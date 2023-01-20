Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
F1 takımları niçin hâlâ en iyi sidepod çözümü konusunda anlaşamadı?
Formula 1'in yarışları daha iyi hale getirmeye yönelik son çabaları, takımların araçlarını geliştirebilecekleri alanları kısıtlamak için kasıtlı bir baskıyı içeriyor.
Birçoğu, bu sınırlardan dolayı araçların birbirlerine çok benzeyeceğinden, ancak renk düzenleri ile araçların birbirinden ayrılacağından endişe ediyordu.
Ancak F1 takımları yeni dönemin başında 2022 araçlarını tanıttıkça, tasarımcıların kendilerini ifade etmeleri ve fark yaratmaları için net hareket alanları olduğu için endişelerin yersiz olduğu ortaya çıktı.
Bu unsurlar, geçen yılki teknoloji savaşında itici bir güç olduğunu kanıtladı ve bu, 2023'te de önemli olacakları manasına geliyor.
Önümüzdeki sezon fark yaratabilecek tasarım özelliklerine baktığımızda, bariz başlangıç noktasının sidepod olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sene tüm takımlar, Ferrari'nin 2017'de öncülük ettiği ve sonrasında 2021'in sonuna kadar büyük ölçüde kopyaladığı sidepod çözümünü yeniden düşünmek zorunda kaldı.
Ferrari SF70H sidepod detail
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari, üst SIS'i (yan darbe direkleri) daha alçak konumlandırma fikrini bulmuştu. Kaporta içine yerleştirilen bu direkler, yerel akış koşullarını iyileştiriyor ve aynı zamanda daha sığ bir sidepod girişine izin veriyordu.
Ancak FIA tarafından üst darbe kolunun yükseklik aralığında yapılan değişiklikler, 2022 için alçak konumlandırma seçeneğinin neredeyse tamamen reddedilmesine neden oldu.
Yan kaza kolu, hem bir sorumluluğu hem de bir fırsatı temsil ediyor çünkü belirli bir tasarım konsepti için mükemmel uzlaşmayı bulmak, daha fazla performansın kilidini açmaya yardımcı olabilir. Bu, sezon boyunca hareket ettirilemeyeceklerini düşündüğümüzde özellikle önemli olan bir şeydir.
Bu aynı zamanda sezon boyunca herhangi bir konsept değişikliğinin her zaman baş ağrısına yol açacağı anlamına gelir. Aston Martin, Williams ve McLaren gibi takımlar geçen sezon konsept değişikliklerini yaparken bunu dikkate almak zorundaydı.
Mercedes, tüm takımlar arasında en bariz şekilde bu kaza kolunu en yüksek yerleştiren takımdı çünkü sıfır sidepodda karoser aşağıda genişlerken üst tarafta kaza destek kolu ayrı bir şekilde kaplanarak açıkta durdu.
Bu, Mercedes'in çok dar gövdeli bir sidepod sunabilmesindeki faktörlerden biri olsa da ana katkı, birkaç yıldır savunduğu ve son birkaç sezonda başkaları tarafından da sahiplenilen bir tasarım özelliği sayesinde geliyor.
Mercedes W13 Sidepod (W10 Internal, Inset)
Photo by: Giorgio Piola
Bu, radyatörlerin oluşturulan boşluğa yerleştirilebilmesi için şasinin arka bölümünden bir bölümü alınarak sağlanıyor.
Açıkçası bu çözüm, homologasyon için üstesinden gelinmesi gereken çarpışma testleri göz önüne alındığında, şasinin tasarımı açısından bazı zorluklara sebep oluyor. Bununla birlikte, şu anda konsepti takip eden takımların sayısı göz önüne alındığında, bunu başarmak için yapılması gereken herhangi bir ağırlık veya yapısal taviz karşısında avantajın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
2022 sezonunun başında yaklaşık beş farklı sidepod çözümü olmasına rağmen, sezon sonunda farklı sidepod sayısı daha azdı.
Red Bull Racing RB18 sidepod detail
Photo by: Giorgio Piola
Rampa şeklinde inen tasarım
Red Bull tarzı sidepodun tabana doğru indiği tasarım, şu anda en çok tercih edilen tasarım olarak ön plana çıktı ve takımlardan bazıları bu tasarıma geçiş yaptı. Bunun nedeni, en düşük geliştirme maliyeti ile en geniş performans penceresini sunması olabilir.
Rüzgar tüneli ve CFD kaynakları üzerindeki hem bütçe sınırını hem de kısıtlamaları dikkate alırsak, bu konu çok önemlidir. Ayrıca, şampiyonanın galibinin bu çözümü tercih ettiği göz önüne alındığında, hiyerarşide alt sıralarda yer alan takımların bu çözüme yönelmesi mantıklıydı.
AlphaTauri AT03 rear detail
Photo by: AlphaTauri
Alpine A522 sidepods detail
Photo by: Giorgio Piola
İlginç bir şekilde Red Bull'un kardeş takımı AlphaTauri de sezona benzer bir sidepod çözümüyle başlasa da detaylara inildiğinde arada farklılıklar vardı. Bu, ilgili çözümün aracın genel performansına etki eden şeylerden sadece birisi olduğunu gösteriyor.
Tabana doğru rampa şeklinde inen sidepod tasarımına sahip takımlardan birisi olan Alpine, sezon boyunca iyileştirme çalışmalarını sürdürdü ve bu tasarıma, Ferrari tarzı kanal çözümünü da ekledi.
Diğer tarafta ise Aston Martin, Williams ve McLaren takımları da sezon içerisinde Red Bull'a benzer rampalı tasarıma geçiş yaptılar ve hatta bazıları Red Bull'un tasarımına çok benziyordu.
Aston Martin AMR22 new layout
Photo by: Giorgio Piola
Williams FW44 side view comparison2
Photo by: Giorgio Piola
McLaren MCL36 comparison
Red Bull'un sidepod tasarımının ilginç ve eşsiz bir özelliği, ön tarafta kepçe benzeri bir hava girişinin kullanılmasıydı. Üstü açık tasarım, o bölümdeki hava akışının toplanarak küçük bir girişe doğru ilerlemesi için daha fazla alan sağlıyordu.
Bu çözüm aynı zamanda, sidepodun uzantı şeklindeki hava girişi kanadı boyunca güvenli bir geçiş bulmadan önce, hava akışının geçişini artık daha cömert olan alt kesiğe doğru yönlendirmek için bir kenar oluşturdu.
Bu, McLaren'in tam olarak benimseyemediği bir çözümdü ancak takım, Singapur Grand Prix'sinde aracına eklediği güncellemeyle bu doğrultuda adım attı.
Red Bull Racing RB18 new floor
Photo by: Giorgio Piola
McLaren sidepods details
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari'nin küvet tarzı sidepod çözümü, soğutma ızgaralarının karoser üzerine geri dönüşünü diğerlerinden farklı bir şekilde değerlendirmesini sağladı.
Karoser üzerinde açılan solungaçlardan çıkan sıcak hava, dış yüzeyden geçen hava akımı ile birlikte çalıştı ve her iki kanal, hava akımının aracın arkasına geçişini iyileştirmeye yardımcı oldu. Takım sezon boyunca bu bölgede küçük geometrik düzenlemeler yaptı.
Buna benzer çözüm sadece Haas'ta vardı. Bu, genel olarak bu konseptten sonuç elde etmenin ve performans bulmanın kaynakları çok fazla harcamaya bağlı olduğu görüşünü ortaya çıkardı. Haas zaten benzer bir yönde ilerlediği için, onun bu tasarıma geçiş yapması çok zor olmadı.
Ferrari F1-75 side pods
Photo by: Giorgio Piola
Haas VF-22 new sidepods, Hungarian GP
Photo by: Giorgio Piola
Kaynak faktörü, takımların henüz havayı aşağı doğru yönlendiren tasarım ya da içeri doğru yönlendiren tasarım arasında bir fikir birliğine varmamasının önemli bir nedeni olabilir.
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