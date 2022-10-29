F1 takımları, Meksika'nın yüksek rakımına uygun güncellemeler getirdi

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2022 Formula 1 sezonunun artık sonlarına yaklaştığımız bu dönemde takımlar büyük ölçüde gelecek seneki aracın gelişimine odaklandılar. Artık, çok az sayıda takım, mevcut aracına performans sağlayacak yeni güncellemeler getiriyorlar.

Ancak takımlar, bu haftaki koşullarda araçlarının daha iyi çalışması için soğutma ile alakalı güncellemeler getirdiler.

Autodromo Hermanos Rodriguez pisti, deniz seviyesinden 2.2 km yukarıda yer alıyor, bu yüzden açık ara farkla Formula 1 takvimindeki en yüksek pist. Bir sonraki yüksek rakıma sahip olan Brezilta'nın Interlagos pisti, 700 metre yüksekliğe sahip.

Daha ince hava ve oksijen eksikliği nedeniyle takımlar, araçlarını soğutma konusunda zorlanıyorlar ve bu yüzden aşırı ısınma kaynaklı yarış dışı kalmalar yaşanabiliyor.

Yarış hafta sonu öncesinde takımlar tarafından yayınlanan 10 güncellemenin 8'i soğutma ile alakalıyken, sadece ikisi bu amaçlı değildi.

McLaren, yerel emiş gücünü ve dolayısıyla yere basma gücünü artırmak amacıyla. arka fren kanalına ekstra kanatçıklar ekledi.

Performans amaçlı diğer güncelleme ise Aston Martin'deydi. Takım, tabanın arkasına doğru giden hava akımını iyileştirmek için, arka deflektörün alt kısmını güncelledi.

Red Bull, motor kapağının üst kısmının geometrisini değiştirerek, daha iyi soğutma için arka tarafın çıkışını genişletti.

McLaren, yeni arka fren kanalı kanatçıkları dışında, aracın 3 farklı bölgesinde soğutma amaçlı güncelleme yaptığını bildirdi. Bu kapsamda motor kapağında daha fazla yarık açılırken, soğutma yüzgeci sayısı arttırıldı ve arka taraftaki çıkış büyütüldü.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leaves the garage Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

AlphaTauri de Meksika'ya soğutma amaçlı üç güncelleme getirdi. Ön fren kanalının arkasındaki çıkış genişletilerek fren diski ve kaliperlerden geçen hava akımı iyileştirildi.

Bunun dışında motor kapağının şekli değiştirilirken bu bölümdeki soğutma yüzgeçlerinin sayısı arttırıldı.

Williams da soğutma yüzgeçlerinde değişiklik yaptı ancak aerodinamik performansı olumsuz etkilemesi nedeniyle, gerekli olması halinde onları kullanacağını açıkladı.

Soğutma güncellemeleri dışında, Alfa Romeo FIA'yı tabanda bir güncelleme yaptığı konusunda bilgilendirdi ancak o güncelleme, Austin'de de görülmüştü.

Mercedes de taban kenarında bir detayı test etti ancak bu, eski tabana veri toplama amacıyla takıldı.

Meksika GP'de soğutma büyük bir mücadele gerektirirken, yüksek rakım nedeniyle takımlar, yol tutuşunu iyileştirmek için yüksek yere basma gücü paketlerini kullanıyorlar çünkü daha ince hava nedeniyle sürüklenme, diğer pistlere göre daha az sorun yaratıyor.