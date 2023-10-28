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Formula 1 Mexico City GP
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F1 takımları, Meksika'daki soğutma gereksinimi için neler yaptı?

Yüksek rakımlı Meksika Grand Prix'sinin soğutma gereksinimleri, Formula 1 takımlarının Mexico City'ye gönderdiği yeni güncellemeler listesini domine etti.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Red Bull Racing RB19 detail

2.200 rakımda yer alan Meksika'nın başkentindeki Autodromo Hermanos Rodriguez pisti, azalan hava yoğunluğunu dengelemek için büyük soğutma gereksinimleriyle ünlü.

Meksika'daki sıcaklıklar 25C civarında seyrettiği için son birkaç yarıştan çok daha serin olsa da, hava yoğunluğunun yaklaşık %20 azalması, motoru, frenleri ve araçlardaki diğer önemli öğeleri soğutmak için daha az hava olduğu anlamına geliyor.

Bu da neredeyse her takımın takvimdeki en ekstrem soğutma çözümlerini sunmak için özel olarak tasarlanmış yeni parçalar tanıttığı ve hiçbir takımın Meksika'ya sadece performansla ilgili parçalar getirmediği anlamına geliyor.

Listeye baktığımızda Red Bull, sağ sidepodun öne bakan soğutma panjurlarını büyüttü.

Ferrari de daha büyük panjurlara sahip bir motor kapağı getirdi, ancak ilginç bir şekilde şimdilik bunu geride tutmayı tercih etti.

Takım, hafta sonunun şu anda beklenenden daha sıcak olacağını tahmin etse de soğutma ihtiyaçlarını mevcut motor kapağıyla karşıladığına karar verdi. Ancak mevcut motor kapağının yeterli olmaması durumunda, daha büyük soğutma çıkışlarına sahip yeni motor kapağı araca takılabilir.

Charles Leclerc Perşembe günü yaptığı açıklamada Ferrari'nin "çok farklı bir pakete" sahip olduğunu ve Maranello araçlarının beşinci ve altıncı bitirmek için mücadele ettiği "geçen yıldan daha iyi olmasını" beklediğini söyledi.

"Yarış içerisinde trafikte olduğunuzda kesinlikle [sıcaklık] yönetimi olacaktır. Bu yüzden yarış zor olacak. Ancak geçen yıla kıyasla çok daha iyi hazırlandığımızı hissediyorum." dedi.

Ferrari SF-23 detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari SF-23 detay

Alpine, bu hafta sonu için bir test öğesi olarak Katar'daki serbest antrenmanlarda denediği daha büyük soğutma çıkışlarını kullandı. Ayrıca aracın arka tarafındaki kola paneli çıkışını da genişletti.

Alpine A523 detail

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Alpine A523 detay

McLaren, radyatörlerden daha fazla hava geçirmek için motor kapağı geometrisini değiştirdi ve fren sıcaklıklarını kontrol altında tutmak için daha büyük bir ön fren kanalı getirdi.

McLaren MCL60 detail

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

McLaren MCL60 detay

AlphaTauri ve Haas, McLaren'e benzer bir dizi güncelleme ile Haas'ın sidepodlarında çarpıcı, son derece büyük soğutma panjurlarına yer verdi.

Haas VF-23 detail

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Haas VF-23 detay

Williams, Alpine'e benzer şekilde daha büyük bir orta hat çıkışına sahip yeniden tasarlanmış bir motor kapağı getirdi. Ayrıca, gerekmesi halinde daha uç bir seçenek olarak yeni panjurları da getirdi.

Alfa Romeo yeni bir arka fren kanalına bağlı kalırken, Mercedes ve Aston Martin daha önce kullanılmamış herhangi bir parça sunmadı.

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