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Formula 1 Haberler

F1 takımları, Las Vegas lastik sıcaklıkları konusunda endişeli

Formula 1 takımları, Pirelli lastiklerinin Kasım ayındaki Las Vegas GP hafta sonunda beklenen düşük sıcaklıklarda çalışması konusunda endişeliler.

Adam Cooper
Ekleyen:
Pirelli lastikleri

Pazar günkü yarış Nevada saatiyle 22:00'de başlayacak. Kırmızı bayrak ve yeniden başlama olması halinde yarış gece yarısından sonraya kadar devam edebilecek.

Kayıtlar Kasım ayının ortalarında sıcaklığın 10 derecenin altına düşebileceğini ve 5 dereceye kadar inebileceğini gösteriyor.

Bu tür rakamlar, özellikle sıralama turlarında, başlangıçta ve güvenlik aracı yeniden başlatmalarından sonra lastiklerin doğru pencereye girmesine zorluk sağlayacaktır.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Motorsport.com'un bu zorlukla ilgili sorusu üzerine, "Bu havanın tam olarak ne kadar soğuk olduğuna bağlı." 

"Genellikle kış testlerinin yapıldığı bölgede pist sıcaklığı tek haneye düşer."

"Bu noktada lastiklerin istenilen performansa ulaşması çok zordur ve bazen hava biraz ısınana kadar beklersiniz. Yani aslında bu koşullarda yarışmak ve sıralama seansı geçirmek ilginç olacak."

"Sadece yeni pistteki riskleri belirlemeye çalışıyorsunuz; beklenmedik durumların ne olacağını, bununla başa çıkmak için herhangi bir araç özelliğine ihtiyacınız olup olmadığını hesaplıyorsunuz. Şu anda bunu gözden geçiriyoruz."

"Ancak dediğim gibi, pistin çok soğuk olması durumunda lastiklerin nasıl çalışacağını bilmek zor." yanıtını verdi.

AlphaTauri baş yarış mühendisi Jonathan Eddolls testlerle yapılan karşılaştırmaya katıldı.

Japanese GP

Japanese GP

Eddolls, "Sıcaklıklar muhtemelen en büyük zorluklardan biri olacak. Sıcaklığın 10 derece civarında olmasını bekliyoruz, yani kış testine çok benziyor."

"Uzun yıllar boyunca Barselona'da bu sıcaklıklarda kış testleri yaptık. Yani bizim için tamamen yeni bir şey olmayacak."

"Ancak mevcut lastiklerle normal sezonda alışkın olduğumuz lastikleri kullanacağımız yer açısından kesinlikle oldukça uzak bir adım."

Haas mühendislik direktörü Ayao Komatsu, bu yıl yüksek lastik sıcaklıklarıyla mücadele eden takımına havanın aslında yardımcı olabileceğini öne sürdü.

"Bu çok farklı bir sıcaklık aralığı, bu yüzden lastiklerin çalışmasını sağlamalıyız."

"Ancak sıcak ya da soğuğu seçmek zorunda olsaydım, şu anda soğuk koşulları seçerdim! Umarım bunun işe yaramasını sağlayabiliriz." dedi.

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