çünkü sonuçta pistleri daha güvenli hale getirmeye çalışıyorlar." diye açıkladı.

"Bu elbette bir numaralı önceliktir ancak son birkaç sezonda pist sınırlarının bir sonucu olarak [bu sorunlar] ortaya çıktı."

"Fakat bence bu konu sadece Formula 1'le alakalı değil. Formula 1 de kameralar, gelişmiş inceleme sistemi ve benzeri araçlarla bunları kontrol edebiliyorsunuz ama alt kategorilerin bunun için yeterli kaynakları ve bütçeleri yok."

"Temel olarak, dünya çapında tüm bu pistlerde bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunun için benim bir çözümüm yok, bu yüzden [FIA'ya] saygı duyuyorum."

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Editör Jonathan Noble

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