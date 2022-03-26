F1 takımları: "Pilotlar, Suudi GP'sinin güvenliği konusunda hâlâ endişeli"

Haberi dinle

Pilotlar, husi milislerin pistin yaklaşık 15 kilometre yakınındaki Aramco petrol istasyonuna düzenlediği füze saldırısının ardından cuma gecesi bir araya geldiler ve dört saatten fazla süren bir toplantı yaptılar.

Takım patronları, bu toplantıdan hemen önce bir araya gelmiş ve sonunda etkinliğin gerçekleşmesi için oybirliğiyle anlaşmaya varmıştı. Fakat sürücülerin tutumu sonrası takım ve F1'in patronları, kendileriyle görüşmek zorunda kaldılar.

Pilotlar, bu kadar yakında yaşanan bu saldırı nedeniyle endişeliydi ve yarışı boykot edip etmemeyi gözden geçirdiler. Sonunda kendilerine verilen güvencelerin ardından hafta sonuna devam etme kararı aldılar.

Dün akşamdan bu yana ilk kez bugün basın karşısına çıkan takım patronları, 3. antrenman seansı öncesinde soruları yanıtladılar. Toplantının ana konularından birisi de düzenlenen füze saldırısıydı.

Ferrari'den Mattia Binotto şunları söyledi: "Pilotların şu anda %100 mutlu olduklarını ya da tamamen rahatlamış olduklarını söylemiyoruz."

“Bence hâlâ endişeliler ama onlara verdiğimiz güvenceyi dinliyorlar."

"Burada kalmanın önemini gayet iyi anlıyorlar ve bir şekilde yarışmaya devam etmeye çalışıyorlar çünkü yapabileceğimiz en iyi seçim bu olacak.”

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1, in the Press Conference Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Suudi Arabistanlı yetkililerin ve güvenlik kurumlarının attığı adımlar sayesinde, pilotların her şeyin güvenli ve kontrol altında olması gerektiği konusundaki endişelerinin büyük oranda giderildiğini söyledi.

Haas patronu Gunther Steiner yetkililerin bu bölgede yaşayıp, ailelerinin bu bölgede kaldığını, bunun da yarışın devam etmesindeki kilit güvencelerden birisi olduğunu söyledi.

Sonrasında Binotto, yaşanan süreçle ilgili şunları ekledi: "Tabii ki sürücüler endişeliydi. Pist yakınında gerçekleşen tüm bu şeyler, normal değildi."

“Endişelerin dikkate alınması ve detaylıca tartışılması gerekiyordu."

“Onlara durumu anlattık, güvende ve emniyette olduğumuzu anlamalarını sağladık."

"Önemli olanın hafta sonuna devam etmek ve Cidde'de piste çıkmak olduğunu anladılar. Sonunda karara da destek verdiler."

“Ülkeyi terk etmek kesinlikle doğru bir seçim olmazdı."

"Takım patronu olarak, pilotları dinlemenin önemli olduğuna inanıyorum. Onlara mevcut durumu açıklamamız ve doğru olduğunu düşündüğümüz fikirleri paylaşmamız gerekiyor."

Aynı görüşü McLaren takımı başkanı Andreas Seidl da paylaşıyor.

"Sürücülerimiz, bu sporun kahramanlarıdır ve fikirlerini söylemekte özgür olmaları önemlidir. Bu nedenle, durumu tartışmaları kesinlikle doğru."

"Aynı zamanda dünkü olayla ilgili görüş alışverişinde bulunmak da önemliydi. Sonunda aynı sonuca vardık: Güvenlik garantisi aldıktan sonra hafta sonuna devam etmemiz gerektiğini düşündük. Bu, doğru karardı."