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Formula 1 Kanada GP

F1 takımları, Montreal pistinin iyileştirilmesini talep ediyor

Formula 1 takımları Montreal'de yaşanan komik olayların ardından gelecekte Kanada Grand Prix'sinde iyileştirmeler yapılmasını talep etti.

Ben Hunt
Ben Hunt
George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

F1 CEO'su Stefano Domenicali, yarış hafta sonu boyunca yaşanan bir dizi sorunun ardından takım patronlarından özür diledi.

Pist ve polis arasındaki iletişimde yaşanan bir aksaklık nedeniyle cuma ve cumartesi günleri pist girişinin kapatılmasıyla ekip üyeleri ve konukların saatlerce mahsur kalmasının ardından şikayetler gündeme geldi.

Pist, Saint Lawrence Nehri'nde inşa edilen ve 1976 Olimpiyat Oyunları için bir mekan olarak kullanılan insan yapımı Notre Dame Adası'nda yer alıyor.

Ancak, polis memurları adadaki sıkışıklık nedeniyle köprü erişim noktalarını kapattı ve yarış üç gün boyunca 350.000 gibi rekor bir katılımla gerçekleşti.

Diğer sorunlar arasında, 76 Yaz Oyunları sırasında kürek yarışları için kullanılan gölün üzerinde kısmen yüzen ağırlama ünitelerinin sular altında kalması yer alıyordu.

Uygun park yeri bulunamaması nedeniyle VIP park yerindeki çamurlar yüksek ücret ödeyen konukları hayal kırıklığına uğrattı.

Diğer sorunlar arasında, cuma günkü antrenman seansları sırasında yoğun yağmur nedeniyle aksiyonun o gün için terk edildiğine dair yanlış bilgilendirmenin ardından taraftarların geri çevrilmesi de vardı.

Yeni pit şeridi binasındaki TV yorum kabinleri de su sızdırdı ve ekipmanlara zarar verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Ve damalı bayrağın ardından taraftarların pisti işgal etmesi güvenlik endişelerine yol açtı.

Ayrıca, pistin kontrolünde olmasa da, Pitbull'un uçağındaki bir sorun nedeniyle gelememesi üzerine telekom devi Bell ile ortaklaşa düzenlenen bir konserin iptal edilmesinin ardından taraftarlar hoşnutsuz kaldı.

Pistin F1 ile 2031 yılına kadar sürecek bir anlaşması var ve katılımın da kanıtladığı gibi Kanada'da bu spora yönelik büyük ilgi devam ediyor.

Bununla birlikte, organizatörün F1'in hedeflerine uyum sağlamak için yarışta değişiklik yapması yönünde defalarca talepte bulunuldu.

Sporun patronları, lojistik sorunları iyileştirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için yarışın takvimde yılın başlarına alınmasını ve Miami Grand Prix'siyle arka arkaya yapılmasını istiyor.

Diğer talepler arasında polis ve güvenlik personeliyle daha iyi iletişimi de içerecek şekilde piste erişim noktalarının iyileştirilmesi de yer alıyor.

Ayrıca padoğun büyüklüğünün ve kalıcı tuvaletler gibi temel ayrıntılar gibi altyapının iyileştirilmesi de talep ediliyor.

Diğer maddeler arasında VIP localarının güncellenmesi ve taraftarların ıslanmasını önlemek için tribünlere çatı eklenmesi yer alıyor.

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